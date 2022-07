De paus betuigt spijt in Canada: kostscholen waren een ‘catastrofale fout’

In een historische toespraak aan de inheemse gemeenschap van Canada heeft de paus spijt betuigd voor het leed dat de katholieke kerk hen heeft aangedaan. Hij vroeg om vergeving voor het ‘koloniale denken’, de ‘culturele vernietiging’ en de ‘gedwongen assimilatie’.

Het is een dichtbewolkte ochtend in Canada, als de paus met tromgeroffel wordt onthaald voor een historisch bezoek aan de begraafplaats van Maskwacis in Alberta. Hier liggen kinderen van inheemse volken begraven die zijn verwaarloosd en misbruikt op katholieke kostscholen. Er valt een ijzingwekkende stilte als paus Franciscus aankomt. Hij staart bedrukt over de groene vlakte, en slaat een kruis.

Dan beweegt hij zich met een viertal opperhoofden van de inheemse gemeenschap, herkenbaar aan hun verentooien, door naar de plaats waar duizenden inheemse mensen op hem wachten voor zijn toespraak. Even verderop bungelt een enkel kinderpantoffeltje aan een grafkruis, gebreid in een traditioneel patroon.

Paus Franciscus brengt een zesdaags bezoek aan Canada voor wat hij zelf een ‘boetvaardige pelgrimage’ noemt. Van de 19de eeuw tot de jaren zeventig van de vorige eeuw waren fysiek en seksueel misbruik wijdverbreid in de door de Canadese overheid gefinancierde christelijke scholen. Ongeveer 150.000 inheemse kinderen werden uit hun families weggehaald en gedwongen naar een kostschool te komen. Zo moesten ze geïsoleerd worden van de invloed van hun inheemse talen en culturen, en assimileren in de christelijke samenleving van Canada. De katholieke kerk had zestig tot zeventig procent van de kostscholen onder haar hoede. Hier stierven duizenden kinderen aan ziekte, brand en andere oorzaken.

De hartslag van Moeder Aarde

Onder het publiek zijn tal van nabestaanden van de overleden kinderen, en overlevenden van het misbruik op de kostscholen. Voor hen staan grote witte tipi’s klaar, waar geestelijke steun te krijgen is voor wie een trauma doorgaat. Tijdens de ceremonie wordt een helende dans uitgevoerd, en er klinkt gezang van inheemse muziekgroepen, begeleid met trom. “De trom is de hartslag van Moeder Aarde”, licht de presentator toe. “De trom is leven.”

Met gebogen hoofd neemt paus Franciscus het woord en richt zich tot de inheemse volken in Canada. “Ik vertel jullie nog eens: het spijt mij diep.” Hij zegt zich te schamen voor het leed dat de kerk heeft berokkend, met het ‘koloniale denken’, de ‘culturele vernietiging’ en de ‘gedwongen assimilatie’ die zijn geloofsgenoten in het verleden hebben uitgevoerd. “Ondubbelzinnig smeek ik u nederig om vergiffenis voor het kwaad dat door zoveel christenen is begaan tegen de inheemse volkeren.”

Als een opperhoofd tussen de opperhoofden

Het beleid van de kostscholen was “een catastrofe, een rampzalige fout, die onverenigbaar is met het evangelie van Jezus Christus”, zo zegt de paus. Hij zegt te hopen dat er heling kan plaatsvinden in de inheemse gemeenschap en biedt hulp daartoe aan. Franciscus haalt ook de bekende woorden aan van Holocaust-overlevende Elie Wiesel. “Het tegenovergestelde van liefde is niet haat. Het is onverschilligheid.”

Na zijn woorden staan enkele opperhoofden op, en beginnen te zingen en trommelen terwijl ze steeds dichter naar paus Franciscus toe lopen. Een van hen stopt voor zijn stoel, pakt een verentooi en zet die op het hoofd van de paus. Even staat Franciscus daar, als een opperhoofd tussen de opperhoofden. Na een paar tellen neemt een medewerker van het Vaticaan de tooi behoedzaam weer af.

