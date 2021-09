De kerken kunnen weer vollopen, en de anderhalve meter wordt ingeruild voor ‘gepaste afstand’

Dat is de uitkomst van een overleg dat vrijdagmiddag plaatsvond tussen minister Grapperhaus (justitie en veiligheid) en de 31 kerkgenootschappen verenigd in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Juridisch staan kerken buiten de coronawet: de overheid kan hen niet verplichten aan kerkgangers toegangsbewijzen te vragen. Van die ruimte maken de kerken gebruik: eerder liet bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland al weten dat de coronapas zich niet verdraagt met het principe dat in de kerk iedereen welkom is.

Bij theaters en restaurants wordt de coronapas wel verplicht. Daar tegenover staat dat in die gebouwen de anderhalve meter maatregel komt te vervallen. Ook het CIO laat de anderhalve meter los. Kerkgangers moeten ‘op gepaste afstand’ van elkaar blijven. De registratieplicht en de gezondheidscheck zijn volgens het CIO niet meer nodig. Wel blijft het gewenst dat mensen een plaats krijgen toegewezen.

Een apart vak voo rmensen die op afstand willen blijven

De Protestantse Kerk in Nederland en de katholieke kerk komen maandag met een advies aan de plaatselijke gemeenschappen. De evangelische en pinkstergemeenten, verenigd in de VPE, vinden dat hun kerken de anderhalve meter kunnen loslaten en adviseert hen een apart vak in te richten voor mensen die wel op afstand willen blijven. Ook in andere, behoudende kerken, wordt die lijn al gevolgd.

Het CIO adviseert kerken ‘met nadruk’ op verantwoorde wijze om te gaan met haar advies. Kerken moeten letten op kwetsbare mensen en groepen die naar de kerk willen. “Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.” Ook vinden de 31 kerken dat hun lokale gemeentes niet de grenzen moeten opzoeken van de mogelijkheden die ze hebben omdat ze niet onder de coronawet vallen. “Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle bezoekers van kerkdiensten.”

