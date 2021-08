De Spaanse kerk claimt ook het steegje naast de kerk als bezit

De linkse regering in Spanje ligt in de clinch met de katholieke kerk over het kerkelijk vastgoed, dat ook landhuizen, tuinen en zelfs openbare toiletten beslaat. De kerk moet dat bezit afstaan, vindt de regering.

Kijk dit bedoel ik nou”, zegt de jonge socialistische cultuurwethouder Rafael Fenoy voor een van de vier kerken van het Andalusische gehucht Posadas. Snel pakt hij op zijn telefoon een digitale kadasterkaart van het zevenduizend zielen tellende oord erbij en laat het kruisvormige kavel van het kerkgebouw oplichten.

Cultuurwethouder van Posadas, Rafael Fenoy Beeld Alex Tieleman

“Natuurlijk heeft de kerk het gebouw als eigendom geregistreerd. Dat is logisch. Maar dat hebben ze dus ook gedaan met deze twee steegjes ernaast! Waarom?”, zegt hij verontwaardigd. Het gaat om twee kleine straatjes die langs de kerk lopen naar een pleintje waarachter in de verte een enorm kasteel opdoemt. Een van de straatjes loopt ook langs het (private) clubhuis waar de heilige figuren worden bewaard die tijdens de paas­processie traditiegetrouw door Posadas worden gedragen. Maar een groot zwart hek belet de doorgang. “Daar moeten burgers toch gewoon door kunnen lopen. Ik vind dat de gemeente daarover moet gaan.”

Een clubhuis van de jagersvereniging

Het is maar een van de kerkelijk bezittingen waar Fenoy zijn oog op heeft laten vallen in Posadas: ook bij de eigendomsgeschiedenis van het vlakbij gelegen clubhuis van de jagersvereniging en een tuin die op naam van de kerk staat zet hij grote vraagtekens.

Op het eerste gezicht lijkt het wat gesteggel tussen gemeente en kerk in een kleine Zuid-Spaanse gemeente, waar het volgens de wethouder vooral ‘heel erg rustig’ is en in de zomer zo bloedheet dat de verf van de vuilcontainers druipt.

Maar sinds de linkse landsregering in ­Madrid in februari een lijst publiceerde met bijna 35.000 bezittingen die de kerk tussen 1998 en 2015 als eigendom heeft laten aanmerken, krabt men zich op meerdere plaatsen in Spanje achter de oren. De lang verwachte lijst indexeert wat de kerk praktisch zonder bewijslast van eigenaarschap tot haar bezit kon gaan rekenen na een omstreden wetswijziging in 1998 door de conservatieve regering van de toenmalige premier José Maria Aznar.

Woonhuizen en zelfs complete parkeergarages

Dat gebeurde ook met wereldberoemde gebouwen zoals de Giralda-kathedraal van Sevilla en de moskee-kathedraal van Córdoba, veertig minuten rijden van Posadas. Die laatste, waar voor de pandemie jaarlijks miljoenen toeristen op afkwamen, werd naar verluidt voor een schamele 30 euro (de prijs van drie toegangskaartjes) op naam van de kerk gezet. Maar onder het bijgeschreven vastgoed zijn ook woonhuizen, tuinen en zelfs complete parkeergarages en openbare toiletten.

Tegeltableau in de omstreden kerktuin naast de Santa María de las Flores-kerk, die de gemeente terug wil. Beeld Alex Tieleman

Onder de nationaal-katholiek Francisco Franco had de kerk weinig te vrezen, maar door regelgeving kon de kerk haar vastgoed niet als bezit registreren. Na de democratische transitie die volgde op de dood van de dictator (1975), nam de ontkerkelijking in Spanje een hoge vlucht. De kerk bleef met haar ongeregistreerde vastgoed zitten.

Niet zo gek dus, dat daar in het moderne Spanje een wettelijke regeling voor werd getroffen, vindt pastoor José Miguel Bracero, die vanuit de 16de-eeuwse Santa María de las Flores-kerk in Posadas de parochie leidt. Compleet verklaarbaar dat de kerk een stuk meer bezit dan alleen gebedshuizen, vindt hij. “Mensen laten na hun dood soms hun eigen bezittingen, zoals een huis, na aan de kerk”, zegt hij.

Maar wat de geestelijke echt in het verkeerde keelgat schiet, is dat er in Posadas wordt gesproken over recuperación, teruggave, van vastgoed. “Het uitgangspunt is blijkbaar dat er iets teruggegeven moet worden, maar dat moet nog maar blijken”, zegt hij.

Het is toch niet zo’n gekke gedachte dat die twee straatjes pal naast de kerk ook gewoon bij de kerk horen, vindt Bracero. Tussen Fenoy, die inmiddels het kantoor is binnengelopen, en de pastoor, ontspint zich een felle discussie.

