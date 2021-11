Deze revolutionaire wijsgeer schreef de eerste ‘ethica’ van de Lage Landen

In het midden van de 16de eeuw staan de Lage Landen onder hoogspanning. Het protestantisme, waaraan de namen van de Duitser Maarten Luther en de Duits-Nederlandse Menno Simons zijn verbonden, wint terrein. In 1555 neemt de streng katholieke Filips II het roer over van zijn vader Karel V als heerser van de ‘Spaanse Nederlanden’. Hij is de altijd geëerde ‘koning van Hispanje’ uit het Nederlandse volkslied. Filips bestrijdt de protestanten, in nauwe samenwerking met de Spaanse Inquisitie, door brandstapel en banvloek.

“De spanningen lopen op”, vertelt filosoof Erno Eskens, “ook doordat Filips’ tegenstanders al evenmin inschikkelijk zijn.”

De Leidse professor Justus Lip­sius was calvinist – de Zwitser Johannes Calvijn was de derde inspirator van de Reformatie in de Nederlanden. Lipsius, nota bene uit Vlaanderen gevlucht voor kerkelijk geweld, adviseerde Willem van Oranje andere religies te onderdrukken. “Een vorst dient zijn ­eigen godsdienst met dwang aan het volk op te leggen, schreef hij in navolging van de Italiaan Niccolò Machiavelli, en daarbij mag de vorst volgens Lipsius best een beetje deugdzaamheid veinzen. Als de ketters maar stevig worden gemarteld.”

In 1566 trekken protestanten de heiligen van hun sokkel en slaan kerkelijke kunst aan diggelen, de Beeldenstorm trekt van Vlaanderen naar het noorden. Ze eisen het recht op om hun religie te belijden. Vergeefs, met een burgeroorlog tot gevolg. “Dat ergert denker en graveur Dirck Volckertsz. Coornhert. Hij predikt juist tolerantie. Vervolging van afwijkende theologen en andere intellectuelen vindt hij barbaars. Hij veroordeelt zowel de katholieke oppressie als de gewelddadige reactie van de protestanten.”

Dat valt slecht, aldus Eskens, bij alle partijen.

In zijn eigen stad, Haarlem, probeert Coornhert de twisten te beëindigen. Hij vraagt om geloofsvrijheid voor alle ‘sekten’. Daarbij voelt hij zich geruggesteund door zijn vriend de burgemeester. “Mijn mening, die ik zonder schroom geef, is dat de gewetensdwang strijdig is met de rede, de wet van de natuur en de goddelijke schrift”, zegt hij in een memorandum.

Duivelse godslasteraar

Hoewel Coornhert het voor protestanten opneemt, scheldt Calvijn hem uit voor ‘dodelijke pest’ en ‘duivelse godslasteraar’. En de steun van de burgemeester valt tegen. Eskens: “Spaanse agenten pakken hem op, wegens steun aan de beeldenstormers. Vreemd, want Coornhert sprak zich juist uit tegen vernielingen.”

Wat de echte reden van zijn arrestatie was? Eskens: “Dat blijft gissen. Ik denk dat het komt door zijn vriendschap met Willem van Oranje, de opstandelingenleider. Die heeft een katholieke opvoeding genoten aan het Brusselse hof van Karel V, maar die opvoeding is niet erg aangeslagen, want hij kiest de kant van de protestanten. Vanaf 1565 spreekt hij zich openlijk uit tegen de Spaans-katholieke overheersers. Koning Filips reageert daarop door de Spaanse landvoogd Alva onze kant op te sturen. Die laat Coornhert arresteren.”

Het gedwongen verblijf in de Haagse Gevangenpoort bevalt Coornhert wel, zegt Eskens. “Eindelijk tijd om na te denken. Hij zit in een luxueuze cel met schrijfgereedschap en beschrijft de gevangenis als een prachtig instituut dat bedelaars van de straat houdt en burgers beschermt tegen criminelen.”

