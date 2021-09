De zin van Bertram van Alphen: ‘Alles vergaat maar niets raakt verloren, uit dat wat verdwijnt wordt iets nieuws geboren’

In tijden van corona vertellen meer en minder bekende Nederlanders over hun persoonlijke leefregel of inspirerende zin. Vandaag zanger en muzikant Bertram van Alphen (41).

“Een paar jaar geleden maakte ik een monument voor mijn kindertijd. Dat is het liedje Zomer geworden, op mijn album Dageraad. Janneke, mijn beste vriendin op de basisschool, kwam in die periode steeds terug in mijn herinnering. Janneke is overleden aan een hersentumor. We hadden heel bijzonder contact.

Ineens stond deze zin op papier: Alles vergaat maar niets raakt verloren, uit dat wat verdwijnt wordt iets nieuws geboren. Ik staarde er verbaasd naar: had ik die zin zojuist opgeschreven?

Het leven is een cirkel: alles wat geboren wordt, sterft. Alles wat begint, eindigt weer. Maar uit alles wat verdwijnt wordt ook weer iets nieuws geboren. Dat gebeurt letterlijk in de natuur: bomen laten bladeren en zaden los. Dat is voeding voor de grond, en daaruit ontstaat een nieuwe boom. Zo is het ook met Janneke: ik kan haar niet terughalen, maar haar wel op een nieuwe manier laten voortleven in een lied.

Mensen zijn bang voor verlies

In de corona-periode zag ik woede en onbegrip om me heen. Mensen zijn bang voor verlies, en ervaren de situatie als uitzichtloos. Ik heb dat zelf minder. Dat komt omdat ik vijf jaar geleden acute leukemie kreeg, en toen een jaar in quarantaine moest. Ik mocht niet naar buiten, dat was gevaarlijk. Soms werd ik overvallen door moedeloosheid, maar ik merkte dat er na donkere dagen áltijd iets nieuws geboren wordt. De afgelopen corona-periode heeft die gedachte me geholpen. Ik voel nu vaak de behoefte om tegen anderen te zeggen: het komt echt weer goed. De tijden gaan veranderen.

Mijn hele album gaat over de ruimte die ontstaat als we eindelijk onszelf durven te zijn en die persoon omarmen. Dan moet je eerst dingen loslaten: oude overtuigingen, perfectionisme. Ik moest zelf eerst heel ziek worden voordat ik dat durfde, en zelfs in het ziekenhuis belanden.

Naast me in het ziekenhuis lag een oudere, streng-gereformeerde man van drieënzeventig, die in alles mijn tegenpool was. Ik ben homoseksueel en artiest. Hij was eigenaar van een heibedrijf, een man van weinig woorden. Maar terwijl we daar samen lagen, vonden we elkaar. Tegen een pastoraal werker bleek hij later te hebben gezegd: deze man is en doet alles wat volgens mijn geloof verboden is, maar ik zou helemaal niets aan hem willen veranderen.

Als ik nu optreed, maak ik écht contact

Toen ik ziek werd, wist ik: oké, dit kan niet anders dan een nachtmerrie worden. Telkens als ik door een donkere, enge periode heen moest, probeerde ik me daarna te richten op wat die ervaring me had gebracht. Ik wist dat mijn ziekte zwaar zou gaan zijn, maar niet dat het zó zwaar worden. Wat me nog veel meer verbaasde, was de liefde die ik kreeg. Dat was een plottwist die ik niet had zien aankomen. In het nummer Nacht zing ik: Dat juist hier het tij zou keren, nee dat had ik nooit verwacht, dat iets in mij het licht zag in het donkerst van de nacht.

Vanwege schaamte en perfectionisme heb ik het uitbrengen van een album telkens uitgesteld. Toen ik in dat ziekenhuisbed lag, dacht ik: het gaat me toch niet gebeuren dat ik straks doodga, en dat ik dat ik nooit heb gedaan wat ik het liefste wil, namelijk mijn muziek aan de wereld laten horen. Toen ging er een knop om.

Afgelopen zaterdag heb ik voor het eerst in zes jaar op het podium gestaan. Als ik nu optreed, maak ik écht contact te maken met het publiek, in plaats van dat ik ermee bezig ben of ze me leuk vinden of niet. Dat werkt geweldig. Ik ben nu eenenveertig en ik geloof dat ik een belangrijk verhaal te vertellen heb. Door dat te delen met het publiek ontstaan er hele mooie gesprekken. Alle ruis, bullshit en zelfcensuur is verdwenen.”