Juridisch team

Bracero wil harde bewijzen zien. Daar wordt volgens Fenoy aan gewerkt: de chroniqueur van Posadas is in de archieven gedoken om historische bewijsstukken op te duikelen en een juridisch team van de gemeente bezint zich op gerechtelijke stappen om de gewraakte bezittingen van de kerk in handen te krijgen. “Als er fouten zijn gemaakt, staan wij er meer dan open voor om het erover te hebben”, belooft Bracero.

Fenoy zegt te hopen de zaak in der minne te kunnen schikken met zijn ‘vriend’ Bracero, maar in dat geval zal er ook zaken gedaan moeten worden met het bisdom van Córdoba, waar Posadas onder valt. Want een deal in dit kleine gehucht zou een precedent kunnen scheppen voor vergelijkbare zaken in de rest van Spanje.

Pater José Miguel Bracero (links) met de cultuurwethouder die zijn mening niet deelt. Beeld Alex Tieleman

De kerk zit met de zaak in haar maag. Het afstaan van belangrijk vastgoed zou een enorme aderlating kunnen betekenen, zeker als kroonjuwelen zoals de moskee-­kathedraal van eigenaar zouden wisselen. Het instituut heeft het in Spanje al niet makkelijk door een zich al jarenlang doorzettende ontkerkelijking: van de 47 miljoen inwoners ziet 60 procent zich weliswaar nog steeds als katholiek, maar nog geen 19 procent zegt praktiserend te zijn, zo blijkt uit overheidsonderzoek. Maar tien procent van de Spaanse stellen trouwt nog voor de kerk, terwijl dit in 1996 nog 76 procent was.

Veel kan de kerk dus niet meer missen. Ook niet in Posadas, zo lijkt het: op het visitekaartje van pastoor Bracero staat prominent een Iban-nummer voor wie mee wil helpen om de schuld van de parochie te verlichten.

Niet alleen voor gelovigen

Toeval of niet, in mei kwam de Spaanse kerk met een rapport op de proppen, in elkaar gezet door accountantskantoor KPMG, dat de toegevoegde economische waarde van de kerk aan de Spaanse economie uiteenzet. Het cultureel erfgoed van de kerk en de voor toeristen interessante kerkelijke vieringen dragen voor meer dan 22 miljard euro (drie procent) bij aan het bruto binnenlands product en zorgen voor 225.000 banen, direct en indirect. De heilige paasweek en Spanjes kathedralen zijn er voor meer dan de Spaanse gelovige alleen, lijkt de Spaanse kerk te willen zeggen.

De linkse politicus die tegenover de ­pastoor staat: het is het archetypische beeld uit de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) dat ook nu weer door opiniemakers wordt op­gerakeld om de huidige spanningen tussen progressief en conservatief Spanje te typeren. Fenoy vermoedt dat er opzet in het spel is geweest rond de wetswijziging van Aznar. “Ik denk dat ze gewoon zo veel mogelijk wilden pakken”, zegt hij. Maar dat betekent niet dat de wethouder de kerk een hak wil zetten, verzekert hij. “Ze denken al snel dat het uit haat is, maar dat is niet zo. Wij willen graag meebetalen aan het bijhouden van de gevels van de kerken omdat het cultureel erfgoed is”, belooft Fanoy, zelf een christen, maar geen katholiek die graag een kruisje slaat als hij de kerk van Bracero binnenloopt.

Kerkelijke vastgoedlijst

Activist Miguel Santiago, die zich al jaren hardmaakt voor de ‘teruggave’ van de moskee-kathedraal uit Córdoba, staat een hardere lijn voor. Vorige maand ging hij met anderen in heel Spanje de straat op om te demonstreren tegen het bijgeschreven kerkbezit.

Santiago vindt dat de regering niet ver genoeg gaat met de publicatie van de kerkelijke vastgoedlijst en is teleurgesteld dat zij zich niet als partij opstelt om het vastgoed via de rechter op te eisen. Dat wordt aan particulieren of lokale gemeenten over­gelaten, voor wie dergelijk rechtszaken in de papieren kunnen gaan lopen. Ook wil Santiago dat er met de indexering teruggegaan wordt tot de jaren 40, toen Franco na de burgeroorlog aan het bewind kwam. Dat zou volgens Santiago maar liefst honderdduizend kerkelijke bezittingen in twijfel trekken.

Sommigen bisdommen zijn volgens de Spaanse krant El País al bezig bezittingen te verkopen. Theologen en andere bezorgde Spaanse katholieken hebben inmiddels paus Franciscus om hulp gevraagd.

