De rooms-katholieke kerk schrapt de nachtmis

Voor het eerst sinds mensenheugenis zijn dit jaar geen traditionele kerstnachtvieringen in de katholieke kerken. De kerken willen zich aan de coronamaatregelen houden en daarom niet meer dan dertig mensen toelaten, maar ze vrezen een veel grotere toeloop. De vieringen op kerstavond worden in normale tijden druk bezocht: voor veel mensen is het de enige keer per jaar dat ze naar de kerk gaan.

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daartoe besloten, zo meldt een woordvoerster van de Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (RKK). Het betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Eerder deze maand werd al bekend dat een aantal parochies uit voorzorg hun avonddiensten zouden schrappen met kerstmis, nu gaan die dus in het hele land niet door.

De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. “Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, nemen de bisschoppen met pijn in het hart”, zo luidt de verklaring.

