De spanning is niet zomaar weg op de Biblebelt. ‘Heel jammer dat twee kerken het verpesten voor de hele reformatorische gemeenschap’

‘Mensen van buiten scheren ons vaak over één kam’

Carola, 20, zorgmedewerker uit Krimpen aan den IJssel

“Ik schrok om half vijf wakker van een knal op dinsdagochtend, en dacht meteen: wat is dit voor explosie? Wat gebeurt hier? Later op die dag appte m’n vader een krantenbericht door, en las ik dat het een vuurwerkbom bij de Mieraskerk was. Toen dacht ik wel: wow. Ik schrok me naar. Wij gaan niet naar die kerk, maar zijn wel reformatorisch. Het voelt toch alsof het ook tegen ons was gericht.

Mensen van buiten scheren ons vaak over één kam. Maar onze kerk houdt zich gewoon aan de regels, wij komen niet in groten getale bijeen. Ik ervaar het ook als een grote teleurstelling dat we nu met Pasen niet naar Gods huis kunnen, maar het is zoals de overheid zegt: het virus bestrijden doen we allemaal samen. Als christen hoor je de overheid te gehoorzamen, dat staat in de Bijbel.

Of de actie met de vuurwerkbom komt door de vele kerkgangers die naar de Mieraskerk gingen ondanks corona, weet ik niet zo goed. Een paar maanden geleden heeft de dominee ook een uitspraak over homo’s gedaan, in een brief aan het gemeentebestuur. Dat hield iedereen heel erg bezig. Onze buren begonnen erover tegen me, dat het toch niet normaal was, en vroegen me wat ik ervan vond. Ik heb daardoor de afgelopen tijd het gevoel dat ze me in het dorp een beetje scheef aankijken: omdat ik een rokje draag, weten ze namelijk dat ik naar een reformatorische kerk ga.

Ik vind het logisch dat mensen er vragen over stellen, hoor. Dat begrijp ik wel. Ik heb er ook moeite mee dat de dominee die uitspraak deed: Waarom moet je dit zeggen? Ik respecteer gewoon iedereen, want je moet je naaste liefhebben, ook als die homo is. Het enige waar we als reformatorische kerken problemen mee hebben, is het uiten van homogedrag.

Mijn vriend stuurde me een stukje door waarin we ‘geloofsgekkies’ werden genoemd. Ik hou de media niet zo bij, maar zie wel dat er op internet veel negatieve haatreacties komen. Ik vind het heel jammer dat twee kerken er zo uitschieten en het verpesten voor de hele gemeenschap door gewoon lekker naar de kerk te gaan. Je weet toch dat mensen nu eenmaal een vergrootglas op je hebben liggen, omdat je een kerkganger bent? Je vraagt er een beetje om zo. Mensen die niet kerkelijk zijn vinden het oneerlijk, die willen ook wel naar een feestje. Ik denk niet dat dit zomaar overwaait. Er staan nog politieauto's bij de Mieraskerk, en ze krijgen dreigbrieven, dus de spanning is er nog. Men is nog niet klaar met de kerk.”

Een beveiliger van de NOS (met groene jas) wordt aangevallen door kerkgangers van de Mieraskerk in Krimpen. Beeld Arie Kievit

‘Er is een kloof tussen gelovigen en ongelovigen ontstaan’

Corline, 31 jaar, zorgmedewerker op de Veluwe

“Zelf zou ik het niet erg gevonden hebben als je mij op weg naar de kerk had aangesproken. Ik zie het zo, dat ik dan iets van de liefde van God kan laten zien. Maar ik begrijp het ook als mensen liever niks zeggen. Sommige kerkgangers willen de journalist vanuit hun overtuiging niet laten werken op zondag.

Dat er een journalist is geschopt, dat keur ik echt niet goed. Ik schaam mij er ook voor dat zoiets gebeurt. Het heeft ook niets met ons geloof te maken dat iemand zo reageert. Wij zijn allemaal mens, dat kwade hebben we allemaal in ons.

Ik begrijp wel dat iemand boos wordt, en dat het intimiderend overkomt, als een hele groep journalisten bij de kerk gaat staan om vragen te stellen. Helemaal als je hoort hoe ze vragen stellen: ‘Oh, u gaat naar de kerk, waarom eigenlijk?’ - en dan pats, boem de microfoon eronder.

Als gelovigen moeten wij een voorbeeld zijn, zodat mensen jaloers worden, en het verlangen gewekt wordt om in God te geloven. Maar dat lukte afgelopen week niet echt. Dat komt ook door sommige verslaggevers die mensen overrompelen op weg naar de kerk, en geen tijd nemen voor een rustig gesprek. Door het beeld wat zij van het geloof neerzetten, wordt God onteerd. Er wordt als het ware een aanval op God gedaan, Zijn heiligheid wordt hierdoor aangetast. Dat vind ik heel moeilijk om te zien. In de Bijbel staat ook dat in het einde der tijden de duivel zal rondgaan als een briesende leeuw. Hij zet alles op alles. Hieraan zien we ook dat er een geestelijke strijd gaande is, hij zet mensen tegen elkaar op.

Van degene die de vuurwerkbom heeft neergelegd in Krimpen, denk ik: Hoe komt iemand daartoe? Is die gevoed door het nieuws? Als je ergens alleen maar negatieve dingen over hoort, dan krijg je daar een haat tegen. Ik weet bijvoorbeeld dat de reformatorische school bij ons in de buurt voedselpakketten heeft bezorgd bij ondernemers die getroffen waren door corona. Dat is hoe het in onze gemeenschap gaat, er is zorgzaamheid, barmhartigheid, en liefde voor de naaste. Het is niet voor niets dat bijna mijn hele familie in de zorg werkt. Maar die positieve dingen lees je niet in de krant.

Er is zoveel onbegrip dat er een kloof tussen ongelovigen en gelovigen ontstaan is. Die moet weg. Wij horen ons als gelovigen niet af te zonderen. En de wereld moet ook openstaan voor gelovigen, in plaats van je oordeel klaar te hebben. Ik hoop dat mensen meer met elkaar in verbinding gaan.”

De volledige namen van Carola en Corline zijn bekend bij de redactie.

