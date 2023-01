De zin van Nani Noam Vazana: ‘Wees jezelf, alle anderen zijn al bezet’

Meer en minder bekende Nederlanders vertellen over hun persoonlijke leefregel of inspirerende zin. Vandaag: zangeres Nani Noam Vazana (40). Haar nieuwe album Ke Haber is net uit.

‘Een zin die mijn leven goed samenvat is een citaat van Oscar Wilde. ‘Wees jezelf, alle anderen zijn al bezet.’ Ik hou van hem en zijn onverwachte, tragikomische verhalen. Hij is een twijfelaar, alles heeft twee kanten bij hem. Zo is het leven: eerst begrijp je iets niet, is het moeilijk, maar later moet je erom lachen.

Ik had zoiets bijvoorbeeld met het kiezen van mijn carrière. Ik was achttien en wist dat ik naar de muziekschool zou gaan, maar had vier maanden lang drama en stress over de vraag wat ik moest worden. Koordirigent? Componist? Pianist? Zangeres? Of toch trombonist? Dit bepaalt mijn hele leven, dacht ik.

Het werd een studie klassiek trombone en koor dirigeren, maar het grappige is: ik ben geen trombonist of koordirigent. Het maakte dus eigenlijk helemaal niet uit. Ik ben gaan zingen. Wat ik hiervan leerde: je volgt geen bepaald pad of zo, dat je kunt uitstippelen. Je moet gewoon beginnen met lopen, dan brengt het leven je vanzelf waar je moet zijn.”

Ladino

“Ik zing in het Ladino, de taal van de sefardische Joden. De taal die mijn oma sprak. Het is een uitstervende taal: alleen mensen van boven de zeventig spreken het nog vloeiend. Ze wonen overal, de grootste gemeenschappen zijn tegenwoordig in Turkije en Israël.

Van mijn vader, die naar Israël was gevlucht omdat hij als Jood niet veilig was in Marokko, mocht die taal niet thuis gesproken worden. Hij vond het verleden te verdrietig en te gevaarlijk. Alles moest in het Hebreeuws. Maar mijn oma was koppig, net als ik. Dus als ik met haar alleen was zong ze wel stiekem liedjes in het Ladino, als we aan het koken waren voor de feestdagen of zo.

Ik was dat zelf helemaal vergeten, mijn oma overleed toen ik twaalf was. Op mijn 23ste kwam ik naar Nederland om hier verder te gaan met mijn carrière als singer-songwriter, in de genres pop en jazz. Vijf jaar later kreeg ik een uitnodiging voor een optreden in Marokko, voor een jazzfestival in Tanger.”

Kippenvel

“Ik was nog nooit in Marokko geweest. Na het optreden wilde ik heel graag ook de stad van mijn oma zien. Dus ik ging naar Fez, en daar op straat, het was iets heel bijzonders, hoorde ik mensen zingen. Een melodie die mijn oma vroeger zong. Nu ik het vertel krijg ik weer kippenvel. Het was zo’n speciaal moment.

Bij toeval bleek dat een artiest van de Balkan met wie ik nog een optreden zou geven, die melodie ook kende. We hebben het spontaan gespeeld, en ik moest huilen tijdens het optreden. Toen dacht ik: hier zit iets, er zit een wortel, iets binnen in me waar ik me helemaal niet van bewust ben. Blijkbaar betekent het veel voor me.

Zo begon het allemaal, terwijl ik al vijftien jaar muziek maakte. Ik ben onderzoek gaan doen, en lessen in Ladino gaan nemen bij een rabbijn in Leiden. Vijf jaar geleden heb ik een eerste plaat in het Ladino uitgebracht. Ik heb mijn artiestennaam veranderd: naar Nani, de roepnaam die mijn oma aan me gaf. Nu ben ik de enige Ladino songwriter in Nederland, en voor mijn nieuwe plaat heb ik voor het eerst zelf liedjes in het Ladino geschreven. Over dingen die millennials zoals ik bezig houden, zodat de taal hopelijk een nieuwe generatie aanspreekt.”

‘Mijn stem is perfect voor deze muziek’

“Ik begon nu iets mee te maken, en het klopte, in elke zin van het leven. Muzikaal ook: mijn stem is perfect voor deze muziek. Als singer-songwriter zeiden recensenten vaak: ‘te dramatisch’. Nu kan ik zo dramatisch zijn als ik wil.

Niet iedereen vindt deze muziek leuk, het is meer een niche-publiek. Maar ik word met zoveel liefde door mijn fans omarmd. Ik maak nu, denk ik, waardevolle muziek. Het betekent iets voor mensen, voor de Joodse gemeenschap waarvan de taal aan het verdwijnen is. Het komt uit mij voort, maar het is groter dan ik.”

