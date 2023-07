Deze filosoof leert van dieren. ‘Ik dacht dat er in een vis niet veel omging, daar kwam ik van terug’

‘Dierethiek’ is een nieuwe tak van de filosofie. Bernice Bovenkerk: ‘Ze blijken een eigen perspectief op hun leven te hebben.’

Een varkensboer die het over zijn ‘productiedieren’ heeft. Een poedel met een roze jasje. Het zijn twee uitersten van hoe de mens zich tegenover (andere) dieren verhoudt.

De Wageningse filosoof Bernice Bovenkerk (49) houdt zich als dierethicus met die verhouding bezig. En met de dilemma’s die de groeiende kennis daarover veroorzaakt.

Was die verhouding vroeger minder ingewikkeld?

“Ja. Lang hebben we op de verschillen tussen mensen en andere dieren gehamerd − dat maakte het makkelijker om ze voor onze doeleinden te gebruiken en te consumeren.”

Nu die scheidslijn vervaagt, komt een beslissende overeenkomst in zicht, zegt Bovenkerk. Het is onderzoek waar ze zich op dit moment op richt: mensen en dieren hebben beide agency, het recht om zelf te handelen. “We dachten lang dat dieren geen idee hebben over hoe ze hun leven willen inrichten. Maar ze blijken een eigen perspectief op hun leven te hebben.”

Daarbij komen eerst zoogdieren in beeld, maar dat is Bovenkerk te beperkt. “In de dierethiek gaat het meestal over landdieren. Vissen hebben nauwelijks aandacht gekregen.” Dat weerspiegelt de maatschappelijke praktijk. “Veel mensen vinden dat je een zoogdier geen pijn mag doen. Op de jacht geven ze af, maar vissen is heel normaal. Terwijl die dieren wel degelijk pijn ervaren.”

Waar komt dat verschil vandaan?

“Vissen worden met miljoenen tegelijk gevangen en per ton gewicht geteld. Het zijn dus in onze beleving geen individuen. Dat kan doordat we ons er niet goed mee kunnen identificeren. Omdat ze onder water leven. Omdat we ze niet kunnen horen. En aankijken − voor de mens heel belangrijk − is niet zo makkelijk, want hun ogen zitten aan de zijkant. In de tekenfilm Finding Nemo heeft Walt Disney de ogen van Nemo daarom naar voren verplaatst.”

Wat is uw favoriete vis?

“Ik heb Afrikaanse meervallen onderzocht. Het is een vis die zich evolutionair heeft aangepast aan droogvallende rivieren. Dan kunnen ze met veel meervallen boven op elkaar in weinig water een tijdje overleven. Die eigenaardigheid maakt ze aantrekkelijk voor industriële viskwekers: heel veel dieren passen in een kleine ruimte. Probleem is wel dat als het langer duurt, ze kannibalistisch worden.”

Meerval Beeld Buiten Beeld

Wat hebt u van de meerval geleerd?

“Toen ik met mijn onderzoek begon, dacht ik dat er in zulke vissen niet veel omging, minder dan in zoogdieren. Daar ben ik van teruggekomen. Je hebt 35.000 soorten vissen, die ieder hun eigen, mooie eigenschappen hebben ontwikkeld, van antivries in hun bloed tegen de poolkou, via het hebben van een soort kaartsysteem om tussen obstakels door te laveren tot het vermogen in een etmaal je bek naar de andere kant te brengen om te foerageren. Zo passen ze zich functioneel aan, aan de niche waarin ze leven. Ik heb daardoor geleerd te kijken naar het individuele dier en naar wat voor hem van belang is.”

Wat komt er na de vis?

“Een vis is net als een zoogdier gewerveld. Maar hoe zit het met ongewervelde dieren? Hebben die ook actorschap, een wil om hun leven zo goed mogelijk vorm te geven? Daarom ben ik nu bezig met het volgende grensgeval, het insect.”

Uw vakgebied, de dierethiek, is een jonge discipline. Hoe is die ontstaan?

“Door het doen van onderzoek op dieren. Dat heette vivisectie en gebeurde zonder verdoving. Daardoor kwam men erachter dat dieren erg op mensen leken. Juist door vivisectie is de beweging tégen wreedheid tegen dieren en dus tegen vivisectie ontstaan. Als ze fysiek zo op ons lijken, dan zullen ze hetzelfde aan pijn ervaren als wij.”

Ervaren ze pijn op dezelfde manier als wij?

