De Taliban zijn dronken van geluk: God kiest de zijde van de moslims

De leiding verbood het. Toch knalden Talibanstrijders er heftig op los met hun geweren na het vertrek van de laatste Amerikaanse militair uit Kaboel.

De eerste vreugde had een onmiddellijke uitlaatklep nodig. Zelfs Talibanstrijders denken niet elk moment aan God en zijn gebod. Ze waren na de smadelijke aftocht van de Amerikanen en hun Navo-bondgenoten ook gewoon blij op een niet-religieus niveau, zoals voetbalsupporters, maar dan tot de zoveelste macht.

Eerst de Sovjet-Unie over de knie en nu zelfs Amerika

En dat moesten ze uiten. Alcohol is taboe, zelfs bij een unieke gelegenheid als deze. Ook muziek is weinig populair bij Gods strijders. Een uitzondering maken ze voor een vuurwapenconcert.

Op een dieper niveau krijgt godsdienst wel zijn ereplaats in de blijdschap. Want wat leek de overwinning op de zegepralen van de eerste moslims uit de zevende en achtste eeuw! Althans, zoals die staan beschreven in het overgeleverde verhaal over de begintijd van de islam. Daarin verslaan de moslims twee wereldrijken, Perzië en zijn concurrent, het Oost-Romeinse Byzantium. En wat is er de afgelopen ruim veertig jaar gebeurd? Eerst ging de Sovjet-Unie over de knie en nu zelfs Amerika.

Er zijn wetenschappers die vraagtekens plaatsen bij dat traditionele geschiedverhaal. Maar op ogenblikken als deze, doen geleerde twijfels er niet toe. Voor die Talibanstrijders is dat verhaal pure, echte geschiedenis, niet vertroebeld door mythevorming. De heilige overwinningen op de Perzen en de Byzantijnen leverden destijds, in de periode na het overlijden van Mohammed, het bewijs dat God de zijde van de islam had gekozen.

De zeges op de supermachten van de moderne tijd bevestigen het verbond van veertienhonderd jaar geleden tussen God en de moslims. En de parallel met het verleden laat nog meer overeenkomsten zien.

De radikalinski’s van de permanente revolutie

Zelfs voor het liederlijke verschijnsel IS en zijn oostelijke filiaal ISK in Afghanistan is er plaats in dat grote verhaal. De onthoofdclub ISK botste met de Taliban wegens een overdosis aan radicalisme. In de begintijd van de islam was er een vergelijkbare groep, de Khawaridj. Ze waren radikalinski’s van de ‘permanente revolutie’, de islamitische Che Guevara’s van hun tijd. Onhandelbaar voor elk gezag. Oorlogen tussen hen en de ‘officiële’ moslimlegers waren onvermijdelijk.

Nog steeds is Khawaridj een aanduiding voor hyperradicalen, zoals recent de Syriëgangers en nu ISK in Afghanistan en al die overige moordende filialen van IS in bijvoorbeeld Afrika.

Een andere bevolkingsgroep binnen het jonge moslimrijk die hoofdbrekens veroorzaakte, waren de moenafiqien, de huichelaars. Ze deden zich voor als moslims, maar stiekem vereerden ze hun afgoden.

Ook in de moderne tijd hebben hyperradicalen een genadeloos scherp oog voor ‘huichelarij’ van ‘normale’ moslims die zich zelf van geen kwaad bewust zijn. In de jaren negentig kostte dat tienduizenden Algerijnen het leven bij nachtelijke bloedbaden in dorpen. Dit soort gruwelen heeft zich verplaatst naar de Sahel. Ook Afghanen lopen het risico dat de Taliban of anders wel ISK hen inschalen als moenafiqien.

En straks: de hoofdrol in het paradijs

Er zijn ook verschillen tussen nu en de overgeleverde islamitische geschiedenis. Maar de ideologische bril van de overwinnaars en hun mentale dronkenschap maken die verschillen onzichtbaar. De roemrijke historie van weleer herhaalt zich in Afghanistan, denken zij.

En daarin spelen zij een hoofdrol, net als straks in het paradijs.