De paasdienst in coronatijd: op afstand, maar toch intiem

Hoe vier je Pasen tijdens de coronacrisis? Trouw nam een kijkje bij de viering op Eerste Paasdag in de Waterstaatskerk in Hengelo.

“Ga zitten waar je wil, er is genoeg plek vandaag!”, grapt ouderling Bert Bril. Het is Paasmorgen in de Waterstaatskerk in Hengelo. Buiten heerst een weldadige rust, er is geen mens op straat. Behalve het gezang van de vogels is het muisstil in de stad.In de zonovergoten, glazen koffieruimte die aan het neoclassicistische kerkgebouw vastzit bespreken Bril, dominee Hans Wachtmeester en diaconaal werker Corrie van Egmond de laatste dingen voordat de dienst gaat beginnen.

In de kerkzaal worden de laatste technische voorbereidingen getroffen, twee mannen staan achter een tafel met apparatuur waarmee ze de camera’s bedienen: “Jongens, het is vijf over negen, we moeten beginnen!”

De kerkklokken luiden. Van achter uit de kerk komen Wachtmeester, Van Egmond en Bril binnenlopen, onder begeleiding van orgelspel en een zangeres. Wachtmeester is geheel in het wit, hij draagt een stola met daarop het teken van de alfa en omega. Na het aansteken van de paaskaars neemt Bril het woord. “We hadden graag anders gewild, we hadden uitbundig met elkaar dit feest willen beleven. Maar we zijn ook dankbaar om toch in verbondenheid met elkaar te mogen vieren. Het virus houdt de blijde boodschap niet tegen.”

De dienst van deze gemeente, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, wordt eerst opgenomen. Daarna komt de opname direct online. Alle traditionele onderdelen van de dienst aanwezig, ook in coronatijd. De liederen worden gezongen door een zangeres, begeleid door orgelspel; voor de kleine kinderen die thuis meeluisteren zijn er youtube-filmpjes en online knutselplaten beschikbaar en de oudere kinderen van de jeugdkerk komen tijdens de dienst via het videobelprogramma Zoom bij elkaar. Na het slotlied ‘U zij de glorie’ en het laatste orgelspel is het opeens weer muisstil in de kerk, alsof de dienst nooit heeft plaatsgevonden.

“Na afloop is het nog het vreemdst”, vertelt Van Egmond na de dienst bij de koffie. “Nog vreemder dan de online kerkdienst zelf, dat went op den duur wel weer.” Dat beaamt Wachtmeester. “Normaal gesproken is het hier een drukte van jewelste. Er is gesprek, je wenst iedereen een goede zondag. Maar nu is het stil. Je doet je ding, en daarna ga je weer naar huis. Dat is heel raar.”

De onlinediensten van de Waterstaatskerk worden goed bekeken: normaal gesproken zitten er gemiddeld 250 mensen in de kerk, maar de digitale vieringen trekken ruim zeshonderd mensen per dienst. “Kennelijk is er nu nog meer behoefte om met elkaar verbonden te zijn”, zegt Van Egmond. In de kerk heerst een gevoel van saamhorigheid, voegt Bril toe. “Het klinkt misschien gek, maar eigenlijk zou je het zo willen houden. Alles is op afstand, maar toch is het intiem, het geeft een warm gevoel.”

