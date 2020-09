De weg is definitief vrij voor vrouwelijke vrijgemaakte dominees. ‘Verrassend eenstemmige sfeer’

Voor vrouwen in de vrijgemaakt-gereformeerde kerk zijn er formeel geen belemmeringen meer om dominee te worden, of lid van de kerkeraad. Lokale gemeenten zijn vrij vrouwen al dan niet aan te stellen, maar het landelijke kerkbestuur heeft zaterdag alle bezwaarschriften tegen de vrouw in het ambt afgewezen.

“Dit is een moment om stil te worden, dit raakt je tot in de tenen”, reageerde tweede voorzitter van de synode Dinand Krol, predikant in Terneuzen. Het lichte applaus dat klonk in het zalencentrum in Elspeet, vond Krol niet helemaal op zijn plaats: daarvoor ligt de zaak in zijn kerkgenootschap met omstreeks 115.000 leden te gevoelig. Hij roemde wel de ‘verrassend eenstemmige sfeer’ op de vergadering. Die had zowel vrijdag als zaterdag voor de kwestie uitgetrokken, maar de synode was er zaterdag voor de lunchpauze uit zonder één tegenstem.

Het landelijke bestuur heeft drie jaar geleden besloten dat vrouwen dominee mogen worden en lid van de kerkeraad. In Hattem is inmiddels de eerste vrouw benoemd; Almatine Leene gaat er deze herfst aan het werk. Tegelijkertijd lagen er bij de synode 23 verzoeken om het besluit over vrouwen terug te draaien, en 22 van de in totaal 263 gemeentes hadden gevraagd om een betere onderbouwing van de beslissing. Die lag er, in de vorm van een nieuw, dikker rapport dan dat waar het kerkbestuur zich in 2017 op heeft beroepen.

Hoewel het een minderheid betreft die bezwaar blijft maken tegen een gelijkwaardige positie van vrouwen in de kerk, lieten de 36 synodeleden – van wie twee vrouwen – zich voorzichtig uit. Men probeerde daarmee te voorkomen dat de ene overtuiging als ‘beter’ wordt gezien dan de andere. “Er is ruimte voor verschil van beide overtuigingen en praktijken”, verwoordde voorzitter Krol dat standpunt na de vergadering.

Meer dan de helft van de vrijgemaakte kerken is bereid vrouwen te accepteren in het ambt

Gemeenten blijven vrij vrouwen te weren uit het ambt. Hun aantal wordt wel steeds kleiner. Volgens een ruwe schatting van Krol is meer dan de helft van de vrijgemaakte kerken nu bereid vrouwen te accepteren in het ambt.

Hij waagde zich niet aan een voorspelling of en al helemaal niet hoeveel vrijgemaakten de kerk zullen verlaten uit onvrede met het als modern ervaren vrouwenstandpunt. “Ik hoor die verhalen ook, maar het moet ook nog maar gebeuren”, zei hij. “We hebben in al onze beraadslagingen geprobeerd verbindend te werken. Ik hoop dat die sfeer ook doorstraalt naar de kerken.”

Alternatieven zijn er volop in behoudende kring: de Hersteld Hervormde Kerk weert vrouwen als dominee en ouderling, de gereformeerde bond in de Protestantse Kerk in Nederland doet dat, net als de Gereformeerde Gemeentes. In de Christelijke Gereformeerde Kerken wijkt een klein aantal gemeentes af van de officiële lijn dat het ambt alleen mannen toebehoort.

