De kerk is klaar voor het coronatijdperk

Het ergst vindt voorganger Peter Paau­we het voor de kinderen uit zijn gemeente. Na de samenkomst van de evangelische DoorBrekerskerk in Barneveld van morgen zou er een uitgebreid zelfgemaakte-taartenbuffet zijn en een ‘toffe kidsparty’ voor de allerkleinsten. Maar dat gaat allemaal niet door.

“Al snel bleek, gezien de situatie in het land, dat we de taarten zouden cancelen”, zegt Paauwe. “Je moet geen eten voorschotelen waarvan je niet weet wie het gemaakt heeft en onder welke omstandigheden. De kinderen komen op die dag altijd verkleed naar de DoorBrekerskerk, in een pak van hun voorkeursheld en er is dan onbeperkt taart eten. Voor hen is het zuur.”

Verder straalt Paauwe vooral rust uit. “Toen wij donderdag zagen aankomen welke kant het op zou gaan met het coronavirus in ons land, hebben we gelijk een meeting gepland. Vervolgens informeerden we na de persconferentie van premier Rutte via sociale media en onze eigen mailinglist meteen al onze tweeduizend gemeenteleden dat we zondag volledig online zouden gaan. Binnen een uur was iedereen op de hoogte. Dat scheelt een hoop telefoontjes.”

Het vrijdagmiddaggebed ging niet door

Het besluit van de regering om evenementen van meer dan honderd personen te verbieden treft de kerken in ons land hard. Ook de moskeeën: op talloze plekken ging gisteren het middaggebed niet door.

De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland lieten gisteren weten dat alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart worden afgelast. Wel kunnen gelovigen morgen kijken naar een tv-mis uit Sneek, vanuit een vrijwel lege kerk. De EO zendt de komende weken op zondagochtend een televisiekerkdienst uit naar aanleiding van het coronavirus. Voorganger is René de Reuver, voorman van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Omdat bij de DoorBrekers al veel online gebeurt, hoefde de kerk weinig te veranderen om op redelijk normale voet door te kunnen gaan, vertelt voorganger Pauwe.

Peter Paauwe (53) richtte zijn evangelisch-charismatische geloofsgemeenschap vijftien jaar geleden samen met zijn vrouw Ilona op. De DoorBrekers zijn inmiddels actief op zes locaties in het land, maar de ‘hoofdkerk’ is in Barneveld, waar wekelijks zo’n duizend mensen de dienst bijwonen.

“De preek die daar gehouden wordt, is altijd al op de andere locaties via grote schermen te zien. Zondag gaan we in Barneveld gewoon in een lege kerkzaal zitten.We zullen het podium en de schermen iets aanpassen, zodat het wat intiemer is. Verder zal de dienst een ander format hebben dan normaal. Veel mensen zullen ons vanuit hun huis volgen. Dan is de beleving toch anders. De preek wordt wat korter en we zingen wat minder.

‘Mijn hoop is zeker’

“Ons worshipteam heeft ooit een prachtig lied geschreven over zekerheid in onzekere tijden: ‘Mijn hoop is zeker’. Ik denk dat we dat gaan zingen. Verder eindigen we met een rondetafelgesprek over de coronacrisis.”

Veel ongerustheid over de gevolgen van het coronavirus is er niet onder zijn gemeenteleden, vertelt Paauwe. “Het zijn vooral de media die mij bellen.

“Wij geloven dat het voor ieder mens goed is om een connectie te hebben met God. Dan zal hun leven anders worden, geloven wij. God zegt tegen ieder van ons: ‘Weet dat ik in deze moeilijke tijden bij jullie ben. En vertrouw op mij.’

“Wij zijn er relatief relaxed onder. Verder zijn we dankbaar met een overheid die de veiligheid van haar burgers voorop stelt en daarom besluit bijeenkomsten te cancelen waar veel mensen bij elkaar zijn. Er zijn zondag maar liefst drie online-diensten van de DoorBrekerskerk. Om negen uur, half elf en de laatste om half een. “Dan kan iedereen kijken wanneer hij wil. En desnoods ook nog uitslapen.”

Volgens Paauwe is dit de kerk van de toekomst. “Ik verwacht meer kijkers dan ooit.”

