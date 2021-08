De zin van René Oskam: ‘Loop niet weg als het zwaar wordt, bijt jouw deel af en slik’

In tijden van corona vertellen mensen over hun persoonlijke leefregel of een inspirerende zin. Vandaag de dichtregels van dichter René Oskam.

‘Heb een dankbare houding, maar houd een kritische blik

Loop niet weg als het zwaar wordt, bijt jouw deel af en slik’

“Zonder dat ik erover nadacht, stonden deze woorden ineens op papier. Het was vorig jaar zomer. Ik reisde zes weken met de camper door Europa. Door corona was er verder niemand. Een vruchtbare vakantie: in die zes weken schreef ik zestig nieuwe teksten. Deze zinnen vormen het begin van mijn lievelingsgedicht uit Roos uit Beton, mijn nieuwe dichtbundel. Ze symboliseren de coronatoestand. Op dat moment werd het allemaal wat penibeler. Nu moeten we gewoon even doorzetten, dacht ik. Niet piepen, maar dankbaar zijn voor wat er wél is.

Zelf ben ik dankbaar dat ik in tijden van corona kon doen wat ik wilde. Veel mensen moeten werken voor een baas, vanuit huis bellen met collega’s, of zitten op een flatje met twee man en zes kinderen. Ik ben heel blij dat ik op een lekker plekje woon in Leiden, samen met mijn meisje. Als het nodig was, konden we elkaar even ontwijken. Boven in ons huis heb ik een kantoor voor mezelf waar ik schrijf en in een studiootje daarnaast produceer ik hiphop en techno. Schrijven was eerst mijn hobby, maar dat werd mijn beroep. Dus vond ik in muziek een nieuwe hobby. Puur voor het plezier, helemaal voor mezelf.”

De nieuwigheid was ervanaf bij de tweede lockdown

“De eerste lockdown vond ik echt te gek. Normaal had ik elke avond wel iets te doen. Twee optredens, een lezing, schrijfles geven. Maar nu zat ik noodgedwongen vijf avonden thuis. Ik vond het super om een beetje gas terug te nemen.

Mijn oma overleed in april aan corona. Ze was oud en vond dat ze een mooi leven had gehad. Het was een gekke gewaarwording om geen handen te schudden op de begrafenis. Voor het virus ben ik zelf niet bang geweest. Ik ben een jonge vent van 33. Goed in conditie, vrijwel nooit ziek. Als ik het krijg, zal het wel meevallen, toch? Bovendien is mijn tweede vaccinatie net ingespoten. Natuurlijk hield ik me wel keurig aan de regels.

Toen na de zomer de ellende weer begon, hakte dat erin. De nieuwigheid was er vanaf. Alle dagen waren hetzelfde. Ik wil de deur uit, dingen doen. Nieuwe fases inspireren me. Als het leven lang hetzelfde blijft, worden mijn hersenen niet meer geprikkeld. Af en toe heb je een beetje zuurstof nodig om het vlammetje te laten branden. Mijn inspiratie viel een beetje in slaap.”

Het begint allemaal weer op te bloeien

“Dat heb ik maar gewoon laten gaan. Normaal ben ik een productieve schrijver en ik kon er wel op vertrouwen dat het beter zou worden. Forceren heeft geen zin. Dat merk ik meteen in mijn teksten, daarin lees ik de struggle van het proberen. Dus ben ik gewoon andere dingen gaan doen, zoals het bundelen van eerder geschreven gedichten, wetende dat die inspiratie vanzelf wel weer terugkomt.

En dat klopte. Het begint allemaal weer op te bloeien. Na anderhalf jaar mag ik vanaf september weer les geven aan het Leids Academisch Kunstcentrum. Ik heb dat gemist. Voor oktober zijn ook, onder voorbehoud, weer twee dichtoptredens gepland. En vanaf september staat een groot project op de planning, waarin ik de gedichten uit mijn schriftjes van de afgelopen jaren onder handen ga nemen. Daar zit nog veel potentie in voor nieuw werk.

Voor het laatste gedeelte van 2021 verwacht ik een kleine schrijfexplosie. Ja, ik ben dankbaar voor de situatie waarin ik me bevind. Dankbaar voor zoveel bewegingsvrijheid, dat ik er in deze gekke tijd toch wat van kan maken.”

