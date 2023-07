De overheid moet zorgvuldiger zijn met het stempel 'radicaal’, stellen onderzoekers

Als een overheidsinstantie moet vaststellen of iemand geradicaliseerd is, doet die instantie een zogeheten ‘ideologische duiding’. Maar dat gaat bij lange na niet zorgvuldig genoeg, stellen onderzoekers voor het WODC. ‘Men doet soms maar wat.’

Een politiemedewerker die meedeed aan het onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) vatte het kort samen. Van scholen kregen ze wel eens signalen als: “Hij was gewoon een vlotte jongen van Marokkaanse komaf en nu zit hij in een keer met een lange baard over de Koran te lullen, dat gaat niet goed”.

Bij het signaleren van rechts-extremisme was dat anders, vertelde de politiemedewerker. “Die mensen zitten soms in keurige nette driedelige pakken of die hebben een hoge baan ergens of zo.” Dan waren de collega’s er sneller gerust op: “In de zin van: ‘Dat kan haast geen foute vent zijn want die heeft gewoon een baan, en die heeft gewoon een gezin, wat is hier nou mis?’”

Blinde vlek

Ze hadden last van wat de onderzoekers die het rapport schreven een ‘bias’ noemen voor jihadistische radicalisering. Te snel zagen ze in iemand een islamitische radicaal, soms ook als diegene dat niet was. En ze zagen extreem-rechtse radicalen of extreme anti-overheidssentimenten juist over het hoofd. Hiervoor is vaak nog een blinde vlek, zo is te lezen in het rapport.

Het is een van de belangrijkste conclusies van het team van criminologen, juristen en filosofen dat de kwaliteit toetste van ‘ideologische duidingen’ door de overheid. Op tal van plekken zijn professionals hier mee bezig: bijvoorbeeld in gevangenissen, bij de jeugdzorg en in rechtszalen.

Een van de auteurs van het rapport is criminoloog Elanie Rodermond van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze is verbaasd over de grootte van de blinde vlekken, zegt ze. “Uit eerder onderzoek wisten we al dat die blinde vlek voor extreemrechtse radicalisering en vergaand complotdenken en anti-overheidssentimenten speelde. Je zou verwachten dat dit dan ook tot de werkvloer doorsijpelt. Maar kennelijk is dat nog onvoldoende het geval.”

De van ronselen voor de jihad verdachte Azzedine C. spreekt tijdens een pro IS-demonstratie in de Haagse Schilderswijk. Rechts de Nederlander die een aanslag pleegde in het Iraakse Fallujah: Lofti S. uit Amsterdam. Beeld ANP

Monopoliepositie

Zulke over- en ondersignalering is een probleem, benadrukken de onderzoekers. Het heeft grote consequenties voor de vrijheid van mensen, en voor de veiligheid van iedereen.

Het schort daarnaast aan zorgvuldige rapportages van ideologische duidingen, stellen de onderzoekers vast. Ook wordt er niet genoeg interne kritiek op georganiseerd. De onderzoekers zien het als een risico dat adviesbureau NTA, dat als dé expert gezien wordt op het gebied van radicalisering en ideologische duiding, in feite een monopoliepositie heeft.

Ook filosoof Rik Peels van de Vrije Universiteit, die na de zomer hoogleraar godsdienstfilosofie wordt, schreef mee aan het rapport. “Het gevoel dat bij ons ontstaat is: er lopen zeer bekwame mensen rond, maar er zijn ook situaties waarin men maar wat doet. Sommige mensen die duiden achten zichzelf daartoe niet gekwalificeerd.”

Wat er misgaat heeft te maken met het snel veranderende veld van extremisme, zegt Peels. “Eigenlijk zitten er ook weeffouten in de structuur. Zo is ideologische duiding vaak op mannen gebaseerd en is er te weinig oog voor verschillen met vrouwen.”

Miscommunicatie en verwarring

Het is ook erg complex om extremisme of radicalisering te duiden, zegt Peels. “Daar bestaan namelijk tal van definities van, wat tot verwarring en miscommunicatie leidt. Hier zitten vragen achter als: Is extremisme louter gedachtegoed? Of moet het zich ook in handelen vertalen? Moet het democratie-ondermijnend zijn, moet het gewelddadig zijn?”

Er zijn ook mensen die het verschil tussen signaleren en duiden niet helder hebben, zagen de onderzoekers. Rodermond: “Als een gedetineerde bijvoorbeeld geen contact meer heeft met zijn moeder, dan wordt dit al snel geduid in de context van radicalisering. Terwijl het ook gewoon kan zijn dat iemand even ruzie heeft. Je ziet dat dit probleem zich sneller voordoet als iemand net een cursus anti-radicalisering heeft gevolgd. Dan gaan ze vaak nét te snel op de stoel van de expert zitten.”

Razendsnel ontwikkeld beleid

Het anti-radicaliseringsbeleid is razendsnel ontwikkeld, in een tijd dat er grote zorgen waren over radicaliserende jongeren die op het punt stonden naar Syrië of Irak te reizen om zich aan te sluiten bij IS. Rodermond: “Het is natuurlijk een utopie dat je dan uitkomt op een duidingssystematiek die altijd accuraat is. Maar juist daarom is het zo belangrijk dat er een goed systeem voor contra-expertise is ingericht.”

De eerder genoemde politiemedewerker voelde goed aan wat de erfenis is van die recente geschiedenis, zegt Peels. “Bij IS hebben we het over een gewelddadige terroristische organisatie. Maar het was voor ons ook echt gewoon ‘de ander’ - zij belichaamden dat. Het is nu eenmaal veel makkelijker om mensen met een andere huidskleur, kleding, taal en religie als een gevaar te zien. We zien dat sneller over het hoofd bij mensen die veel op onszelf lijken. Nu is dat net zo goed een reëel gevaar.”

