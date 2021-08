De moeder van Şenay Cemek wilde dat zij aan een bureau zou zitten, niet dat ze het zou schoonmaken

Welk verhaal geeft uw leven zin? Trouw-lezers vertellen hun verhaal. In deze aflevering: Şenay Cemek (1976). ‘Als ik mijn hoofddoek af zou doen, zou dat ten koste gaan van mijn geluk, van mijn zingeving.’

Ik ben zestien jaar geleden begonnen met lesgeven op het hbo, toen waren er nauwelijks docenten met een hoofddoek. In mijn vierde jaar werd ik begeleider van een student uit Medemblik. Bij het eerste gesprek zat ze tegenover me. “Dit moet ik even kwijt hoor”, zei ze. “Als ze in Medemblik tegen mij hadden gezegd dat mijn docent een vrouw zou zijn met een hoofddoek, dan had ik gezegd: ‘Ja duh, ttss, echt niet’. En nu zit ik hier dan.” Waarom vertelde die student dit? Wat weet zij van de betekenis van een hoofddoek? Het werd een moeizame relatie, ze vond het moeilijk iets van me aan te nemen.

Ik was de eerste in ons gezin die studeerde aan de universiteit. Mijn vader behoorde tot de eerste gastarbeiders, hij is in 1968 naar Nederland gekomen. Hij is inmiddels gestorven, had niet gestudeerd, was laaggeletterd. Tijdens zijn werk als timmerman is hij onder een blok beton terechtgekomen. Daarna kon hij niet meer werken.

Ze werkte in de schoonmaak

Mijn moeder is analfabeet. Zij komt uit Noord-Turkije, Zwarte-Zeegebied. Ze werkte in de schoonmaak, af en toe gingen we dan samen met haar kantoren schoonmaken. Ze wenste dat haar kinderen wel zouden studeren, en later geen bureaus zouden schoonmaken maar erachter zouden plaatsnemen.

Na het ongeluk heeft mijn vader moeder nog geholpen. Maar na een tijd kon hij vanwege zijn rugklachten en een hernia ook niet meer stofzuigen. Hij kwam in een uitkering terecht. Mijn moeder later ook. Dat waren moeilijke jaren voor ons gezin. Ik was toen twaalf.

Ik ben Turks opgevoed, ik had een taal- achterstand, begon met een soort vmbo-t, toen in die tijd de mavo. Ik had op de basisschool leao/mavo-advies, lager economisch administratief onderwijs. Maar uiteindelijk kon ik toch naar de mavo. En toen een havo-diploma, toen vwo, toen hbo, en toen twee keer een universitaire opleiding.

Biertje drinken

Ik was eager naar kennis, die deed ik op tijdens mijn studie. Gaandeweg de tijd werd ik zelfbewust over mijn geloof, daar werd ik blij van. Dat geloof wilde ik uitdragen. Daarom besloot ik op mijn negentiende de stap te zetten en een hoofddoek te gaan dragen.

Mijn geloof verbiedt mij alcohol te drinken. En doordat ik het niet doe, mis ik het niet. Maar daardoor ken ik ook de cultuur eromheen niet zo goed. Met collega’s op donderdagavond in een bruin café een biertje drinken, dat is een cultuur. Daar worden nieuwe plannen gesmeed, projecten bedacht.

Omdat ik niet drink, werd ik niet mee gevraagd. Waarschijnlijk dachten zij: zij drinkt toch niet, zij wil niet naar een kroeg. Ik zei telkens: “Ik wil graag een keer mee”, omdat ik merkte dat ik te veel belangrijke dingen over het werk niet meekreeg. At the end vergeten ze je mee te vragen. Ik wist ook niet in welk café ze zaten. Je gaat niet elk café langs om je collega’s te vinden.

Goh, mag ik een keer mee?

Ik heb daar jarenlang mee geworsteld. Als ik er iets van zei, zeiden ze: je hebt gelijk, het zit niet in m’n systeem. Wat betekent dat, als ik niet in jouw systeem zit? Men gaat er automatisch vanuit dat een vrouw met een hoofddoek zich niet prettig voelt in een kroeg.

Ik heb geprobeerd collega’s persoonlijk, op de man af te vragen wanneer zij zouden afspreken, en of ik niet mee kon. Dat was echt anders, want je wérd gevraagd; je hoorde niet zélf te vragen. Ik was docent op het hbo, ik gaf allerlei vakken. Dat ze zeggen: je zit niet in mijn systeem is raar, want we werkten wel samen. Ik vroeg: “Goh, mag ik een keer mee?” “Uh, wil jij mee dan?”“Ja, ik wil een keer mee.” “Ja, waarom zou jij niet mee kunnen?” Zo’n reactie, verrast.

We hadden kantoortuinen, dus je zag niet iedereen. Toen ik een keer te horen kreeg dat ze om 16.30 zouden vertrekken om te borrelen, waren ze al weg toen ik op dat tijdstip aankwam. Ik vroeg een paar dagen later: “Hoe laat vertrekken jullie, dan kom ik ook.” De volgende keer was ik iets te vroeg. Niemand, ik hoorde dat ze die week niet zouden gaan. Te druk. Toen vroeg ik: “Naar welke kroeg gaan jullie, dan kom ik een keer langs.”

Ben je wel eens in een kroeg geweest?

Eindelijk kreeg ik een kroegnaam. Kom ik daar, belandde ik in een zogenaamde social talk: “Ben je wel eens in een kroeg geweest?” “Als je ouders je hier zouden zien, zouden ze dat erg vinden?” Er ontstond cognitieve dissonantie, ze kunnen er ook niks aan doen. “Je wilt een colaatje, hè.” “Ja, ik wil een colaatje.”

Heel veel met ‘tjes’, de hele tijd. Ik vond dat gesprek denigrerend. De tweede keer ging het net zo. Na de derde keer was ik het zat, gaf ik het op. Maar je wordt er harder van. Elke klap die je krijgt, maakt je huid dikker. Na een tijdje besloot ik: ik doe hier niet aan mee. Die keus lag eerst niet bij mij, later wel. Mede hierdoor, maar ook door andere ervaringen heb ik er vaak aan gedacht om mijn hoofddoek af te doen.

Als ik mijn hoofddoek af zou doen, zou dat ten koste gaan van mijn geluk

In mijn netwerk hebben veel vrouwen de hoofddoek afgedaan. Ik heb er respect voor dat zij er in deze samenleving voor kiezen hun hoofddoek af te doen. Zelfs in islamitische landen kan het dragen van een hoofddoek belemmerend werken voor je carrière. Maar ik ben eruit: werk is werk. Als ik mijn hoofddoek af zou doen, zou dat ten koste gaan van mijn geluk, van mijn zingeving.”

Şenay Cemek doet mee aan het onderzoek ‘Een onzichtbare generatie’ dat nu wordt uitgevoerd door Hogeschool InHolland en mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

