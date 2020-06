De PKN wil haar 1 miljard euro gaan uitgeven, maar hoe is nog onbekend

Een klaroenstoot. Zo omschreef scriba René de Reuver het besluit van synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) om het miljard euro vermogen van het kerkgenootschap in de komende jaren in te zetten voor kerkvernieuwing, woordverkondiging en dienst aan de samenleving. De synode schaarde zich vrijdagavond unaniem achter dat besluit, maar pas nadat het voorstel was ontdaan van concrete plannen. De Reuver hamerde meermaals op de urgentie om unaniem een signaal af te geven: “De tijd is ernaar om het geld te gebruiken. Gemeenten zien het vermogen als een appeltje voor de dorst, maar de dorst is nu.”

Kerkelijke gemeenten van de PKN beschikken samen over meer dan een miljard euro vermogen, berekende een kerkelijke commissie. Dat vermogen moet gebruikt worden voor vernieuwing in de kerk, voor samenwerking tussen gemeenten, of om vanuit de roeping van de kerk van nut te zijn voor de lokale gemeenschap. In het rapport, waar het landelijke bestuur van de PKN zich al achter had geschaard, staat dat kerken bij hun beleidsplannen ook een financiële prognose zouden moeten voegen. Wanneer kerken besluiten om vrij beschikbaar vermogen niet in te zetten, zouden zij moeten uitleggen waarom. De commissie pleitte ook voor een digitale marktplaats: kerkelijke gemeenten die geld nodig hebben voor vernieuwingsplannen zouden daar dan terecht kunnen, net als gemeenten die hun geld juist beschikbaar willen stellen.

Te ambitieus

Kritische synodeleden vonden dat de landelijke PKN met deze plannen ‘als een olifant door de porseleinkast’ ging. De voorstellen in het commissierapport waren volgens een aantal synodeleden te ambitieus, te lijvig, te duur, en te veel vanuit de landelijke PKN gestuurd. Ook pleitten sommigen ervoor om eerst nog wat voorwerk te doen, door bijvoorbeeld via een pastorale brief vermogende gemeentes te ‘verleiden’ om hun vermogen meer te gebruiken. Of door via een hoorzitting eerst eens te horen hoe vermogende gemeentes er zelf in staan.

Na lang digitaal overleg tussen de verschillende vergaderlocaties van de synode werd uiteindelijk besloten om op deze synode alleen de ‘klaroenstoot’ te laten horen, zonder over concrete beleidsvoorstellen te stemmen. Zo kon toch nog unanimiteit worden bereikt. Aanvankelijk zou wel over de digitale marktplaats worden gestemd, maar ook dat werd losgelaten toen bleek dat daarover geen overeenstemming kon worden bereikt.

De dienstenorganisatie van de PKN gaat zich de komende maanden buigen over de concrete voorstellen die op de synode zijn ingediend, en komt in november met een nieuw beleidsvoorstel. Daar gaat de volgende generale synode vervolgens weer over stemmen.

