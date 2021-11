De zin van Nora Akachar: ‘There is no greater agony than bearing an untold story in you’

‘Ik heb zo’n mapje in m’n telefoon waar ik allemaal quotes in bewaar. Een stuk of honderd zijn het er nu. Daar zit deze bij, van de Amerikaanse schrijver Maya Angelou: ‘There is no greater agony than bearing an untold story in you’. Dat gaat precies over mij.

Een paar jaar geleden ben ik een Facebookgroep begonnen waarop ik korte verhalen ging delen over het opgroeien tussen de Nederlandse en Marokkaanse cultuur. Over hoe het is om ouders te hebben die niet helemaal snapten wat hier de bedoeling was. Over al die rapport-avonden die mijn vader vergat, bijvoorbeeld.

Zij begrepen niet hoe belangrijk dat hier was. Ik heb dat als vrij traumatisch ervaren. Maar als ik dat aan mijn vader probeerde uit te leggen, zei hij iets als: ‘Ik weet toch al dat je een ezel bent, waarom zou ik je rapport moeten komen ophalen?’ Zo’n uitspraak moet dan motiverend zijn. Zij deden echt hun best, hè. Maar zij zijn opgegroeid op het Marokkaanse platteland, met de koude winters daar. Mijn moeder was zo’n bikkel, die beviel bij wijze van spreken ’s morgens van een kind, en stond ’s middags alweer brood te bakken. Dan is het in de context van het Nederlandse bestaan al heel snel: ‘Stel je niet zo aan’.

‘Heb je aandacht tekort?’

We delen in die groep hilarische anekdotes, over die jaarlijkse autoreis naar Marokko met het hele gezin, maar ook heftige verhalen: over scheidingen, verkrachtingen. Dingen die vanwege onze cultuur of religie nogal gevoelig liggen om te delen. Daarop komen geregeld reacties van mensen die het deksel snel weer op de doofpot willen doen. ‘Waarom moet dit op Facebook?’, ‘Heb je aandacht tekort?’

Het begon als grap, maar de groep leverde zoveel herkenning op, dat-ie nu 60.000 leden telt. Ook zijn we er, vlak voor covid, mee het theater in gegaan. En nu kom ik met mijn eerste solovoorstelling, over mijn verhaal.

Ik was als jong meisje in Den Haag al met theater bezig, maar dat moest stiekem, want dat werd thuis niet geaccepteerd. Voor mijn moeder was dat te vergelijken met prostitutie. Je gaat toch niet als vrouw op het podium gek staan doen, en dansen en de aandacht trekken? Op een gegeven moment was ik te zien op een poster die door de hele wijk hing. Ik weet nog dat elke keer als mijn vader binnenkwam, ik dacht: ‘Oh nee, zou hij ze gezien hebben?’ En als hij dan normaal deed: ‘Oh, gelukkig niet.’ Er was een moment dat ik op tv kwam – toen was de wereld te klein.

Veel afstand

Een heel drama, want ‘die en die heeft jou gezien of dit gezegd’. Ik was eigenwijs: wat had ik te maken met de broer van de zus van de tante van de neef van de nicht van mijn moeder? Maar dat zorgde voor heel veel afstand tussen mij en mijn ouders.

Ik heb zo vaak, als ik een verhaal in de groep deelde, gedacht: wauw, ik dacht écht dat ik de enige was met deze ervaring. Maar dan bleek dat dat dus helemaal niet zo was, en dat er veel meer mensen dit herkennen. Ik dacht dan: hè? Waarom heb ik me al die tijd lopen schamen?

Het delen van die verhalen is zo helend. Dat is wat Maya Angelou bedoelde met die ‘agony’. Als je je verhalen binnenhoudt geeft dat zoveel pijn, frustratie, stress en weerstand. En ze delen geeft een bepaalde rust. Dat hoeft niet per se op Facebook hè, of in het theater, zoals ik ga doen. Het kan ook gewoon met je geliefden, je broers, zussen. Maar praat over wat je dwarszit.”

De voorstelling Alles over-winnen is te zien in Podium Mozaïek in Amsterdam, op zaterdag 6 november om 16.30 uur.