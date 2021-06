De opening van de moskee op het Taksimplein is een mijlpaal in de erdoganisering van Turkije

Architectuur kan een wapen zijn. China snapt dat en sloopt daarom moskeeën. Met hun ­minaretten en koepels dagen ze het heilige gelijk van de onfeilbare president en zijn partij uit. Ze zijn even gevaarlijk als een oproerige meute. Zelfs op de momenten dat ze zwijgen en niet oproepen tot gebed.

Erdogan doet in Turkije het omgekeerde. Hij toont zijn spierballen juist met de bouw van godshuizen, tot glorie van hemzelf en een beetje van God. Vorige week vrijdag opende hij een moskee op het Taksimplein in Istanbul, een gewijde plek voor de hem hatende seculiere Turken. Het trok minder aandacht dan vorig jaar de transformatie van de Ayasofya tot een moskee, maar was toch ook een mijlpaal in de erdoganisering van Turkije.

De plechtigheid viel op één dag na samen met de verjaardag van de inname van Istanbul door de Ottomaanse sultan in 1453. De stad was toen nog overwegend christelijk en Grieks. De Ottomanen veranderden de Ayasofya, destijds het beroemdste gebouw van de wereld, van een kathedraal in een moskee. In 1934 werd de Ayasofya een museum en vorig jaar, bejubeld door Erdogan, opnieuw een moskee.

Erdogans kijk op moskeeën is soldatesk

Erdogan smelt van nostalgie naar het Ottomaanse wereldrijk, dat in de Eerste Wereldoorlog bezweek. In zijn toespraak presenteerde hij de nieuwe Taksim-moskee als een cadeau voor de triomf van 1453. Het gebedshuis groet volgens hem de Ayasofya. Dat moet haast wel een militaire groet zijn. Erdogans kijk op moskeeën is soldatesk. In 1997 droeg hij een gedicht voor, met de strofe: ‘De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze kazernes en de gelovigen onze soldaten.’ Wegens opruiing kreeg hij tien maanden cel, waarvan hij er vier uitzat. In 2002 werd hij premier.

De vonnissen zijn nu strenger. In 2019 stond Canan Kaftancıoğlu, politica van de oppositiepartij CHP terecht, onder andere wegens een bejaarde tweet over de Turkse genocide tegen de Armeniërs, maar in werkelijkheid omdat ze de lokale verkiezingen in Istanbul had gewonnen. De heks. Als verzwarend gold dat ze in de rechtszaal een gedicht van Turkije’s linkse topdichter Nâzım Hikmet voordroeg. Ze kreeg geen tien maanden maar tien jaar.

Erdogan vertelde in zijn toespraak hoe hij in zijn jonge jaren gelovigen zag bidden op kranten, bij gebrek aan voldoende moskeeën. Daaraan is gewerkt. Sinds twee jaar prijkt ook een Turks godshuis op de wereldlijst van megamoskeeën. Daarmee is nog een succes voor Erdogan genoemd: de mammoet-moskee in Üsküdar, trots bovenop een heuvel in het Aziatische deel van Istanbul. Het gebouw zou bestand zijn tegen aardbevingen en kan bij een ramp als in 1999 honderdduizend mensen herbergen.

Drie gouden medailles in twee jaar

Over de bouw van de Taksimmoskee is lang gestreden. De seculiere elite en het leger waren tegen, rechtse politici voor. De uiteindelijke overwinning op het weinig religieuze Taksimplein zal Erdogan goed smaken. Hier brak in 2013 een voor hem vernederende opstand uit ­tegen plannen om een aangrenzend parkje vol te plempen met nieuwbouw.

Vroeger woonden in dit deel van Istanbul veel christenen, vooral Grieken. In 1955 vluchtten de meesten, na een pogrom. Maar Taksim bleef een geval apart: bruisend uitgaansleven, gay prides, feministische marsen, andere betogingen, politiegeweld. Dat nu ook hier de oproep tot gebed klinkt, zal Erdogan rillingen van geluk bezorgen. Rupsje-nooit-genoeg is nu een vlinder, na drie gouden medailles in twee jaar: Üsküdar, Ayasofya en Taksim.

