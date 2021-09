De zin van Nynke Laverman: ‘Als je geen tijd hebt, dan moet je tijd nemen’

In tijden van corona vertellen meer en minder bekende Nederlanders over hun persoonlijke leefregel of een inspirerende zin. Vandaag: singer-songwriter Nynke Laverman (41).

“De zin ‘Als je geen tijd hebt, dan moet je tijd nemen’ hoorde ik jaren geleden van filmregisseur Pieter Verhoeff. Ik heb ’m meteen opgeschreven. Hij verwoordt precies wat ik met Plant, mijn laatste album, wil vertellen. Daarop bevraag ik onze aannames. Waarom geloven we in eindeloze groei? Waarom is de dood het ergste wat er is? Waarom staat de mens hoger in de hiërarchie dan de natuur? Dat soort ideeën trekken we nauwelijks in twijfel. En kijk waar het ons heeft gebracht, we putten de aarde uit.

Het zou mooi zijn als we de tijd durven nemen om op de stopknop te drukken. Ik hoopte dat corona ons daartoe zou dwingen. In het begin zag ik dat mensen het prettig vonden, dat afremmen en reflecteren. Maar al gauw kwam er weer een omslag. Nu willen we vooral snel terug naar het oude. Want kennis is niet altijd genoeg om ons gedrag te veranderen. Er zijn wel steeds meer mensen van doordrongen dat we zo niet langer met de aarde om kunnen gaan, maar oplossingen worden snel en tussen de bedrijven door gezocht, zonder dat we écht de tijd nemen om op ons wereldbeeld en op ons handelen reflecteren.”

Geen tijd te verliezen

“Tegelijkertijd is er rond het klimaat geen tijd te verliezen. En toch moeten we hem nemen, al is hij er niet. Voor bezinning, herziening, niet-weten. Dat is eng. En echte veranderingen zien we vaak als een verlies. Maar we mogen er vertrouwen in hebben dat er juist dan, in die ruimte die ontstaat, mooie dingen gebeuren.

Als kunstenaar heb ik geleerd om vertrouwen te hebben in het niet-weten. Dat wil ik graag overbrengen. Want zo werkt een creatief proces: je bedenkt van alles, wordt vervolgens onzeker. Soms is het een tijd helemaal stil en daal ik af. Maar ik weet inmiddels dat er altijd weer een weg omhoog komt.

In 2019, vlak voor de corona-crisis, besloot ik een jaar de tijd te nemen. Ik heb allerlei gewoonten op de schop genomen. Zo ben ik zonder plastic gaan leven, omdat ik niet wil bijdragen aan de plastic soep. Veel mensen zeiden: ‘wat heerlijk, dat zou ik ook wel willen. Maar ik heb er geen tijd voor, want ik heb een fulltimebaan.’”

Heel eng, zonder houvast

“Toen kwam corona, en werd die periode verlengd. Plant, het album wat ik toen maakte, heeft een jaar extra rijpingstijd gekregen. Dat is alleen maar winst geweest. We gaan in oktober touren, en natuurlijk heb ik het publiek gemist. Maar ik heb nu pas het gevoel: we zijn er klaar voor.

Veel mensen uit de muziekindustrie raadden het uitbrengen van een album af, want optreden kon niet. Maar we hebben een nieuwe manier gevonden. Iedere maand kwam er een liedje uit, waar ik een podcast over maakte, samen met Lex Bohlmeijer. De afzonderlijke nummers kregen zo meer lagen. Plant kon langzaam groeien in de hoofden van de luisteraars, in plaats van dat ze meteen een heel album te verwerken kregen.

In mijn voorstelling vertel ik dat we tijd mogen nemen om tot antwoorden te komen. We eindigen iedere avond met een stukje niet-weten, namelijk improvisatie. Ik geef mezelf geen taal, geen melodie. Dat was in het begin heel eng, want je hebt geen houvast. Maar het mooie is: we komen altijd weer bij iets nieuws uit.”

Lees ook:

De zin van Eric Holterhues: ‘Het kruis staat, de wereld draait’

“Ik heb in die coronatijd veel gedacht aan het motto van de kloosterorde van de kartuizers: ‘Het kruis staat, de wereld draait’. Leven met onzekerheid, met lijden, kun je heel vaak uitstellen”, zegt de directeur van Oikiocredit.

Lees ook:

De zin van Eric Holterhues: ‘Het kruis staat, de wereld draait’