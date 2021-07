De paus in het ziekenhuis en de katholieke wortels van het OLVG Oost

In de podcast De Roomse Loper praten Trouw-redacteur Stijn Fens en Vaticaankenner Christian van der Heijden u bij over de stand van zaken in de katholieke wereld.

Deze aflevering staat in het teken van de ziekenzorg en is geheel op locatie opgenomen. In het Oosterpark van Amsterdam staan onze podcasters stil bij de ziekenhuisopname van paus Franciscus. Vervolgens gaan zij naar het naburige OLVG Oost en spreken met de daar werkzame Joost Verhoef, geestelijk verzorger en bewonderaar van de Argentijnse paus. Hij vertelt onder meer over de katholieke wortels van dit bekende ziekenhuis met die schitterende kapel.