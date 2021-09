De zin van Charl Delemarre: If you aim for the heavens, you’ll land on a star

“Een goed verhaal zocht ik. En het antwoord op mijn vraag: wat ga ik met mijn leven doen? Ik was 19, had net de zevenjarige havo voltooid en net zo lang pannenkoeken gebakken in een restaurant tot ik kon gaan reizen. Doel: India en de Himalaya. Om te ontdekken: wie ben ik en wat wil ik – het klassieke verhaal.

In Gokarna, een hippie-ontmoetingsplek aan de West-Indiase kust, ver weg van de drugs, de herrie en de techno van Goa, raakte ik bevriend met een Indiase jongen. Aan het strand praatten we over onze toekomst. Ik vertelde dat ik niet wist wat ik moest gaan doen. Muziek maken? Ik vond toen dat als ik mezelf een doel stelde, ik dat ook keihard moest halen. Daar werd ik moedeloos van. Ik had al gedroomd van een carrière als jazzpianist, maar zo goed als Oscar Peterson zou ik nooit worden. En ik dacht eraan songwriter te worden, maar ja, dan word je nooit een Bob Dylan.”

Ik durf te varen op wat ík wil

“Toen zei die vriend: ‘If you aim for the heavens, you'll land on a star’. Dat gaf hoop, het werd mijn rode draad. Als je grote doelen najaagt, hoef je niet teleurgesteld te zijn, wanneer je wel op een plaats terechtkomt waar het óók heel erg mooi is. Ik heb mijn hoge ambities niet laten varen, en durf te varen op wat ík wil, zonder me te meten aan de groten uit het vak. Zo ben ik nu blij als ik op een ster beland.

Onderweg kwam ik steeds op een ster terecht. Wat ik heel mooi vond was mijn ep-release, (De Bekentenis, 2014), toen kwamen mensen uit allerlei delen van mijn leven luisteren naar wat ik had gemaakt. Ik mocht vaak optreden bij De Wereld Draait Door, dat leverde veel promo op, en nieuwe optredens. Ik won de Grote Prijs van Nederland (muziekprijs, red.). En speelde in de Ziggo Dome, voor 17.000 mensen, met Guus Meeuwis.

Daarna ben ik gestopt met optreden, ik wilde erachter komen of de muziek die ik maakte nog wel klopte met wie ik was. Ben pakjes gaan bezorgen, heb een jaar in de bouw gewerkt. Om toch weer aan het componeren te slaan.”

Van de lockdown had ik niets gemerkt

“Ik ging op in het maken van een nieuw album, en toen dat klaar was en ik uit mijn hol tevoorschijn kwam, was er al een half jaar en lockdown aan de gang – daar had ik niets van gemerkt, optreden deed ik toch al bijna niet meer en ik had me van de buitenwereld afgesloten.

Nu wil ik weer gaan touren en voel ik de beperkingen wel. Het album is nog steeds niet uit. Mijn hoge doel is voorlopig zaaltjes vullen, intieme optredens doen. Zoals op 19 september, in Anderen, dan speel ik met Vic Willems, twee optredens voor de prijs van één. Het zaaltje van Nijend24 is geen Ziggo Dome, maar als je voor tien mensen niet alles kunt geven, kun je dat ook niet voor 17.000 mensen. Als we de eenheid maar weer kunnen voelen van podium en publiek.

In januari verschijnt dat nieuwe album eindelijk. Mijn favoriete nummer is Passagier, over het verlies van iemand die daarvoor koos. Het was heel therapeutisch om dat liedje te schrijven, het brengt vrede en acceptatie. Zoiets zocht ik in ook in Goa, in 2012, maar ik zie nu dat je daarvoor niet ver weg hoeft te gaan, het kan ook in Rotterdam-West.

Met die Indiase jongen ben ik bevriend gebleven, hij is net getrouwd en ik ga hem volgend jaar opzoeken. Ik ga hem vertellen dat zijn zin me altijd is bijgebleven.”

