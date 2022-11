In een Nijmeegse kelder tussen stapels boeken spreken Fens en Van der Heijden met professor Peter Nissen, kerkhistoricus en religiewetenschapper, over het laatste ad-liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen en daarmee ook over de toestand van het katholicisme in de Lage Landen.

