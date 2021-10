De zin van spokenwordartiest Amara van der Elst: ‘Het is de plicht van de kunstenaar om de tijdgeest te reflecteren’

“Al scrollend door mijn Instagram-feed zag ik een filmpje van de Amerikaanse zangeres Nina Simone. Daaronder, in de beschrijving, stond een uitspraak van haar: An artist’s duty is to reflect the times. Die voelde ik meteen. Ik sloeg de Instagram-post op en begon over de stelling na te denken. Heb ik, als spoken word performer, inderdaad een verantwoordelijkheid om maatschappelijk betrokken te zijn? Op dit moment studeer ik Creative Writing in Arnhem, en met mijn medestudenten hebben we het heel veel over die vraag.

Het idee van ‘maatschappelijke betrokkenheid’ is eigenlijk gek, bedacht ik me, want we leven allemaal met elkaar. Dus we zijn hoe dan ook betrokken bij de ander en de wereld, daar ontkomen we niet aan. Wat Simone bedoelde, is dat je als kunstenaar bewust een keuze maakt. Ik heb bijvoorbeeld het talent gekregen om mensen met taal in beweging te krijgen. Ik weet hoe dat moet. De vraag is: hoe kan ik die kracht het beste inzetten?

De aarde wordt steeds bozer

Ik sta er 100 procent achter dat artiesten zich bewust zijn van de omgeving waarin ze bewegen, leven, spreken. De problemen waar we momenteel voor staan, zijn behoorlijk groot. We weten niet hoe lang de aarde ons nog aardig zal behandelen. Ze wordt steeds bozer. Dat kunnen we merken aan al het natuurgeweld: bosbranden, overstromingen, hitte. Het is mijn wereld, dus natuurlijk is dit allemaal van invloed op mijn gedichten en voordrachten. Het voelt empowering dat Nina Simone daar hetzelfde over dacht.

We zaten midden in de eerste coronagolf toen ik deze zin van haar las. Álles ging over corona, het was overal. Ik had eerlijk gezegd helemaal geen zin om er ook over te gaan schrijven. Maar in de coronaperiode leerde ik wel op welke thema’s in het leven ik wil reflecteren. Ik houd me altijd bezig met de sociale aspecten van het menszijn. Op dit moment zijn we heel erg bezig met onszelf als individu in de wereld zetten. De hokjes om onze identiteit te beschrijven, worden steeds genuanceerder. Ik denk en ik hoop dat we ons hierna weer gaan richten op dat wat ons verbindt, op de community. Verbinding, dat komt altijd terug in mijn taal.

Liefhebben en geliefd zijn, dat is een fundamentele basis

Tijdens corona zag ik hoe de behoefte aan verbinding aan de oppervlakte kwam. We willen liefde van de mensen om ons heen, een thuis en rust. Liefhebben en geliefd zijn. Dat is een fundamentele basis. Als mensen die dingen hebben, dan kunnen ze geluk vinden. De quarantainetijd liet zien hoe het juist mis kan gaan als die veilige basis ontbreekt, omdat ze thuis bijvoorbeeld geen liefde krijgen.

De Britse rapper Dave maakt muziek over issues die spelen onder de jongere generaties, zoals mentale gezondheid. Daardoor vermindert het taboe. Ook de New Yorkse schilder Jean-Michel Basquiat is een groot voorbeeld voor me. Basquiat kwam oorspronkelijk uit de graffitiscene en maakte veel maatschappijkritisch werk. Wat mij betreft zijn zij er beiden heel goed in geslaagd om met hun kunst te reflecteren op de tijd waarin ze leven.”

