De nieuwe Theoloog des Vaderlands wist al snel dat ze weg moest uit Rusland

De nieuwe Theoloog des Vaderlands, hoogleraar theologie Katja Tolstoj, voelde zich helemaal Nederlands. Tot de oorlog die haar andere vaderland, Rusland, ontketende tegen Oekraïne.

Theoloog Katja Tolstoj weet van zichzelf dat ze de neiging heeft onbegrijpelijk te praten. Toen haar tweeling nog thuis woonde, had ze daarom met de meisjes afgesproken dat ze hun vinger moesten opsteken als ze hun moeder niet meer konden volgen. “Ja, dat gebeurde nogal eens”, lacht ze.

“Nee, het is niet dat ik zweverig ga praten, of te intellectueel. Het is ook niet dat ik moeite heb met Nederlands, of dat ik te moeilijke woorden gebruik”, zegt Tolstoj. “Het punt is dat ik in verbanden denk, maar die verbanden niet allemaal benoem. Ik vind het een uitdaging manieren te vinden om mezelf voor een breed publiek zo begrijpelijk te maken dat ik alles zeg en dat het de toehoorder niet te veel wordt.”

Benoeming

Dat is des te belangrijker, nu de 52-jarige Tolstoj vrijdagavond tijdens de Nacht van de Theologie benoemd is tot nieuwe Theoloog des Vaderlands. Eerder deze week blikte ze daarop vooruit aan dezelfde eettafel als waar de handen van de tweeling ooit de lucht ingingen.

Ze hebben nu allebei een kleintje, en als zij bij hun oma zijn, slapen de baby’s in de bedstee van de vier arbeidershuisjes in Kampen die haar man verbouwde tot één knusse, volgepakte woning.

Dat huis in het centrum van Kampen is ook de plek van waaruit Tolstoj sinds dit voorjaar circa twintig gevluchte Oekraïners, meest familie van haar Oekraïense man, begeleidt bij hun nieuwe leven in Nederland. “Dat gaat de hele dag door. Het zijn vooral vrouwen en kinderen. De volwassenen spreken geen Nederlands, ik moet veel voor ze regelen. Ik draag zorg voor hen, en daar hoort ook zielzorg bij.”

Onvrij, bekrompen en ziek

Tolstoj is hoogleraar en vice-decaan aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam, ze is gespecialiseerd in theologie en religie in samenlevingen die een collectief trauma hebben doorgemaakt – zoals haar geboorteland Rusland onder het communisme. Eerder stond ze aan de wieg van het Institute for the Academic Study of Eastern Christianity, waarvan zij nog steeds directeur is.

Kampen was de stad waar Tolstoj met haar tweeling van anderhalf terechtkwam toen ze in 1990 vanuit het Russische Leningrad vluchtte naar Nederland. “Ik wilde mijn kinderen niet opvoeden in een land dat zo onvrij, bekrompen en ziek was na 75 jaar communisme, onder het Sovjet-regime”, licht ze toe.

Zelf groeide ze op in een familie van dissidenten, van mensen die het oneens waren met het systeem. Haar ouders waren beiden medisch-specialist, niettemin waren ze kleinbehuisd. Ze woonden samen met haar grootouders in een flat van 43 vierkante meter; er stonden een vleugel en 5000 boeken.

Haar grootmoeder was theaterdirecteur, en drie keer per week ging Tolstoj naar een voorstelling of een museum. “Ik kom uit een relatief beschermd nest”, zegt ze. “En ik leidde een intens cultureel leven dat best uitzonderlijk was.”

De harde Sovjet-werkelijkheid leerde ze pas goed kennen toen ze zwanger was en in het ziekenhuis zag dat iedereen zich naar de regels voegde, ook al waren die volkomen zinloos. “Dat botste heel erg met wat ik gewend was”, zegt ze. “En toen wist ik al snel: zodra ik kan, ga ik.”

