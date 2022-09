De verdwenen familie van Etty Hillesum wist niet van haar bestaan: ‘Het is ongelofelijk’

Het raadselachtige verleden van haar moeder Rachel Bernstein (1913-2005) was altijd een grapje in de familie, vertelt de 68-jarige Nadya Rafalovich. “Ze had het geluk in Amsterdam te worden geboren, maar daar is ze vervolgens wéggegaan, en teruggekomen naar Rusland.” Voor een familie die zware jaren in de Sovjet-Unie doormaakte was dat een nogal ondoorgrondelijk besluit. Verder wist Rafalovich nauwelijks iets over haar moeders geschiedenis. “Zoals veel Joden die vervolging meemaakten zweeg ze daarover.”

Tot ze twee jaar geleden, ze woonde inmiddels in Israël, plots een telefoontje uit Nederland kreeg dat er familie was gevonden. “Ik begreep er niets van.”

Volle achternicht van Etty Hillesum

Hier werkte schrijfster Judith Koelemeijer aan de biografie van Etty Hillesum (1914-1943), die woensdag is verschenen onder de titel Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven. De Joodse schrijfster is in Auschwitz omgebracht, maar verblufte in de jaren tachtig alsnog de wereld toen haar dagboek uitkwam. Uit onderzoek van John Stienen, die hielp bij de zoektocht naar de Russische familie, bleek dat Nadya Rafalovichs moeder een volle nicht van Hillesum was. En zij is dus een achternicht van de schrijfster.

“Het is ongelofelijk allemaal”, zegt Maya Rafalovich, de 46-jarige dochter van Nadya, die samen naar Amsterdam zijn gereisd voor de presentatie van de biografie over Etty Hillesum in het Concertgebouw in Amsterdam. Ze zijn er speciaal voor uit Israël gekomen. “Wij kenden haar en haar werk helemaal niet. Zo vreemd is dat.”

Dankzij een schoolopdracht van Maya’s tienerdochter, die haar stamboom moest maken, konden ze vanuit Nederland via internet opgespoord worden. Maya: “Het was dat mijn dochtertje van twaalf de opdracht zo serieus nam, en per se wilde dat ik de stamboom online zette. Anders had ik dat echt niet gedaan.”

Op de vlucht voor pogroms

Zo kwam Nadya Rafalovich het verhaal van haar moeders Amsterdamse wortels alsnog te weten. Baby Rachel wordt geboren een aantal jaren nadat haar vader Jacob Bernstein en zijn zus Riva naar Nederland vluchtten vanuit het Russische stadje Soerazj, waar begin vorige eeuw pogroms waren. In Koelemeijers biografie is te lezen hoe de gruwelijkheden en de honderden slachtoffers de Nederlandse kranten halen. Ze citeert uit het Algemeen Handelsblad: ‘De lucht was vervuld van jammer en weeklacht’.

Maar als in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog de Amsterdamse diamanthandel inzakt en Jacob Bernstein een goede baan krijgt aangeboden in Rusland, gaat hij met zijn gezin terug. Zijn zus Riva, die toen net moeder geworden was van Etty, bleef in Nederland. Al snel verloren ze het contact met de familie in Rusland. Het hele gezin Hillesum stierf in de Holocaust.

Moederland teruggevonden

Zowel Nadya als Maya zijn Hillesum gaan lezen. Voor Nadya, die dacht maar één tante en een neef te hebben, is het geweldig om de nicht van haar moeder via haar dagboek te leren kennen. “Je kunt haar gedachten lezen, en je kunt ook gewoon een beetje haar leven meebeleven.” En het mooiste is, zegt Maya: “Je kunt haast elke zin van haar toepassen in je eigen leven”.

Ze was al eens eerder in Amsterdam, vertelt Nadya. “Maar ik loop heel anders door de straten nu ik weet dat mijn moeder hier werd rondgereden in een kinderwagen. Het is alsof ik mijn moederland heb teruggevonden.”

