Denken we anders over vrijheid door alle coronaregels? ‘Als burger sta je vrij machteloos’

Is onze manier van denken over vrijheid opgeschoven door de pandemie? Het Filosofisch Elftal buigt zich over deze vraag.

De testsamenleving krijgt steeds meer vorm. We moeten een manier vinden om met het coronavirus te leven en dat gaat gepaard met veel controle. New York voert later deze maand een vaccinatieplicht in voor alle openbare binnenactiviteiten in de stad, zoals het bezoeken van de horeca, een sportschool of een museum. De plicht is niet te omzeilen met een negatieve coronatest. In Frankrijk is de coronapas – waarmee burgers bewijzen dat zij volledig zijn ingeënt, recent negatief zijn getest of Covid hebben gehad – al een feit voor tal van voorzieningen. Vanaf volgende week is deze ook op het terras verplicht.

Maatregelen die veel mensen twee jaar geleden onacceptabel vonden klinken, worden nu toch geaccepteerd, onder andere vanwege de wens om met vakantie te gaan. Is onze manier van denken over vrijheid opgeschoven vanwege corona? Accepteren we een inbreuk op onze collectieve vrijheid die we eerder niet mogelijk achtten?

“Wat we vandaag ondenkbaar en moreel verwerpelijk vinden, kunnen we over een tijd volledig normaal vinden”, zegt Marli Huijer, emeritus-hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit. “Dat is in het verleden keer op keer gebleken en dat zie je nu weer. Neem de huidige inperking van onze burgerrechten. Onze vrijheid van beweging en samenkomst is aan banden gelegd en de democratische controle erop is beperkt, omdat het een noodwet betreft. In het begin van de pandemie ging dat gepaard met protest en werden er politieke vragen over gesteld. Maar nu is het gros van de mensen eraan gewend. Dat is een heel normaal proces bij de introductie van nieuwe mechanismen of technieken. Toen de fabrieksklok werd geïntroduceerd, gooiden arbeiders klokken kapot in protest tegen die controlerende nieuwe mechaniek. En het protest over de OV-chipkaart, die precies volgt hoe jij reist, is ook uitgedoofd. Mensen wennen aan nieuwe situaties die in eerste instantie afkeer opwekken en schorten hun moraal op.”

‘Niet bereid meer vrijheden op te geven’

“Maar dat betekent nog niet dat we nu bereid zijn om meer vrijheden op te geven dan vroeger”, reageert Fleur Jongepier, docent toegepaste ethiek en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. “In het publieke debat hebben mensen de neiging dat te zeggen, maar waar wordt dat precies op gebaseerd? Het is een uitspraak die moeilijk zo niet onmogelijk te toetsen is; we hebben te maken met een pandemie die we niet eerder hebben gehad. En je kunt het niet vergelijken met de vrijheden die bijvoorbeeld werden opgegeven in de Tweede Wereldoorlog, want dat was weer een compleet andere situatie. Dus sociologisch gezien is deze uitspraak eigenlijk niet te beantwoorden. We kunnen wel iets zeggen hoe we als individuen de afgelopen twee jaar zijn opgeschoven in ons eigen denken over vrijheid, maar niet hoe dat in relatie staat tot de afgelopen decennia.”

Huijer: “Maar we weten wel dat vrijheidsinperking went. En de geschiedenis leert ook dat in uitzonderingssituaties maatregelen worden ingevoerd die vervolgens niet meer worden teruggedraaid. Daarbij kunnen we lering trekken uit situaties uit het verleden. De Franse filosoof Michel Foucault beschrijft hoe in de zeventiende eeuw in reactie op een uitbraak van de pest een uitgebreid systeem van toezicht en controle werd opgezet. Mensen moesten zo zichtbaar mogelijk zijn en de ruimtelijke inrichting werd daarop aangepast. Bestuurders merkten dat het op deze manier veel makkelijker was om een bevolking te sturen. De pest ging voorbij, maar de surveillance bleef. Zo vormde het zichtbaarheids-ideaal de basis voor fabrieken met een balustrade rondom, zodat de directeur vanaf daar iedereen in de gaten kon houden. Een mechanisme ontwikkeld voor een noodsituatie, waaierde vervolgens uit over de hele samenleving.”

Welke maatregelen gaan nog teruggedraaid worden?

Jongepier: “Daar mogen we ons inderdaad zorgen om maken: welke maatregelen gaan er nog teruggedraaid worden, ook nu duidelijk wordt dat we moeten leren leven met dit virus? We hebben nu geaccepteerd dat bepaalde surveillance- en privacyschendingen mogelijk zijn. Gelukkig zijn er juristen die zich druk maken over of de huidige regels nog steeds in verhouding staan met de situatie en of die corona-app ooit nog uit ons leven verdwijnt. Bovendien is het onbegonnen werk om je als burger kritisch te verhouden tot vrijheidsbeperkingen met een overheid die ‘Dansen met Janssen’ propageert. Je kunt niet van burgers verwachten dat ze zich continu afvragen: zijn de keuzes en controlemechanismen in deze situatie nog adequaat?”

Huijer: “Maar mensen maken nu wel een afweging tussen de mogelijke keuzes, zonder zich af te vragen: ben ik het eigenlijk wel met de keuzeset eens? Bijvoorbeeld: ik mag naar Frankrijk met een app of ik mag niet naar Frankrijk. Het is van belang om een stap verder te gaan en de keuzemogelijkheden zelf te bevragen: waarom moet ik accepteren dat er toezicht op mij gehouden via apps? Ik weiger dat te accepteren. Ik heb me laten vaccineren, maar heb speciaal een oude Nokia aangeschaft, omdat ik niet met mijn gewone nummer in de GGD-bestanden wil.”

De kritische toetsing moet op politiek niveau gebeuren

Jongepier: “Maar als burger sta je vrij machteloos. De kritische toetsing moet op politiek niveau gebeuren. Of daar nu sprake van is, is maar de vraag, zeker omdat we al een tijd met een demissionair kabinet zitten, en ook omdat kritisch zijn al snel wordt gezien als “niet-solidair”. Wanneer je niet staat te springen om de prik te halen, is de gedachte al gauw: wat egoïstisch. Hoewel solidaire motivaties om vrijheidsbeperkingen te accepteren nobel zijn, zijn egoïstische redenen om je vrijheden te beschermen volstrekt legitiem. Personen die met tegenzin naar de GGD gaan moeten we niet zien als moreel minderwaardig. Het is interessant om ons af te vragen waar het “vaccinatie-enthousiasme” precies vandaan komt. Opvallend veel mensen worden blij van hun vaccinaties. Waarom precies? Omdat het fijn is iets voor anderen te kunnen doen. Het zou me niet verbazen dat dat ook het gevolg is van het feit dat onze samenleving niet al te veel ruimte heeft voor zorg en solidariteit. We perken dus misschien met liefde onze vrijheden in om duidelijk uiting te kunnen geven aan onze solidaire inborst. Een krachtige maar ook een mogelijk verraderlijke dynamiek.”