Wild van filosofie

Ze vluchtte in 1990 met de tweeling en haar moeder naar Nederland, waar ze uitgeput en vermagerd in Kampen terechtkwam. Daar kreeg het asielzoekende gezin een flat toegewezen. In Leningrad studeerde Tolstoj dovenpedagogiek, een studie waar ze hier niet mee verder is gegaan.

Een vriendin van haar moeder adviseerde haar theologie te gaan studeren. Dat was een praktische keus: in haar nieuwe woonplaats stond begin jaren negentig nog de Theologische Universiteit van de gereformeerd-synodale kerken (de huidige Protestantse Theologische Universiteit), die later opgegaan zijn in de Protestantse Kerk in Nederland.

De theologe is weliswaar niet in een gelovig gezin opgegroeid, zelf gelooft ze wel: “Gek genoeg geloofde ik altijd in God. Ik werd thuis niet in een religieuze traditie opgenomen, en religie werd van staatswege onderdrukt. Maar ik heb al vanaf mijn kindertijd duidelijk het besef dat er meer is.” Ze was naar eigen zeggen ook al jaren ‘wild van filosofie’, ze had grote interesse in levensvragen. Zou theologie daar niet heel goed bij aansluiten?

Schot in de roos

Het bleek een schot in de roos: Tolstojs levendige gezicht licht nog verder op als ze vertelt over haar eerste college bij Akke van der Kooi. “Alle vragen die ik altijd al stelde kwamen voorbij. Ze had het over theologie na Auschwitz. Hoe kan God zo’n kwaad toestaan? Waar was Hij? Hoe kun je daar nu mee omgaan? Wat zegt dit over ons godsbeeld, ons mensbeeld, over verantwoordelijkheid, over schuld, over vergeving en verzoening?”

Tolstoj zat, zegt ze, met open mond te luisteren. “Ik wilde altijd heel diep gaan. Met haar en al die andere docenten heb ik enorm geboft. Ze hebben me allemaal op zijn of haar manier geraakt. Met hun geestelijke interesse, hun bevlogenheid, hun inspiratie, met de tijd die ze voor ons namen.”

Ze was verkocht; ze promoveerde in 2006 en sinds twee jaar bekleedt ze de leerstoel Theologie en Religie in Post-Trauma Samenlevingen. Op 16 december houdt ze haar oratie als hoogleraar. Eindelijk: wegens corona moest die twee keer worden uitgesteld. Ze vindt het een grote eer om tijdens die ceremonie de toga te mogen dragen van haar promotor, Gerrit Neven.

Kampen, Katja Toltsoj, de nieuwe theoloog des vaderlands. Beeld Bram Petraeus

Kritische functie

Als wetenschapper heeft ze de thematiek waarmee ze bij haar eerste college in Kampen kennismaakte, uitgebouwd. Ze werkt samen met een groep internationale academici aan een ‘Theologie na de Goelag’. Want net als op de Holocaust, moet er volgens haar een theologische reflectie komen op de Goelag, de onderdrukking en ontmenselijking door het Sovjet-communisme, en op de doorwerking daarvan in het heden. Ook de slachting in het Oekraïense Boetsja betrekken ze daar nu bij.

“Theologie heeft de kritische functie om diepere vragen te stellen, ook hier”, zegt Tolstoj, die lid is van de PKN. “Sociologie en psychologie zijn niet genoeg. Theologie kan krachten mobiliseren, de mentaliteit veranderen, bijdragen aan verzoening.”

Ze is er zo van overtuigd dat theologie maatschappelijk relevant is, dat ze daar haar oratie waarschijnlijk mee begint. Ze pakt haar laptop erbij en leest voor: “De samenleving heeft dringend behoefte aan theologie en aan het bestuderen van religie.”

