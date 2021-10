De halfvergeten leermeester van Spinoza die voor gelijkheid streed

Het was de eeuw van De Groot, De Ruyter en Rembrandt, van Huygens, Stevin en Spinoza: de Gouden Eeuw. Die term is omstreden, zegt filosoof Erno Eskens. “Het gulden randje ontbrak natuurlijk bij de armen en de landarbeiders, net als bij Afrikanen die werden verscheept om als slaaf in de veroverde gebieden te werken.” Tal van denkers uit de Republiek keurden de slavenhandel goed, terwijl ze tegelijkertijd Indianen en Afrikanen beschreven als bon sauvages – edele wilden. Die zouden een nog zuiver leven leiden, niet gecorrumpeerd door de westerse cultuur. “Maar het economische denken kwam op en handel was handel.”

Ook Pieter de la Court, een stoffenhandelaar uit Leiden, investeerde in de slavenhandel. Hij staat aan de basis van het liberale denken over de vrijhandel, legt Eskens uit. “Hij wilde alle handelsbeperkingen opheffen. Daarom stelde hij voor om buitenlanders voortaan zonder beperkingen het land in te laten reizen. Dit was in zijn ogen ‘zeer nodig om vreemdelingen te kunnen aantrekken; want men ziet dat bij gebrek aan vreemdelingen in het land, de boeren zulke hoge jaarlijkse huren en dagloon aan het personeel moeten geven, dat hen dan niets rest dan een karig bestaan, terwijl de dienstboden in grote weelde leven.’”

Slavernij vond hij onrechtvaardig

In diezelfde eeuw, zegt Eskens, leefde ook Franciscus van den Enden (1602-1674), een filosofisch ingestelde kunsthandelaar die vanuit Antwerpen naar Amsterdam verhuisde. Eskens citeert uit zijn Kort verhael van nieuw Nederlants gelegentheit, deughden, natuerlijke voorrechten, en byzondere bequaemheidt ter bevolkingh uit 1662: ‘Het is niet geoorloofd en met alle billijkheid en menselijke waardigheid in strijd mensen uit financieel gewin te verhandelen en tot levenslange slavernij te brengen’. Slavernij was onrechtvaardig, en het zou tot ongelijkheid leiden, wat weer onrust veroorzaakt. Eskens: “In een stabiele samenleving kun je daarom geen slavernij gebruiken, vond Van den Enden. De Indianen in het land hebben bovendien al een goede samenleving, dus het zou ongepast zijn om ze te onderwerpen en tot slaaf te maken.”

Van den Enden droomde van een kolonie waarin iedereen vrij was. Eskens: “Amsterdam had net een lap grond bij de Amerikaanse Hudsonrivier veroverd, wat Nieuw Amsterdam werd, het huidige New York. Van den Enden wilde er, samen met inheemse bewoners, een ideale samenleving maken, waarbinnen iedereen gelijk zou zijn. Hij stelde het stadsbestuur van Amsterdam voor om de armste inwoners naar die kolonie te sturen, en die dertig jaar vrij te stellen van belasting, zodat ze zich aan hun miserabel bestaan konden ontworstelen.”

Het woest radicale voorstel aan Amsterdam werd resoluut van de hand gewezen. Eskens: “Grootste bezwaar: te duur.” Toch gaat Van den Enden onverdroten verder met zijn strijd voor vrijheid en gelijkheid, want, citeert Eskens een later geschrift: ‘Van nature zijn alle mensen, zowel van het mannelijke als van het vrouwelijk geslacht, vrij geboren. Dat wil zeggen: ze kennen oorspronkelijk geen andere neiging of verplichting dan om allereerst en allermeest hun eigen welzijn te zoeken boven dat van anderen.’

Liberaal mensbeeld

Volgens Van den Endens liberale mensbeeld streeft iedereen het eigenbelang na, en dat impliceert automatisch zorg voor de samenleving, zegt Eskens. “Wij zijn geen solitaire wezens. Voor onze zorg en liefde hebben we anderen nodig. Eigenbelang is daarom prima. Het gaat pas mis als burgers niet voor hun eigen belangen kunnen opkomen. Dan zijn ze overgeleverd aan heersers.” Dat was een nachtmerrie voor Van den Enden. “Hij vond dat je heersers diende af te zetten en dat het volk bewapend hoorde te worden.” Het klinkt als de huidige Amerikaanse wapenlobby, zegt Eskens. “Burgers moesten zich kunnen verzetten tegen een tiran, angst voor verkeerd gebruik van wapens had hij niet.”