“Als ik ‘ja’ zeg, maak ik me schuldig aan antropomorfisme, een doodzonde in het dieronderzoek. Je mag wél zeggen: de vis heeft stress, want dat is meetbaar, maar beweren dat het dier zich verveelt is het toeschrijven van een menseneigenschap aan een dier. Zo hoor je ook niet te zeggen dat een olifant kan rouwen en dolfijnen cultuur hebben.”

Bovenkerk zegt dat allemaal wel. “Antropomorfisme is wel riskant. Een huisdier een jasje aantrekken, aan tafel taartjes laten mee-eten en aan het levenseinde alles uit de kast trekken om het leven te rekken, daar doe je een dier echt geen plezier mee. Maar ik zie een groter gevaar in antropo-denial, het ontkennen dat dieren dezelfde eigenschappen hebben als mensen. Ik zie dat niet als typische menseneigenschappen, maar als dat wat de mens met andere dieren gemeen heeft, deelt.”

Volgens Bovenkerk is dat de richting die het gedragsonderzoek wijst. “Veel gedrag kun je beter verklaren als je er een emotie in herkent. Als je zegt dat een gestreste vis zich verveelt, snap je wat er gebeurt als je hem in een tank zonder enige verrijking zet. Een mens zou zich daarin ook gaan vervelen, we reageren nu eenmaal vaak hetzelfde, omdat we dezelfde emoties hebben.”

Hebben dieren zelfbewustzijn?

“Ik noem dat ‘tweede-ordegedachten’. Je kunt als roker wensen dat je niet zou willen roken. Dat denkt een dier niet. Maar vogels hebben wel degelijk zelfreflectie. En het zou me niet verbazen als andere dieren ook een zelfbewustzijn hebben, ze herkennen zichzelf in een spiegel, of begrijpen via een ander zintuig wie ze zelf zijn.”

Welke rol speelt dat in de dierethiek?

“Veel filosofen zijn ervan overtuigd dat zelfbewustzijn bij dieren ontbreekt en dat ze dus minder waard zijn dan mensen. Ik ben dat niet met hen eens, maar zelfs als ze niet op hun emoties reflecteren zegt dat weinig, want zelfbewustzijn is slechts een klein facet van wat het is om mens te zijn. Mensen die die reflectie missen, zoals baby’s, ga je toch ook niet in een stal houden of als proefkonijn gebruiken?”

Welke denker heeft u beïnvloed?

“Op dit moment werk ik samen met Clare Palmer, een Britse filosofe en theologe. Ze gaat in haar milieu-ethiek uit van de rijkdom aan ervaringen die een dier of een mens kunnen opdoen. Zij kijkt, om te weten wat het goede handelen is, steeds naar de context. Ze heeft oog voor relaties. Daar kan ik meer mee dan de duidelijke, overal geldende principes die beeldbepalende dierethici als Peter Singer en Tom Regan aanhangen. Daar heb je in specifieke situaties niet veel aan.

“Zo zeggen ze vierkant ‘nee’ tegen dierentuinen. In de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA adviseert het ministerie van landbouw, red.) werk ik aan een zienswijze over de dierentuin van de toekomst. Ik denk dat er meer is dan dierenrechten, je kunt in een dierentuin een bedreigde diersoort redden, of mishandelde beren uit Oost-Europa opvangen. Ik zie de problemen die eraan kleven, maar laten we het wel in perspectief blijven zien: de bio-industrie is het échte probleem. Het gaat me ook te ver om het hebben huisdieren slecht te vinden omdat domesticatie niet deugt. Als je dat als uitgangspunt neemt, verhindert dat het bedrijven van ethiek in het gewone leven.”

Bovenkerk doet met een pragmatische inslag aan ethiek, maar haar ‘ideaalbeeld is: géén dieren houden’. Vanuit de RDA en als lid van de raad van toezicht van Varkens in Nood doet ze voorstellen tot verbetering in bijvoorbeeld slachthuizen en voor de veehouderij.

Steeds als een verbetering is bereikt, blijkt dat niet genoeg. Bij boeren hoor ik, na de zoveelste dierenwelzijnsinvestering: wanneer houdt dit op?

“Daar zit wel een spanning in, het is een beetje oneerlijk tegenover hen. We stellen steeds kleine aanpassingen voor, maar het is nooit genoeg. Moet die boer zijn stal wéér aanpassen. Het zou beter zijn als er een grote sprong gemaakt zou worden.”

Wat is een moreel houdbare veehouderij volgens u?

“Ik denk dan aan een sanctuary [opvanglokatie, red.] of aan dieren die rondscharrelen in een voedselbos.”

Stel, na een lang en rijk leven wordt het voedselbosvarken op eigen verzoek teder geëuthanaseerd. Komt u een karbonaadje eten?

