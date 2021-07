De heftigste les van Mark Tuitert: de dood maakt het leven episch

Voormalig topschaatser Mark Tuitert is gefascineerd door de stoïcijnse filosofie. Hij schreef er een boek over: Drive.

Een gesprek onderweg van zijn kantoor naar zijn huis: oud-schaatser Mark Tuitert, in 2010 Olympisch kampioen op de 1500 meter, richt zijn tijd efficiënt in. Zo begon hij ook met schrijven: elke ochtend om vijf uur eruit en dan twee uur tikken. “Daar werd ik gek van, mijn vrouw ook. Ik slaap graag een uur of acht, en dan vanzelf wakker worden.” Dus ging hij ’s avonds schrijven. ‘Meebewegen op de natuurlijke golven van het leven’, noemt hij dat in zijn boek Drive. Ondertitel: Train je stoïcijnse mindset.

Als iemand stoïcijns reageert, dan is dat niet stoïcijns in filosofische zin.

“Inderdaad. In het gewone spraakgebruik is stoïcijns emotieloos, onaangedaan. Filosofisch gezien betekent het: je voelt gewoon je emoties maar je laat je er niet door leiden. Je kiest om de leiding te nemen over je emoties, er geen slaaf van te worden.”

Heftige emoties zijn Tuitert niet vreemd. Al eerder schreef hij over de vechtscheiding van zijn ouders, toen hij net doorbrak als langebaanschaatser. Zoon Mark koos partij voor zijn moeder en was woedend op zijn vader. Dat liep bepaald onstoïcijns uit de hand: “Nadat ik hem herhaaldelijk had gewaarschuwd haalde ik hard naar hem uit.”

Tuitert noteert in Drive dat zijn progressie op het ijs stagneerde, ondanks keihard trainen, een uitstekend team en toptrainer Jac Orie. “Ik zou iedere week de sterren van de hemel moeten rijden en toch plaats ik me niet voor een individuele afstand voor de Spelen van Turijn in 2006.” Dat had niets te maken met “mijn vak, het schaatsen, maar alles met oordelen en met mijn keuzes. Ik besluit mijn vader te bellen.”

Het betekende een keerpunt. Waarom?

“Het laatste puzzelstukje was voor mij niet de juiste trainer of een perfect trainingsschema.” Het was het besef dat hij over zijn vader had geoordeeld zonder zich echt in hem te verdiepen. “Dat vrat energie.”

De anekdote staat in het hoofdstuk ‘Als je minder oordeelt, begrijp je meer’, een van de tien stellingen waaruit Drive is opgebouwd. Tuitert citeert de Griekse filosoof Epictetus (eerste eeuw na Christus): ‘Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover.’

“Ik heb twee keer de Spelen gemist. Dat had met schaatsen niks te maken. Dus móest ik op zoek naar wat er onder mijn boosheid lag. Tot dan toe was ik daardoor verkrampt geweest, kon niet de natuurlijke flow van het leven ervaren. Door dat te herkennen, kon ik mijn gedachten een andere kant op sturen.”

Met zijn vader op de tribune in Vancouver won hij alsnog goud. Zijn moeder was daar niet bij. Op Marks nadrukkelijk verzoek. “Dat was een zware beslissing. Ik heb haar gevraagd weg te blijven. Ze was zwaar depressief en het was ondoenlijk haar erbij te hebben. Toen ik gewonnen had, heb ik haar gebeld. Ze vond het oneerlijk dat ze er niet bij had mogen zijn en begreep het niet. Ze was verdrietig.”

Het ligt voor de hand dat het geheim van winnen een belangrijk thema is voor Tuitert, maar dat is het wel én niet. Na de verzoening met zijn vader kon hij zich richten op ‘mijn doel’, met genoemd resultaat, maar het doel was niet winnen. ‘Win door je niet te richten op winnen’, luidt les nummer 3. Winnen is een effect van je inspanningen, maar geeft geen gegarandeerd resultaat, want niet alle omstandigheden kun je veranderen. Het is de kunst om je te verhouden tot wat je kunt beïnvloeden en wat niet. Tuitert geeft Epictetus als voorbeeld. Die werd als slaaf geboren. “Hij bleef kalm, ook toen zijn heer hem z’n been brak. Epictetus had zich in lichamelijke ontberingen en pijn lijden getraind als een echte stoïcijn. Zo hield hij controle over zijn emoties.”

Levert die gelatenheid geen passiviteit op die een slavenbestaan laat voortbestaan?

“Een stoïcijn zal niet nalaten zich uit te spreken over onrecht in de samenleving. Maar in die tijd was een slaaf vaak letterlijk geketend en ruimte voor verzet was er niet. Wat heb je dan te kiezen?”

Tuitert vertelt over James Stockdale, de Amerikaanse militair die in Vietnam krijgsgevangene was, zeven jaar lang. “Hij werd gemarteld, zijn benen zijn gebroken. Achteraf schreef hij: dit is de wereld van Epictetus. Het enige wat hij kon kiezen was zijn mentale positie, de vrijheid van zijn geest. Hij was niet apathisch, maar als de kerker dicht zit, dan moet je wel rustig kunnen blijven. Anders ben je slaaf van je situatie.”

Tuitert heeft Marcus Aurelius en Epictetus op zijn nachtkastje liggen. Als een missionaris draagt hij hun gedachtegoed uit. Met atleten die deze zomer naar Tokio gaan voor de Olympische Spelen, voert hij er gesprekken over – met zeilster Marit Bouwmeester of wielrenster Annemiek van Vleuten. Hij voelt zich met hen verwant. “De principes van de stoïcijnse mindset passen zij toe in hun sport.”

Welke van de tien lessen heeft u zichzelf vandaag voorgehouden?

“De heftigste les. Eigenlijk denk ik daar elke dag aan. Les nummer zes: ‘De dood maakt het leven episch’.”

Tuitert doelt op het hoofdstuk waarin hij de zelfmoord van zijn moeder beschrijft. Hij vroeg zich vertwijfeld af: “Hoe kan dat? Het leven is toch prachtig? Onze dochter was net geboren, haar eerste kleinkind. Ze had toch zoveel om voor te leven? Maar blijkbaar kon ze het niet zien, laat staan voelen.”

In het boek laat Tuitert daar meteen op volgen hoe de Romeinse wijsgeer Seneca ‘een middelvinger naar de dood opsteekt’. “Voor mij is de dood een vraag die ik mezelf stel: heb ik geleefd zoals ik dat wilde? Doe ik wat ik waardevol vind? Daar sta ik dagelijks mee op. Ik kijk naar mezelf vanuit mijn toekomstig sterfbed.”

De moderne stoïcijnse levenshouding is overgewaaid van Amerika naar Nederland. Tijdens corona is ze populairder dan ooit. Waarom proberen mensen tweeduizend jaar na dato stoïcijns te leven? En hoe doe je dat, antieke filosofie toepassen in het hier en nu?