De stad kan niet zonder kerk, vinden ook niet-kerkelijke Amsterdammers

Veel Amsterdammers die zelf niet verbonden zijn aan een kerk vinden dat de hoofdstad niet zonder kerk kan. Dat is de uitkomst van een en­quête naar de toekomst van de kerk in de stad, waarvan de resultaten woensdag worden gepubliceerd.

“Ik zie in de stad een bepaalde openheid voor zingeving. Mensen vinden het mooi in de Westerkerk een kaarsje te branden, en ze staan blanco tot positief tegenover het sociale werk van de kerk”, zegt Vincenza la Porta, directeur van het kerkelijk bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), verantwoordelijk voor het onderzoek.

Tweehonderd mensen reageerden op de en­quête. De meesten zijn actieve leden van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), maar ook een kleine veertig mensen die lid zijn van een andere kerk dan wel buitenkerkelijk zijn, vulden de vragen in. Ze werden geworven via de eigen netwerken, sociale media en meldden zichzelf na berichten in de media.

Een vingeroefening die een indicatie geeft

Een representatieve steekproef is het zeker niet, weet La Porta. “Het is niet ‘de stem van Amsterdam’, maar een vingeroefening die een indicatie geeft over wat mensen vinden.”

Ondanks die relativering kan de PKA de uitkomsten goed gebruiken voor haar plannen voor de toekomst. Het valt haar op dat PKN’ers - ze zijn in de hoofdstad met 16.000 - in grote lijnen hetzelfde verwachten van de kerk als mensen die geen lid zijn van de Protestantse kerk . Ook zij noemen bezinning en opkomen voor mensen in de verdrukking als belangrijkste rol voor de kerk.

Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de kerk bij niet-leden ‘geen irritatie’ oproept. De Porta verbaast dat niet. “Amsterdam is naar verhouding al heel geseculariseerd, dus de negatieve associaties zijn wel weg.” Achterhaald vinden deze buitenkerkelijken de kerk niet, en ze brengen het al helemaal niet in verband met een museum.

Niets te zien van de kerk

De Porta is blij met dit positieve beeld. Dat komt volgens haar ook doordat mensen die de en­quête invulden met hun gemiddelde leeftijd van 46 jaar vrij jong zijn, en bovendien soms wel lid zijn van een andere kerk, dus welwillend staan tegenover het instituut - anders hadden ze vast niet de moeite genomen de vragenlijst in te vullen.

De kerk kan wel meer zichtbaar zijn in de stad, zo blijkt ook uit de en­quête: bijna de helft van de buitenkerkelijken ziet weinig tot niets van de kerk. Iets meer dan de helft vindt dat de samenleving er beter van wordt.

De uitkomsten zijn volgens De Porta in elk geval een steun in de rug voor het streven van de PKA in elke nieuwe wijk of nieuwe stadsplek als kerk aanwezig te willen zijn, “in welke vorm dan ook”. De Porta: “Het is niet: we zijn klein, dus we willen het zo lang mogelijk proberen uit te zingen. Nee, we willen er ook als kerk zijn en bij elke nieuwe plek bewust nadenken wat de kerk daar kan betekenen.”