“Nee. Dat komt door mijn feministische achtergrond. Vrouwen worden vaak chicks genoemd, als ‘vlees;’ voorgesteld, ze zijn ‘om op te vreten’. Zulke etiketten staan me tegen, ik kan andere wezens niet framen als ‘eetbaar’. Kweekvlees zou ik wel eten.”

Opvallend veel van uw collega’s zie ik terug op de kieslijsten van de Partij door de Dieren, die afschaffing van de veehouderij voorstaat. Zijn er ook andere stemmen in dierethisch Nederland?

“Als je heel lang bezig bent met dierethiek, zou het raar zijn als je concludeert dat het veehouderijsysteem deugt. Daarover bestaat consensus onder mijn collega’s. De discussie daarover is een gepasseerd station. Dan kun je er wel iemand bijhalen die iets heel anders vindt, maar dat is alsof een groep klimaatwetenschappers een klimaatontkenner binnenhaalt.”

Van studenten krijgt de Wageningse filosoof Bovenkerk soms de vraag of ze, naast de ‘gewone’ teksten over dierethiek, ook nog afwijkende artikelen kan aanraden.

“Ze studeren dierwetenschappen en gaan er bij voorbaat vanuit dat het goed is om dieren te houden - dat is namelijk vaak de reden om dat te gaan studeren, ze worden straks zelf veehouder. Dus willen ze een ander perspectief. Dat kan, ik heb één alternatieve tekst beschikbaar. Daarin staat dat dieren cognitief minder complex zijn, dat ze geen zelfbewustzijn hebben en geen beeld van de dood. Dieren zijn dus van minder niveau dan de mens, zodat je ze mag houden en opeten. Als je maar goed voor ze hebt gezorgd. Ik vind het lastig om die tekst in handen te geven van studenten, want de beweringen erin worden ontkracht door dierwetenschappelijk onderzoek.”

Er bestaat geen goede rechtvaardiging voor de veehouderij, daarover is Bovenkerk stellig. Terwijl Nederland meer dan 600 miljoen slachtdieren per jaar produceert.

Als ik u hoor, denk ik: die sector is moreel failliet en loopt op zijn eind. Of uw vakgebied is irrelevant.

“Moreel is het inderdaad niet vol te houden, maar de doorwerking van dat besef kan lang duren. Dat gold ook bij de slavernij, die bleef eeuwen in stand, met precies hetzelfde argument: het moet voor de economie.”

Tot slot dicht bij huis: hoe gaat het met uw eigen huisdieren?

“Mijn dochter heeft twee cavia’s. Het zijn prooidieren die van nature bang zijn, die ik door ze in een kooi te zetten bescherm. Maar veel vrijheid hebben ze niet en daar het ik moeite mee.

“Dan hebben we nog een kat. Die veroorzaakt het predatorprobleem waar veel dierethici mee zitten. Want een roofdier zou volgens sommigen van z’n gedrag afgeholpen moeten worden, omdat hij andere dieren het leven bekort.

“Ik vind het lastig. Voer ik de kat vlees? Ik kan van hem geen veganist maken, zeker niet als hij buiten op vogels en muizen jaagt. Waarmee ik dus verantwoordelijk ben voor die sterfte, die groot schijnt te zijn. Moet ik hem dan maar binnenhouden? Dat is weer naar, want hij wil zo graag naar buiten, zo de tuin uit het bos in. Dat is een goed leven voor hem. Maar ja, niet voor die muis in zijn bek. Moeilijk hoor. Ziedaar mijn alledaagse predatorprobleem.”

BOEKEN OVER DIERETHIEK

In het Nederlandse taalgebied verschijnen opvallend veel boeken over dierethiek. Een overzicht.

Erno Eskens; Een beestachtige geschiedenis van de filosofie (2014)

Eva Meijer; De soldaat was een dolfijn. Over politieke dieren (2017)

Pim Martens, Maarten Reesink en Karen Soeters; Dierzaamheid. Duurzaam samenleven met dieren (2021)

Maarten Reesink; Dier en mens. De band tussen ons en andere dieren (2021)

Willem Vermaat; Waarom we geen hondenmelk drinken. De carnistische keuze (2021)

Marjolein de Rooij; Hoeveel vakantiedagen heeft een varken? Over nut en noodzaak van de Vakbond voor Dieren (2023)

Bart Gremmen; Dierethiek en veehouderij (2023)

Janneke Vink; De open samenleving en haar dieren (2023)

Imke de Boer; Past het dier nog op ons bord? (2023)

