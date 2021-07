De ondergelopen kerk in Valkenburg gaat weer open. ‘Na de dienst moet je wel modder van je broek vegen’

De kerkbanken staan nu nog buiten te drogen. Maar morgen zullen er weer mensen op zitten, in de H.H. Nicolaas en Barbarakerk in Valkenburg. “Ze moeten na de gebedsdienst wel modder en stof van hun broek afvegen”, zegt pastoor Herman Jansen.

Enigszins optimistisch houdt hij morgen weer een gebedsdienst. “Dat kan ook in een verdronken kerk”, lacht Jansen voorzichtig. Afgelopen zondag ging dat nog niet. De kerk was toen niet te betreden. Het water stond er bijna anderhalve meter hoog. Alle liedbundels zijn verdronken, de kruiswegstaties hingen in het water en de kaarsen dreven weg. De muren zijn volgezogen met vocht en de vloer is omhoog gestuwd. Het Sint-Nicolaasbeeld viel van zijn sokkel en dreef door het water. “Als bij een uitvaart moesten we het beeld op zijn rug de kerk uitdragen. Het is maar de vraag of dat nog te redden valt”, vertelt Jansen.

Het water tot de borst

Vorige week woensdag werd de 86-jarige pastoor gealarmeerd: “Ga alsjeblieft alles verhogen dat in de kerk op de grond ligt.” Jansen, die twintig meter van de kerk vandaan woont, holde er meteen naartoe om zoveel mogelijk spullen veilig te stellen. Via vier ingangen stroomde het water binnen. Om elf uur ‘s avonds vluchtte hij de kerk uit. Het water stond tot zijn borst.

Inmiddels is de kerk weer betreedbaar. “Als een wonder was vrijdagmorgen al het water ineens weg”, zegt de pastoor. De kerk ontvangt hulp uit het hele land. Zonder oproep staan elke dag tientallen vrijwilligers klaar. Ze tillen de kerkbanken naar buiten, schrobben ze schoon en boenen de vloer. “Jong en oud. Katholieken en niet-katholieken. Gelovigen en ongelovigen”, vertelt Jansen.

Helpen is effectiever dan therapie

De vrijwilligers ontvangen iedere dag lunchpakketten van horecazaken uit Valkenburg. Ook is er er de helpende hand van een groep veteranen die uitgezonden is geweest naar Srebrenica. Jansen: “Een van hen zei tegen me: ‘Pastoor, we leven met zo’n schuldgevoel. We willen iets doen voor de gemeenschap. Therapie is mooi, maar je handen uit de mouwen steken is veel effectiever.’ Die solidariteit is prachtig.”

Met een dubbel gevoel gaat Jansen het weekend in. “Ik ben de jongste niet meer. De laatste periode dat ik pastoor mag zijn, is nu met zo’n verdrietig gevoel over het kerkgebouw. Je bent een herder over je parochie, maar je voelt je machteloos. Tegelijkertijd brengt de ellende ook veel saamhorigheid met zich mee. Dat wil ik uitbeelden in de bescheiden viering van zondag.”

