De PKN adviseert helemaal niet meer te zingen in de kerk

Het landelijk kerkbestuur van de PKN besloot gisteren de regels voor het zingen verder aan te scherpen, voorlopig tot het einde van de strenge lockdown. Aanleiding daarvoor is de persconferentie van premier Rutte. Hij waarschuwde voor de Engelse, zeer besmettelijke variant van het Covid-virus die in Nederland opduikt. Ook speelt de besmetting in Biddinghuizen mee. De Protestantse Gemeente maakte daar in de dienst gebruik van opnamen van liederen die doordeweeks waren ingezongen. Twee van de tien besmette zangers zijn overleden.

De meeste PKN-kerken zenden hun diensten online uit. Op zondag zijn doorgaans alleen de dominee en een paar kerkenraadsleden in de kerk. En een organist en maximaal vijf zangers.

De werkgroep ‘Zingen in de kerk’ adviseerde vorige week al het zingen door de week ook te binden aan een maximum van vijf. Ze onderzoekt de gebeurtenissen in Biddinghuizen. Dat onderzoek loopt nog, maar de werkgroep concludeert dat de besmettingen zijn veroorzaakt door het zingen. “Dan rijst de vraag: zingen is waardevol, maar was zingen dit waard?”, vraagt de werkgroep zich af. Het antwoord is voor deze vakmensen duidelijk: nee, dat is het niet waard. Ze adviseert kerken daarom nu ook af te zien van het zingen in de kerk. “Het is gevaarlijk om te zingen met een groep of in een dienst, en dat raden wij daarom sterk af”, stelt de werkgroep.

Het dagelijks bestuur van de PKN, de grootste protestantse kerk, sluit zich aan bij die visie. Of lokale kerkenraden dat overnemen is aan hen: ze hebben een grote mate van zelfstandigheid.

Rooms-katholieke kerk verandert beleid niet

De rooms-katholieke kerk ziet geen reden het beleid te veranderen. Dat blijft: geen samenzang en maximaal vier zangers, ‘in een veilige opstelling’, dus op anderhalve meter afstand. “Wij denken dat onze geldende maatregelen streng en strikt genoeg zijn op grond van wat we nu weten”, aldus de woordvoerder van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

De PKN gaat de kerken helpen met alternatieven. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van muziek die de EO en KRO-NCRV beschikbaar stellen. En orgel- en pianospel zijn zonder risico. De organist kan de melodie van de liederen spelen zonder dat de tekst in de kerk gezongen wordt.

