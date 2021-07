De stille zomer te lijf met zingevende gesprekken

Vanuit Friesland verspreiden ze zich langzaam over het hele land: themagesprekken voor ouderen, over onderwerpen die er in hun leven toe doen maar waarover ze normaal gesproken niet zo snel praten. Ze waren er al in Amsterdam, afgelopen week zijn ze in Heemstede begonnen en de organisatie waagt nu ook een sprong naar het zuiden van het land.

Voor het eerst gaan ze op vrij grote schaal in de zomer door. “Want als de kinderen met vakantie zijn, kan het ondanks het mooie weer, toch behoorlijk onwennig zijn in de zomermaanden”, zegt Jort Klarenbeek, woordvoerder van UP!, de organisatie die de groepsgesprekken regelt in bibliotheken, buurthuizen en bij welzijnsorganisaties. Honderden zijn er al geweest, onder leiding van een gespreksleider van UP!, of van iemand die door hen is getraind.

Wat bij een bakkie niet aan bod komt

De bijeenkomsten beginnen met een gedicht, een lied, een fragment uit een boek. En dan komt, zegt Klarenbeek, als vanzelf een gesprek op gang met hun verhaal, dat, om het maar kort door de bocht te zeggen, verdergaat dan het weer of de kinderen en kleinkinderen – als die er zijn. Klarenbeek vat het samen als ‘zingevende thema’s die onder een bakkie niet zo snel aan bod komen’. In een veilige omgeving, met leeftijdgenoten een gespreksleider, lukt dat vaak wel, aldus Klarenbeek.

Hij benadrukt dat de gesprekken voor iedereen zijn, ongeacht leeftijd. Ook mensen met een partner kunnen er terecht, ook al is de slogan ‘in je uppie’. En boven het persbericht staat weliswaar ‘Jo binne net allinnich’, Fries voor ‘je bent niet alleen.’ Maar dat is alleen omdat de groepsgesprekken in Friesland al zo’n succes zijn.

Lees ook:

Voor oudere of zieke die geestelijk in de knel zit, is er nu een luisterend oor aan huis

Wie ziek is, of oud, en met zingevingsvragen zit, krijgt een gesubsidieerd luisterend oor. Om ervoor te zorgen dat ze ‘existentieel niet meer eenzaam zijn’.