De regels voor sabbat gaan aan de kant voor een Joods protest tegen antisemitisme

Normaal houden ze rust op de sabbat, maar nu het antisemitisme zo oplaait, gaan Amsterdamse Joden de straat op. Uit protest tegen de uitnodiging van complotdenker David Icke. ‘Wij zijn hier, wij staan hier.’

Bij het schijnsel van de kaars in haar hand is te zien hoe op het gezicht van de 32-jarige Chaja Merk een vredige glimlach ligt. Om haar heen, op de Dam in Amsterdam, zijn de vertrouwde klanken van joodse, Hebreeuwse gebeden te horen. Maar die rustgevende ingrediënten ten spijt: dit is een spannend moment voor het groepje Joden dat zich hier vrijdagavond, bij het aanbreken van de sabbat, heeft verzameld.

Het is een zeldzaamheid dat Joden op straat iets van hun spiritualiteit en cultuur laten zien, vertelde Merk zojuist voor aanvang van de rituelen. “Vanwege antisemitisme en onbegrip voelen we ons vaak niet veilig om publiekelijk Joods te zijn.”

Joden zijn gewoon onderdeel

Aan de vooravond van de komst van de Britse complotdenker David Icke, die bekendstaat als antisemiet en zondag zou spreken op het Museumplein, voelen ze de noodzaak zich te laten zien. Dat leeft sterk in de nieuwe, progressieve Joodse gemeenschap Oy Vey, die deze bijeenkomst organiseert, en sinds zo’n twee jaar hun thuis heeft in de hoofdstad. Het is een protest en viering ineen, blijkt uit de aankondiging. “Joden zijn gewoon onderdeel van de stad, en onderdeel van het land”, zo klinkt het hier.

“Nee”, dat is helaas géén algemene kennis meer, zegt Merk, die in het dagelijks leven klimaatactivist is. Afgelopen week nog zat ze met een collega in de trein, “een intelligente collega nog wel”, vertelt ze. “Die zei: ‘Ik wist helemaal niet dat er nog joden waren in Nederland’. Blijkbaar dacht ze dat met de Holocaust het Joodse leven helemaal verloren was gegaan.”

Op de grond om hen heen liggen veelkleurige kerstlampjesslingers in een cirkel uitgespreid. Daarbinnen verzamelt zich langzaamaan een veertigtal joden en belangstellenden. Met zijn witte keppel steekt Jelle Zijlstra (34) uit Amsterdam er hoog boven uit. In het dagelijks leven is hij theatermaker, activist, en werkt hij voor een grote milieuorganisatie.

Jelle Zijlstra (34) zingt de Joodse liederen voor bij het protest op de Dam. "Mensen vinden elkaar in jodenhaat, en versterken elkaar." Beeld Maartje Geels

Hij draagt gewoonlijk niets op het hoofd. “Maar ik ben wel steeds vocaler over mijn Joodse achtergrond. Als daad van verzet in deze ingewikkelde tijden. We zijn maar een kleine gemeenschap, daarom is er veel onbegrip. Vandaar dat we ons nu nadrukkelijk laten zien. Wij zijn hier, wij staan hier.”

Verzinsels over rijke joden

Het nieuws dat David Icke waarschijnlijk niet komt - hij is geweerd met een beroep op de nationale veiligheid - is hier opgetogen ontvangen. Zijlstra: “Maar het is nog steeds zorgwekkend dat mensen hem hier hebben uitgenodigd en zovelen het jammer vinden dat hij niet komt.”

Er is altijd een latente onderstroom van antisemitisme geweest, zegt Zijlstra, maar de afgelopen twee jaar heeft dat geluid aan kracht gewonnen. Dat heeft alles te maken met corona. “Complotdenkers zijn verzinsels gaan verkondigen over rijke joden die de wereld in hun macht hebben en hier achter zouden zitten. Thierry Baudet, maar ook rapper Kanye West verspreidt dat soort antisemitische boodschappen. Ik zag vandaag nog dat zo’n influencer van Moederhart, die vooraan stonden bij de coronademonstraties, een video van hem deelde. Ze vinden elkaar in jodenhaat, en versterken elkaar.”

Het licht in jou

Intussen deelt een van de vrouwen in het gezelschap - met panterprintbroek en tongpiercing - de kaarsen uit en helpt met aansteken. “Je moet het zelf doen”, instrueert ze. “Want het symboliseert het licht in jou.”

Op een geïmproviseerd tafeltje in het midden ligt druivensap en wijn en challes, gevlochten broden die nodig zijn bij het aanvangsritueel van de sabbat. Ook de brandende kaarsen horen daar bij. Ze markeren dat het een rustdag is, legt Yonathan Listik (34) uit, die vanavond de rol van rabbijn op zich neemt. “Het houden van de sabbat is een van de belangrijkste voorschriften in het jodendom. Dan is het eigenlijk verboden om te werken, of zoiets als een protest te organiseren. Maar er zijn uitzonderingssituaties. Als het leven in gevaar is, dan mag die belangrijke regel worden opgeschort. Vandaar dat we hier toch zijn nu.”

Een Joodse vrouw bidt op de Dam bij het protest tegen antisemitisme. Beeld Maartje Geels

Racistisch, homofobisch, islamofobisch

Je zou zelfs kunnen zeggen dat zulks protest momenteel een verplichting is, zegt Listik. “Er zijn fascisten die ons bestaan bedreigen. En die zijn niet alleen een gevaar voor ons als joden, maar voor ons allemaal, de hele samenleving. Antisemitisme komt meestal in een pakketje: de mensen die iets tegen joden hebben, zijn meestal ook racistisch, homofobisch en islamofobisch. Daar spreken wij ons ook helder tegen uit.”

Steeds als de wind opsteekt, flakkeren de vlammen, en gaan dan haast uit. De 31-jarige rechtenstudent Samuel Mercelina houdt zijn hand beschermend boven de kaars. Hij is samen met een vriendin speciaal uit Den Bosch gekomen, en is “heel erg blij” hier te kunnen zijn, zegt hij. “Ik ben niet alleen Joods, maar ook homo. Daardoor maak ik allemaal gekke dingen mee - zo zijn in de migrantenwijk waar ik woon mijn ramen al eens ingegooid.”

Hij heeft zijn blouse half losgeknoopt, en op zijn borst bungelt een kettinkje met davidster. “Ik heb dit, zo samen zijn, eerlijk gezegd nog nooit eerder ervaren. Ik ben hier blij met wie ik ben.”

Stress over David Icke

De stem van Chaja Merk klinkt door de microfoon. “Het is sabbat! Tijd om te rusten. Laten we de stress van deze week, de stress over de vraag of David Icke echt zou komen, achter ons laten.”

Terwijl het brood rondgedeeld wordt klinkt er vrolijke klezmermuziek door de speakers. Een oude man is de enige die danst, de armen ritmisch omhoog. “Sabbat shalom”, klinkt het in de groep. Het gaat over in het geroezemoes van mensen die blij zijn om bij elkaar te zijn. Dat geldt ook voor Chaja Merk. “Superfijn om zo het Joods zijn te kunnen vieren. Zó moet het zijn.”

Rechtenstudent Samuel Mercelina is speciaal voor het protest uit Den Bosch gekomen. Beeld Maartje Geels

