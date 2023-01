De oorlog maakt kerken in Oekraïne verdacht. ‘Ze willen het sluiten’

Alsof hemelse wachters de gelovigen de toegang tot het godshuis ontzeggen. Nu het hek van de voorhof van de Sint-Panteleimonkerk in Charkov gesloten is, zie je de twee engelen in het kunstige traliewerk des te beter.

Het is een waterkoude decemberdag. Op de stoep klinkt een meerstemmig gezongen gebed. “De mensen bidden op straat, want ze mogen niet naar binnen”, legt een man met grijs puntbaardje uit. Hij staat wat afzijdig, maar prevelt het gebed van het handjevol gelovigen mee. “Waarom niet? Vraag het die vent”, zegt hij. En hij wijst op de gewapende man van de SBOe, de Oekraïense veiligheidsdienst, die achter het hek staat opgesteld.

Martelaar na onthoofding

De kerk, met witte ornamenten op rode baksteen en een toren boven de ingang een waar paleisje, verrees in 1885 onderaan de heuvel waarop de stad ontstond. De naamgever is Panteleimon, die in de derde eeuw de lijfarts van de Romeinse keizer was, tot hij zich te veel als christen manifesteerde en ze hem onthoofdden. Volgens de legende vloeide er geen bloed, maar melk uit de wond, dus wordt hij sindsdien als martelaar vereerd.

Nadat de kerk tijdens de Sovjettijd decennialang gesloten was, werd het gebouw in 1989 weer in gebruik genomen door de Oekraïense Orthodoxe Kerk (OOK), verbonden aan het Moskou patriarchaat van de Russisch-orthodoxe kerk. Enkele maanden na de inval van Rusland in februari van vorig jaar verklaarde de OOK zich onafhankelijk van het Moskouse patriarchaat. Maar bij de Oekraïense autoriteiten heerst twijfel over de vraag in hoeverre de banden werkelijk zijn verbroken.

“Ze willen onze kerk sluiten”, sombert de man met het baardje, Sergej Gansjin (60). Hij beschouwt zijn kerk als ‘canoniek’, dat wil zeggen afstammend van de oorspronkelijke Russisch-orthodoxe kerk. Hij komt elke dag in de Sint-Panteleimon om even te bidden, en dat de politie uitgerekend binnenvalt op zaterdag, de drukste dag, doet hem pijn. “Waar kunnen we straks nog bidden?”

Dat de Oekraïense Orthodoxe Kerk onder invloed zou staan van Moskou vindt hij onzin. “In 1991 is de onafhankelijkheid klip en klaar vastgelegd in de documenten. Ze gebruiken de oorlog om de kerk op te doeken.”

Ook het klooster wordt doorzocht

De Sint-Panteleimonkerk blijkt niet het enige doelwit van de veiligheidsdiensten. Ook het Pokrovski-klooster, met bouwjaar 1689 de oudste kerk van de stad, wordt met een bezoek van de SBOe vereerd. Het terrein is net vrijgegeven als Sergej en Ruslana Kovalenko op een drafje met de buggy naar de kerk lopen.

“Een politiek besluit”, zegt Sergej Kovalenko, die onderwijzer is. Ze hebben wat haast omdat zijn vrouw in het koor zingt en de mis zo begint. Hij begint over patriarch Kirill, van de Russisch-orthodoxe kerk. “Kirill steunt de oorlog. Sommige

Oekraïense priesters steunden hem”, zo verklaart hij de inval. “Maar die zijn al geen priester meer.” Bezorgd is hij niet. “Als ze iets hadden gevonden dat tegen de wet is, zou er wel iemand zijn gearresteerd.”

'God redde ons het leven’

Het echtpaar komt elke zondag naar de kloosterkerk, vertelt zijn vrouw Ruslana. “God redde ons het leven”, belijdt ze. In maart werd hun appartement in de noordoostelijk gelegen buitenwijk Saltovka verwoest, en ontvluchtte het gezin tijdelijk de stad. De school van Sergej Kovalenko werd beschadigd. “We zijn gelovige mensen”, zegt de vrouw. “Dat hielp ons erdoorheen.”

Het echtpaar verwacht niet dat de kerk zal worden gesloten. “Oekraïne kent vrijheid van religie, in tegenstelling tot Rusland”, zegt hij. Uiteindelijk komt de politie op de proppen met wat stapels Russische roebels, en een paar geschriften over ‘Roeski Mir’. Dat staat voor de ‘Russische wereld’, en behelst het idee dat Rusland en Oekraïne een geestelijke eenheid vormen.

Ook hing er ergens een Sint-Jorislintje; het teken van de Sovjet-overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog dat in Oekraïne officieel verboden is.

Hier en daar een raket

Bij de Sint-Panteleimonkerk klinkt nog tijdens het onderzoek het luchtalarm. Ach, er valt hier en daar weleens een raket, zegt Sergej Gansjin. Zorgen maakt hij zich niet. “We zijn het gewend”, zegt hij. “De afgelopen tijd zijn vooral infrastructuur en militaire objecten doelwit.”

Volgens hem moet de relatie met Rusland worden verbeterd, een mening die je momenteel zelden hoort in Oekraïne. “Rusland kan niet zonder Oekraïne. Andersom gaat ook niet”, vindt de man. “Je kunt niet in een slechte relatie met de buren leven.”

