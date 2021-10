De katholieke kerk houdt de grootste ‘volksraadpleging’ ooit

Hij geeft toe dat het best een uitdaging is. Met alle 1 miljoen gelovigen van zijn bisdom in gesprek gaan over grote vragen als: hoe kijk je tegen je kerk aan en hoe kunnen we het christelijk geloof gestalte geven? Gerard de Korte, sinds 2016 bisschop van Den Bosch, heeft er maar een kleine vier maanden voor. In februari moeten de resultaten binnen zijn. “Gezien de beperkte tijd gaat dat niet lukken.”

Je kunt het met enige fantasie de grootste volksraadpleging uit de geschiedenis noemen. Paus Franciscus wil het gehele volk Gods, een theologische naam voor de 1,3 miljard katholieken wereldwijd, betrekken bij het bestuur van de kerk. Dat moet leiden tot een ‘synodale’ kerk, “waarin iedereen iets te leren heeft: het gelovige volk, het bisschoppencollege, de bisschop van Rome”. Met die laatste bedoelt Franciscus zichzelf.

De eerste vruchten van dit ‘samen op weg zijn’ moeten te zien zijn op een bisschoppensynode in het najaar van 2023. Dit weekend gaat het synodale proces van start, onder meer met een mis in de Sint-Pieter in Rome. Volgend weekend is het de beurt aan de afzonderlijke bisdommen overal ter wereld, zoals dat van Den Bosch.

Mailtje aan de bisschop

“Wij zullen alle parochiebesturen en adviesraden in ons bisdom raadplegen”, zegt De Korte, “maar ook mensen van buiten de kerk, over de vraag hoe wij in deze tijd christelijk kunnen leven. Pastoors mogen zelf ook mensen benaderen. En als iemand ideeën of voorstellen heeft, kan hij mij altijd mailen of schrijven. Mijn adres staat op de site van het bisdom.”

De vraag is of de Nederlandse katholieken, die de afgelopen dertig jaar zelden gevraagd is mee te denken over de koers van hun kerk, zitten te wachten op dit synodale proces. De Korte: “Het draagt het gevaar in zich dat er verwachtingen worden gewekt, waardoor mensen wederom teleurgesteld raken. Het is niet zo dat wij opnieuw de kerk gaan uitvinden. Wat wij doen is niet meer of minder dan het verzamelen van stemmen, allemaal bedoeld voor die bisschoppensynode in 2023. Daar worden de besluiten genomen. Inderdaad: door de paus en bisschoppen samen. Zo zit onze kerk nu eenmaal in elkaar.”

De Duitse rooms-katholieke kerk is al een tijdje bezig met een eigen hervormingsproces, de Synodale Weg. In een reeks van bijeenkomsten gaan de Duitse bisschoppen met theologen en andere gelovigen in gesprek over heikele thema’s. Vorige week werd hardop de vraag gesteld of de katholieke kerk wel priesters nodig heeft.

Krijgen we in Nederland ook dat soort wilde ideeën? De Korte hoopt van niet. “Een kerk zonder priesters gaat veel te ver. Maar iedereen mag van alles voorstellen, hoor. Ook op het gebied van de leer aangaande seksualiteit of de positie van de vrouw. Ik geef het allemaal door. Ga er maar vanuit dat die bisschoppensynode over twee jaar heel goed luistert naar wat de gelovigen op tafel leggen.”

