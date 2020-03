De kerken en inloophuizen zijn dicht, dus komt het Drugspastoraat bij u langs

De meeste mensen komen hun huis niet uit, maar Zwanine Siedenburg maakt deze dagen heel wat kilometers. Op de fiets gaat ze langs deuren in Amsterdam Zuidoost. Ze belt aan bij kwetsbare mensen, van wie ze weet dat ze het nog wel eens lastig kunnen hebben in deze tijden van sociale isolatie.

Ze maakt bij de voordeur een praatje en geeft hen een brief, met de oproep om te bellen wanneer ze iets nodig hebben. De mensen die opendoen zijn opgelucht dat ze even met iemand kunnen praten: “Oh, het Drugspastoraat, wat leuk!” Een vrouw schreeuwt in plat Amsterdams vanaf haar balkon: “Ik kan nu niet opendoen, ik ben in quarantaine!” In dat geval gaat de brief in de brievenbus.

De mensen die Siedenburg bezoekt, behoren tot een groep die vaak wordt vergeten, maar die het nu extra moeilijk heeft. Ze hebben wel een dak boven hun hoofd, maar ze kampen met allerlei problemen: psychische aandoeningen, drugs- en alcoholverslaving of grote schulden. Ze zijn het niet gewend om alleen thuis te zijn: normaal gesproken brengen ze de dag door in inloophuizen in Amsterdam, waar ze terecht kunnen voor eten en gezelligheid. Maar die inloophuizen zijn door het coronavirus gesloten, of gereserveerd voor daklozen. Siedenburg: “De meesten weten niet hoe ze een huishouden moeten organiseren, ze hebben soms nog niet eens een gasfornuis. Zij zijn nu even helemaal op zichzelf aangewezen. Dat maakt angstig hoor, vergis je niet.”

Beeld Maartje Geels

De Amsterdamse is een van de drie ‘pastores’ van het Drugspastoraat, een interkerkelijke organisatie die geestelijke hulp biedt aan kwetsbare aan mensen in de hoofdstad. Iedereen kan langskomen voor een kopje koffie en een gesprek, en normaal gesproken is er een wekelijkse dienst in de ‘crypte’, de kerkzaal van het Leger des Heils. Maar ook die gaan nu niet door. Siedenburg: “Tijdens het hardlopen dacht ik opeens: ik ga ons klantenbestand er eens bij pakken, ruim 300 mensen. Ik wil gewoon even bij ze langs om te kijken hoe de vlag erbij hangt”.

Siedenburg doet haar werk vanuit haar christelijke overtuiging. “Juist nu moet je er zijn. De diensten gaan niet meer door, maar dat betekent niet dat je mensen geen individuele hulp kunt bieden.” Het valt haar op dat ze niet de enige is die wil helpen. “Heel veel mensen doen boodschappen voor anderen. De zon schijnt, er hangt een positieve sfeer op straat. Je zou bijna vergeten wat er gaande is.”

De pastor wil graag dat christenen een gideonsbende vormen, een verwijzing naar het bijbelboek Rechters: een gideonsbende is een kleine, strijdbare groep mensen. Dat betekent soms ook de grenzen opzoeken: hoe ver ga je bij het bieden van het hulp als er besmettingsgevaar dreigt? Siedenburg: “Onze christelijke opdracht is om mensen te helpen. Als je thuis blijft terwijl anderen echt hulp nodig hebben, dan span je het paard achter de wagen. Natuurlijk houden we ons aan de voorschriften en blijven we altijd op gepaste afstand, maar een bepaald risico moet je durven nemen.”