Poetins toegangskaart voor het paradijs

Voorbeelden te over, licht de Theoloog des Vaderlands toe: migratie, klimaat, corona, maar vooral ook: de oorlog in Oekraïne. “Poetin verkoopt de oorlog als een strijd tussen goed – Rusland – en kwaad: het Westen. Poetin zegt eigenlijk dat wie met hem is, een toegangskaart krijgt voor het paradijs. Dat is een religieus beeld, uit het christendom, de islam heeft het ook. Iedere messianistische religie heeft een claim op het eeuwige leven.”

Maar Poetin gebruikt dat beeld niet vanuit een religieus geloof, zegt de hoogleraar. Zijn boodschap hoort binnen wat de filosoof Charles Taylor een ‘immanent frame’ noemt, het idee dat er niet meer is dan het hier en nu, dat alles door de realiteit wordt bepaald. “Poetin verkoopt dat immanente frame als een transcendent frame, het hiernamaals, dat is het kwalijke”, zegt Tolstoj.

En daar komt het nut van theologie om de hoek: “Theologie helpt te doorzien dat Poetin dus niet de toegang tot het eeuwige leven verkoopt, maar het misbruikt voor de bestendiging van het hier en nu, voor het uitvoeren van zijn eigen agenda. Helaas ontbreekt een kritische theologische traditie in Rusland: de huidige leiders van de Russisch-Orthodoxe kerk steunen Poetin en diens oorlog.”

Nederlandse met accent

De theoloog komt niet voor niks met dit voorbeeld. Ze is in Rusland geboren maar ze is Nederlandse: “Ik hou van dit land, ik beheers het Nederlands, ik begrijp de cultuur. Mijn dochters zijn hier opgegroeid, ik ben met hen meegegroeid. Ik begrijp Nederlanders goed, ik kan met hen meepraten.”

Het is, kortom, zoals een collega het ooit verwoordde toen hem werd gevraagd of Tolstoj Russisch is of Nederlands: “Katja is een Nederlandse met een accent.” Zelf kan ze dat alleen maar beamen: “Zo voel ik me”.

Ja, totdat Rusland de oorlog in Oekraïne begon. “Op dat moment kwam er een barstje in dat gevoel Nederlandse te zijn”, zegt ze. “Plotseling voelde ik me Russisch, ik merkte toch dat ik daar vandaan kom. De oorlog plaatst ons als onderzoekers van post-Sovjet-landen in een onmogelijke positie. Het gaat ons persoonlijk aan. Ik ben gezegend dat ik hier ben, maar heb nu toch het gevoel hier niet helemaal te horen.”

Dag en nacht is ze met de ellende bezig: “Oekraïners vluchten als herfstblaadjes. Het is te groot en wat kunnen wij doen? Als ik ‘s nachts wakker word, zie ik appjes van Russen, de een is op de vlucht, de ander is al weggegaan.”

Vraagstukken van oorlog en vrede

Als Theoloog des Vaderlands zal ze zich ook buigen over andere kwesties, zoals klimaat, migratie, de opvang van asielzoekers. Maar voor zichzelf gaat ze dit jaar in de eerste plaats gebruiken om dieper na te denken over vraagstukken van oorlog en vrede. “Over pacifisme hoor ik bijvoorbeeld een mening te hebben. Maar ik moet wel een paar dagen nadenken om tot een afgewogen oordeel te komen. Ik heb altijd al drie dingen tegelijk gedaan, maar sinds de oorlog word ik geleefd. In plaats van versnellen en meer stress, ga ik mijn boek afmaken en tijd nemen om na te denken. Ik ga werken vanuit wat belangrijk is. En soms moet je zeggen: dit weet ik niet.” Met een lachje: “Dat zouden misschien meer mensen moeten doen.”

Lees ook

‘Deze oorlog laat zien hoe belangrijk religie in deze eeuw is’

Met een geschiedenis van trauma’s en ontmenselijking is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne extra gecompliceerd. Volgens de Russisch-Nederlandse theologe Katja Tolstoj moeten de landen in traumatherapie.