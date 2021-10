Deze vier titels maken kans op de prijs voor het beste theologische boek

Vier zeer verschillende boeken maken kans op de prijs voor het beste theologische boek van het jaar. De prijs wordt volgende maand uitgereikt tijdens de Nacht van de Theologie, die op 28 november op tv wordt uitgezonden.

De kanshebbers voor de boekenprijs zijn dit jaar Maria, icoon van genade van Arnold Huijgen, Radicale verlossing van Beatrice de Graaf, Nieuwe kruisvaarders van Sander Rietveld en Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving van Jozef De Kesel.

De Kesel is kardinaal en aartsbisschop van Mechelen-Brussel. In zijn boek (uitgegeven bij Halewijn) stelt hij dat kerken en gelovigen zich niet zo druk moeten maken over de voortgaande ontkerkelijking: eeuwenlang is de christelijke kerk een verschijnsel in de marge geweest, en daar is niks mis mee, aldus De Kesel.

In Nieuwe kruisvaarders (Prometheus) onderzoekt Sander Rietveld de wederzijdse aantrekkingskracht tussen orthodoxe christenen en radicaal-rechtse populisten. Hoe komt het dat een deel van die orthodoxe christenen en populisten als Trump, Wilders en Baudet elkaar als bondgenoot zien?

Terrorisme-expert Beatrice de Graaf ging voor haar boek Radicale verlossing (Prometheus) in gesprek met veroordeelde Nederlandse terroristen. Ze wilde weten: wat was de rol van religie bij de keuzes die deze mannen maakten? En hoe verhouden hun daden zich tot hun religie, hun sociaal-economische positie of worstelingen met identiteit?

Maria (uitgeverij KokBoekencentrum) is geschreven door de christelijk-gereformeerde hoogleraar Arnold Huijgen en precies dát gegeven – een protestant die een studie schrijft over de vooral in rooms-katholieke kringen populaire moeder van Jezus – zorgde ervoor dat het boek flink in de aandacht staat. Huijgen pleit met zijn studie voor een herwaardering van Maria in protestantse kring.

De jury voor de boekenprijs bestaat uit religierecensenten van Trouw en het Nederlands Dagblad. Tijdens de Nacht van de Theologie wordt niet alleen de boekenprijs uitgereikt, maar ook bekendgemaakt wie de volgende Theoloog des Vaderlands wordt.