Boeventucht

“De schitterende titel van zijn geschrift is Boeventucht ofte middelen tot mindering der schadelyke ledighghanghers. Het voorstel is elegant: bouw grotere cellencomplexen en stop met de lijfstraffen. Dat afhakken van handen is barbaars en inefficiënt. Zonder handen kunnen klaplopers niet werken, maar gaan ze bedelen. Als je ze heel houdt, kun je ze handarbeid laten doen in de gevangenis. Zo verdienen ze wat geld voor de samenleving en worden de kosten van de gevangenis gedekt. En met een beetje mazzel krijgen de gevangenen door te werken ook discipline. Na verloop van tijd kunnen ze misschien zelfs terugkeren in de samenleving. Het is het eerste pleidooi voor wat wij nu resocialisatie noemen.”

In 1581 verschijnt het Plakkaat van verlatinghe, volgens Eskens een ‘revolutionair document’, dat onder meer doorklinkt in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776. “Het is revolutionair omdat de noordelijke gebieden aankondigen als republiek verder te gaan. Ze krijgen wel een vorst, maar deze mag zich niet beroepen op goddelijk recht. De macht van de vorst komt van het volk. Een vorst heeft het recht om te heersen zolang hij goed functioneert. Het volk beoordeelt dit. Daarmee ontleent de vorst zijn macht aan het volk, hopelijk met Gods zegen, dat dan weer wel.”

Toch is de Republiek feitelijk calvinistisch. Andersdenkenden, vooral de katholieken, worden onderdrukt. “Coornhert probeert die onderdrukking tegen te gaan. Zijn Synode over gewetensvrijheid (1582) geldt inmiddels als een van de belangrijkste geschriften uit deze tijd over religieuze tolerantie in Europa. Het oefent een flinke invloed uit op latere denkers.” Zijn tolerantie-ideaal valt niet in de smaak van de machthebbers. Hij wordt beschuldigd van heulen met de katholieken en moet vluchten.

Zedekunst

Net over de grens, in het Duitse Emden, schrijft Coornhert Zedekunst dat is wellevenskunste (1586), de eerste ‘ethica’ van de Lage Landen, een levensadvies voor iedereen. In het Nederlands.

“Hij legt uit waarom waarden als redelijkheid, matiging, vrijheid van geweten en deugdzaamheid belangrijk zijn voor het menselijke geluk. De mens is een wezen met een lagere en een hogere rede. De lagere rede richt zich op zelfbehoud en eigenbelang. Dat is niet slecht, maar de hogere rede, die een moraal kan formuleren die onze eigen belangen overstijgt, is hard nodig. Je kunt de hogere rede vinden door eerst maar eens te twijfelen aan wat je denkt. ‘Wie twijfelt, erkent het niet te weten. Wie meent onwetend te zijn, verlangt naar kennis. Door dat verlangen kun je het te weten komen. Maar wie er niet naar verlangt, die zal het niet weten.’ Met wat zelfkennis en besef van de eigen onwetendheid komen we de kernwaarden van het goede leven op het spoor. De kunst is om deze waarden vervolgens tot ‘tweede natuur’ te maken.”

Het denken van Coornhert houdt de gemoederen in Nederland lang bezig. Zo wordt hij uitbundig bestreden door de calvinistische theoloog Gomarus, die Coornherts ideeën over een vrije wil pure godslastering vindt. Diens tegenstrever is Arminius, ooit net zo streng in de gereformeerde leer als Gomarus. “Arminius legt zijn fanatisme af nadat hij de opdracht geaccepteerd heeft om de ideeën van de gematigde – en katholieke – Coornhert te weerleggen. Dat lukt hem niet, ­zodat hij het tolerantie-ideaal van Coornhert besluit te omarmen.”

De botsing tussen Arminius en Gomarus vindt plaats in een adempauze van de Tachtigjarige Oorlog, twaalf jaar vanaf 1609. Maar dan is Coornhert al overleden.

