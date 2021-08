De zin van Eric Holterhues: ‘Het kruis staat, de wereld draait’

In tijden van corona vertellen meer en minder bekende Nederlanders over hun persoonlijke leefregel of een inspirerende zin. Vandaag: Eric Holterhues (49), directeur van Oikocredit Nederland

“Ik geloof heel erg in structuur en discipline. Elke dag sta ik om kwart voor zeven op. Om acht uur zit ik dan in de Aloysiuskerk voor de dagelijkse eucharistieviering, dat is bij mij in Utrecht om de hoek. Het duurt een half uur. Zo’n kerk is een emotionele plek waar nieuw leven is begroet en oud leven is uitgeleid. Waar we oeroude teksten lezen die onze maatschappij hebben gevormd. We worden stil en daarna begint de dag. Een van de mooiste teksten van de mis vind ik de wegzending: ‘Gaat nu allen heen in vrede’. Datgene wat je hebt gehoord, moet je in praktijk brengen.

Toen ook de kerken helemaal dichtgingen, heb ik elke dag de mis online gevolgd. Zo kreeg ik de mogelijkheid om digitaal een kijkje te nemen in kerken waar ik altijd al eens naartoe heb gewild. Ik had een paar vaste ‘online-adresjes’ waar ik de mis kon volgen. Inmiddels zijn de kerken alweer een tijd weer gewoon open en heb ik mijn oude ritme in Utrecht weer opgepikt. Ik zeg wel­eens tegen mijn vrienden: ‘Dit is mijn yoga’.

De kracht van rituelen is dat je er niet altijd over hoeft na te denken. Dat kan ook niet. Al helemaal niet om acht uur in de ochtend. Je stapt in iets wat over de hele wereld gebeurt en in alle tijden heeft plaatsgevonden. Misschien was het voor mij, zo gewend aan structuur en ritme, wel makkelijker om mij over te geven aan alle coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondmasker. Verder heb ik al vrij snel besloten: ik ga over dat coronabeleid en al die maatregelen geen mening hebben. Ik ben geen viroloog. Je hebt het OMT, daar zitten allemaal mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Zij adviseren het kabinet. Dat moet op zijn beurt belangen afwegen. Ik heb niet meer inzicht dan de mensen die hierover gaan en zij moeten maar kijken wat goed voor ons is.

Ik heb een beetje de tering naar de nering gezet in mijn persoonlijk leven

Ik was altijd veel van huis, heb veel gereisd, had veel sociale contacten. Dat viel allemaal weg door corona. Dus heb ik bijvoorbeeld veel gelezen de afgelopen anderhalf jaar. Eindelijk kwam ik toe aan al die boeken die er nog lagen. Ik heb een beetje de tering naar de nering gezet in mijn persoonlijk leven. Dat me dit gelukt is, heeft meer te maken met genade dan met goede werken, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is geen verdienste of zo.

We leven in een maakbare samenleving. Wie oud, zwak, misselijk of niet mentaal weerbaar is, duvelen we aan de kant. Daar willen we niks mee te maken hebben.

Ik heb in die coronatijd veel gedacht aan het motto van de kloosterorde van de kartuizers: ‘Het kruis staat, de wereld draait’. Leven met onzekerheid, met lijden, kun je heel vaak uitstellen. Als Oikocredit plannen wij heel veel, dat doe je natuurlijk om onzekerheid uit te sluiten. Maar dat kun je altijd maar tot op een zekere hoogte doen. Omdat er altijd dingen zijn, zoals zo’n pandemie, die niet te voorzien zijn en waar je toch mee te dealen hebt.

Dat motto van die kartuizers is een soort realiteit. We zijn tijdens het coronatijdperk meer dan ooit geconfronteerd met lijden. Dat lijden – gesymboliseerd door het kruis – is een gegeven, terwijl het leven gewoon doorgaat. Je kunt er vroeg of laat niet omheen. Het is maar beter dat je het accepteert en leert hoe je daarmee om moet gaan in plaats van het te ontkennen. Dat heb ook ik geleerd de afgelopen tijd.”

