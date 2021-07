De zin van Erik Jan Harmens: Jagers zijn wij, en ook prooi

“Jagers zijn wij, en ook prooi, zo luidt de titel van een verhalenbundel uit 1987 van René Stoute, die later Renate Stoute zou worden. Die zin zegt veel over hoe we met elkaar leven. We zijn aan de ene kant competitief, we proberen ons te onderscheiden van anderen, en aan de andere kant zijn we heel onzeker en volgen we dan maar wat anderen doen.

Soms denken we dat we groot zijn, dat de dingen die we doen belangrijk zijn. Op andere momenten, dat kan soms binnen hetzelfde uur zijn, vinden we onszelf opeens waardeloos. Dat het zich zo razendsnel kan afwisselen, dat vind ik heel bijzonder.

De zin komt vaak terug in mijn persoonlijke leven. Ik heb autisme, en ik ben behept met nogal ernstige angstproblemen. Ik heb sinds zes jaar een eigen appartement in het dorp waar ik woon, en ik heb nog heel lang gedacht: straks gaat de deurbel of beuken ze de deur in en komen ze me halen. Dan voel ik me een prooi, als een konijn voor een python. Ik betaal gewoon huur, ik ben een keurige buurman, ik woon honderd procent legaal. Er is niets aan de hand, en toch heb ik heel vaak het gevoel gehad dat het me niet toekomt. Heel wonderlijk is dat, en ook niet heel vrolijk stemmend, maar dat is nu eenmaal hoe ik psychisch in elkaar zit.”

Verwarring is er wel

“Ik voel me vaak meer prooi dan jager, maar dat is niet wat ik wil. Ik vecht daartegen, ik kom in verzet, dat is mijn strijd. Ook tijdens de coronacrisis en de huidige periode van versoepelingen steekt de prooi-ervaring de kop op, hoewel verwarring daarbij een grotere rol speelt dan angst. Angst voor corona heb ik niet. Ik loop om de dag tien kilometer hard, en ik heb mezelf overtuigd dat ik zolang ik dát kan niet zo bang hoef te zijn voor corona.

Verwarring is er wel, die ervaar ik bijvoorbeeld in de supermarkt. Eerst had iedereen daar een mondkapje op, dat was duidelijk. Wat ik dan niet snap is dat het opeens helemaal verdwijnt en niemand meer een mondkapje draagt. Dan ben ik echt in de war.

Ik zou liever één narratief hebben. Als er een overstroming is, is het duidelijk: er moeten zandzakken op de dijk, iedereen moet zijn spullen naar zolder brengen. In deze crisis is alles onduidelijk: er zijn mensen die corona helemaal ontkennen, mensen die zeggen dat de crisis overdreven wordt, of die juist zeggen dat het probleem onderschat wordt. Ik probeer er maar wat tussendoor te laveren. Soms weet ik oprecht niet wat de bedoeling is.”

Een beetje aan de zijkant leven

“Tijdens de lockdown waren de regels gelukkig wel helder, maar ook dat was soms niet makkelijk. Als schrijver zit ik altijd al in quarantaine en is de samenleving open, maar nu zat iedereen thuis, en dat vond ik toch net wat minder. Als buiten iedereen gewoon doorleeft terwijl ik binnen mijn ietwat beschermde leventje kan leiden, ben ik op m’n gelukkigst. Ik wil niet alleen leven, maar ik vind het wel fijn om een beetje aan de zijkant te leven.

Het is niet mijn ambitie om ooit een jager te worden, en dat is voor mij ook helemaal niet mogelijk. Ik zou een beetje tussen jager en prooi in willen zitten. Niet opgejaagd worden, maar ook niet anderen opjagen. Als je dat af en toe even ervaart, als je op een luchtbedje op het water in de zon ligt, is dat ook goed. Misschien is dat al wel genoeg.”

