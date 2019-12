De omstreden deken van het kardinalencollege treedt terug

Paus Franciscus maakte zaterdag het aftreden bekend van de 92-jarige Angelo Sodano. Hij prees de Italiaanse kardinaal voor zijn ‘uitzonderlijke verdiensten’ in de bijna vijftien jaar waarin hij leiding gaf aan het college van kardinalen, het belangrijkste adviesorgaan van de paus. De lof van Franciscus zal hier en daar voor gefronste wenkbrauwen hebben gezorgd. Voor velen stond Sodano namelijk symbool voor ongeveer alles wat het Vaticaan fout deed bij de aanpak van seksueel misbruik door geestelijken.

Tegelijk met de ontslagaankondiging van Sodano bepaalde paus Franciscus in een speciaal document dat de nieuwe deken van het kardinalencollege voortaan voor een periode van vijf jaar gekozen wordt. Sodano was nog voor het leven benoemd.

Rol in misbruikschandalen

In bijna elk groot misbruikschandaal dat het Vaticaan afgelopen jaren trof, speelde Sodano een rol. Of het nu ging om de misbruikcrisis in Chili die er vorig jaar toe leidde dat alle Chileense bisschoppen hun ontslag indienden, de schandalen rond de Mexicaanse pater Marcial Maciel, of om het misbruik door de Oostenrijkse kardinaal Hans Hermann Groër in de jaren negentig van de vorige eeuw: de naam van Angelo Sodano dook op. Hij probeerde het misbruik toe te dekken of de vermeende misbruikers omzichtig uit de wind te houden.

In augustus 2018 kwam Sodano nog prominent voor in het uitgebreide document van oud-diplomaat en aartsbisschop Carlo Maria Viganò, waarin hij tientallen Vaticaanse prelaten ervan beschuldigde het jarenlange misbruik en seksuele wangedrag van Theodore McCarrick, oud-kardinaal en ook oud-aartsbisschop van Washington, te hebben toegedekt. Sodano zou geloofwaardige beschuldigingen tegen McCarrick simpelweg hebben genegeerd. De paus stelde een onderzoek in naar de kwestie, maar de uitkomsten hiervan laten nog altijd op zich wachten

Te midden van al dit rumoer ontwikkelde Sodano zich tot een blok aan het been van paus Franciscus die de misbruikcrisis nu eindelijk voortvarend lijkt te willen aanpakken. Met name slachtoffers van misbruik drongen geregeld aan op Sodano’s vertrek. Waarom de paus juist nu besloten heeft hem ontslag te verlenen, is nog onduidelijk.

Carrièrediplomaat

Carrièrediplomaat Sodano was onder de pausen Johannes-Paulus II en Benedictus XVI kardinaal-staatsecretaris, zeg maar hun rechterhand. In 2005 werd hij tevens deken van het kardinalencollege toen zijn voorganger in die functie, Joseph Ratzinger, tot paus werd gekozen. De deken vervult vooral een opvallende rol na de dood of het terugtreden van een paus. Zo is hij hoofdcelebrant bij de uitvaartmis van een paus en geeft hij leiding aan de het conclaaf.

Het is nu aan de kardinaal-bisschoppen - de belangrijkste leden van het kardinalencollege - om een opvolger voor Sodano te kiezen. Die zal dus maar een beperkte tijd deze prestigieuze functie bekleden. Franciscus moet de keuze nog wel goedkeuren. Sodano zal voortaan verder door het leven gaan als emeritus deken van het kardinalencollege, een noviteit in de rooms-katholieke kerk. De zoveelste onder de huidige paus.

