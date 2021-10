Denken in het voetspoor van de vrouwelijke mystici

In de twaalfde eeuw verliest het volk zijn geduld. Weg met de theologen en hun onnavolgbare theorieën, met de priesters en hun onbegrijpelijk Latijn. Door deze opstandigheid ontstaan religieuze bewegingen met één been buiten de kerk. Het begint met vrouwelijke denkers als Beatrijs van Nazareth, Liduina van Rotterdam, de Antwerpse Bloemardinne en de literair begaafde Hadewijch.

Filosoof Erno Eskens aarzelt niet hen aan te wijzen als de eerste vrouwelijke filosofen van de Lage Landen. “Zij beginnen God te beschrijven in termen die je in kerk en theologie niet hoort.” Hij pakt er een geschrift van Hadewijch bij. “Hier, moet je horen hoe ze over God schrijft. ‘Daarna kwam Hijzelf bij mij en Hij nam mij helemaal in zijn armen en drukte mij tegen zich aan. Het was een volmaakt genot, zo veel als mijn hart begeerde. Ik raakt buiten zinnen, totaal verzadigd. Ik kon hem binnen in mij niet meer van mezelf onderscheiden. Wij waren één, ongescheiden.’” Dat riekt naar ‘reliporno’, zegt Eskens. “Maar ze wilde zeggen: je hoeft geen geleerde te zijn, je kunt God in je eigen leven, via je zintuigen, ervaren.”

Dat er zo, ook buiten de kerk, religiositeit was, inspireerde de ‘Moderne Devoten’ rond theoloog en filosoof Geert Groote, denkt Eskens. Ook hij liet het getheoretiseer achter zich en ging preken tot de armsten op het platteland, in het Nederlands, niet in het Latijn. Eskens citeert hem: ‘Je weet dat de eenvoudige boeren maar weinig hulp krijgen van onze geleerde theologen, en daarom denk ik dat we de simpele armen, de lagere klasse, de onwetenden met grote vurigheid en ijver moeten omhelzen. Ze zijn immers des te ontvankelijker voor het woord Gods, naarmate ze minder hooggeplaatst zijn.’

De ‘ketterhamer uit Deventer’

Groote (1340-1384) had een afkeer van gezapige, corrupte simonisten – priesters die geld vragen voor hun diensten en een luxeleventje leiden. Eén van hen, een mysticus uit Kampen, probeerde hij zelfs te laten brandmerken, wat hem de bijnaam de ‘ketterhamer uit Deventer’ oplevert. En tegenspraak duldde hij niet. Best ironisch, zegt Eskens, “want zijn eigen beweging was anti-autoritair en anti-rooms. Die katholieke kerk deed de gekste dingen om ketterij uit te bannen. Zo berechtte ze de Engelse theoloog John Wycliff publiekelijk. Complicerende factor: die was al dood. Dus liet men zijn gebeente maar opgegraven en zette dat alsnog op de brandstapel. En dat allemaal omdat Wycliff had gezegd dat de mens ook zonder tussenkomst van priesters kan geloven. De brandstapels scherpten de gelovigen in: vergeet als je op zoek bent naar verlossing en kennis nooit aan te kloppen bij de kerk.”

Precies aan dat laatste maakte Groote zich schuldig, in 1383 kreeg hij een preekverbod. Maar hij ging door met het opvangen van arme vrouwen in zijn ouderlijk huis, het eerste zusterhuis van de Broeders van het Gemene Leven – de naam verwijst naar het delen van bezittingen. “In de devotenhuizen draaide het om een deugdzaam leven – sober, solidair, bijbelvast. En daarbij had je de kerk, die corrupte bende, niet nodig.” Het ene na het andere devotenhuis opende de deuren, in Hanzesteden als Deventer, Zwolle en Zutphen. Tot er honderden waren in Nederland, Duitsland en Oost-Europa. “Zo werd de Moderne Devotie een serieuze religieuze tegenbeweging. Groote is dan al gestorven aan de pest, opgelopen in de zorg voor een arme patiënt.”

Religieuze bestseller

Grootes intellectuele erfenis is groot, aldus Eskens. “De devoten leefden in de overtuiging dat God voor ons, simpele zielen, niet valt te kennen. Je kunt hooguit naar hem verlangen.” Dat idee was ‘misschien wel als eerste bij de vrouwelijke mystici opgekomen’ en vindt weerklank via de twee denkers van de beweging: Thomas à Kempis en Cusanus. Je moet Jezus imiteren, schreef Grootes leerling Thomas à Kempis in zijn De Navolging van Christus. Het wordt, mede door de introductie van de boekdrukkunst, een enorme bestseller, misschien wel het bestverkochte religieuze boek ooit, na de Bijbel. Eskens: “En dan niet door de definitieve vaststelling van het aantal wonden van Jezus – 5475 – maar door de sobere levensvisie die het boekje uitstraalt, het neemt afstand van allerlei onzinnige theologische disputen.”

De andere invloedrijke denker is filosoof en wiskundige Nicolaus van Kues (Cusanus, 1401-1464). Mogelijk stichtte hij de Deventer St. Lebuïnusschool, waar Erasmus later op zit. Eskens: “Hij vindt dat mystici er wat al te makkelijk van uitgaan dat ze God kunnen ervaren. In de traditie van Socrates, duizend jaar daarvoor, pleit Cusanus voor een docta ignorantia, een leer die uitgaat van ons eigen onbenul. We hebben alleen vooronderstellingen en theorieën. Je kunt wel kennis verzamelen en verbeteren, maar de ultieme waarheid ligt buiten ons bereik. Daarom moeten we bescheiden zijn.”

Cusanus’ invloed reikt ver omdat hij als kardinaal kloosters en kerken in Nederland en Duitsland visiteert. Daar vertolkt hij zijn devote inzichten van radicale bescheidenheid. “Cusanus was een wiskundige, die God zag als oneindige rechte lijn en als het punt waarin alle tegendelen samenvallen. Omdat God alle tegendelen verenigt, zag Cusanus niets in de kettervervolgingen.”

Anders dan Groote polariseerde hij niet, stelt Eskens. “Hij wilde juist net als God de tegendelen verzoenen en koesterde de oecumene, het versmelten van religies. Daar deed hij zelfs een praktisch voorstel toe: als joden en moslims het Nieuwe Testament aanvaarden, dan laten de christenen zich besnijden.”

Moderne Devotie Als Geert Groote (1340-1384) ziek wordt, weigert de priester hem de laatste sacramenten, omdat hij zich met zwarte magie inlaat. Na een blik in zijn urine erkent Groote zijn kritieke toestand, laat zijn ‘magische’ boeken op de Brink van Deventer verbranden en herstelt volledig. Groote gaat arm leven op het platteland. De katholieke kerk kijkt argwanend toe hoe Grootes Moderne Devotie groeit. Aan het eind van de 15de eeuw telde Nederland en omstreken 86 mannen- en 13 vrouwenkloosters van devoten.