Iedereen verdient politieke inspraak, aldus Van den Enden, die zich daarmee keerde tegen sombere denkers als de Italiaan Niccolò Machiavelli en de Engelsman Thomas Hobbes. Die zagen niets in democratie, zelfbestuur van het volk zou neerkomen op elkaar massaal de hersens inslaan. Van den Enden was optimistischer over de democratie, die de ‘evengelijkheid’ moest bevorderen. Maar dat man en vrouw gelijk waren, betekende nog niet dat vrouwen ook mochten stemmen. “Hij was dan wel radicaal verlicht”, zegt Eskens, “maar algemeen kiesrecht kwam gewoon niet in hem op”.

“Wel liet hij – zeer ongebruikelijk – vrouwen lesgeven op de Latijnse school die hij oprichtte nadat zijn kunsthandel failliet ging. Het waren zijn dochters. Hij liet zijn leerlingen, ook vrouwen, ook meedoen aan de toneelstukken die hij in Amsterdamse Stadsschouwburg opvoerde. In zijn onder pseudoniem uitgegeven hoofdwerk Vrije politieke stellingen bepleitte hij bovendien het open huwelijk waarbinnen de partners afspraken maken over avontuurtjes. Ook dat was bepaald niet gangbaar.”

Dat is voorzichtig uitgedrukt. Ouders van leerlingen op Van den Endens school dienden een klacht in bij het stadsbestuur. Niet omdat er een talentvolle assistent-leerling aan verbonden is, Benedictus de Spinoza, maar omdat er vrouwen doceren, er vrij wordt gedebatteerd en toneel opgevoerd van bedenkelijk allooi: het is een poel des verderfs, een bron van ‘ongodisterij’. Het stadsbestuur deelt dat oordeel en verbiedt Van den Enden nog langer les te geven.

Hij droomde van de tirannenmoord

Hij wijkt om den brode uit naar Parijs. Daar richtte hij een nieuwe Latijnse school op, zegt Eskens, wat hem de eretitel ‘lijfarts van koning Lodewijk XIV’ opleverde. “Maar hij heeft natuurlijk nooit aan het bed van de Zonnekoning gestaan. Dat was maar beter ook, want Van den Enden droomde van de tirannenmoord. Hij had serieuze plannen om Lodewijk XIV om zeep te helpen, omdat deze in 1672 de Republiek was binnengevallen en de droom van de vrijheid had verpulverd.”

Uiteindelijk wordt Van den Enden ontmaskerd als spion van de Republiek. Na een langdurige marteling eindigt hij op de Place de la Bastille, bungelend aan een galg. Eskens: “Dat moet de jonge Spinoza hebben geschokt, dat zijn leermeester werd terechtgesteld.”

Hoe de verhouding tussen leraar en leerling geweest is, blijft wat schimmig. Spinoza blinkt uit, dat is duidelijk, maar stond hij later op de schouders van zijn leermeester? Heeft Spinoza, de enige Nederlandse bewoner van het filosofische pantheon, zijn roem te danken aan de halfvergeten Van den Enden?

Zeker is, zegt Eskens, dat in die tijd niet Spinoza maar Van den Enden werd gezien als de grote vernieuwer. “Een ouder van een van zijn leerlingen dichtte: Vaer voort soo Soontje, leer en weet, / Suygh Geest uit Van den Endens ader. Later werd dat Ga zo voort, mijn zoon, en gij zult Spinoza heten, uiteindelijk verbasterd tot en gij zult spinazie eten.”

Met de vrije wil kon hij niets

Het is verleidelijk om Van den Enden als de grote geest achter Spinoza te zien. “Zijn Vrije politieke stellingen schreef hij in 1665, een paar jaar voor Spinoza’s politieke geschrift met een gelijke strekking.” Ook Spinoza’s meer wijsgerige ideeën zouden wel eens aan Van den Enden kunnen zijn ontleend. Eskens: “Volgens Van den Enden draait wetenschap om het vaststellen van causale verbanden. Omdat God de oorzaak van alles is zonder zelf een oorzaak te hebben, valt hij buiten het domein van de wetenschap. Daar kon Van den Enden dus niets mee. Net zomin als met de vrije wil. Ook die ontbeert een oorzaak, en valt wetenschappelijk gezien dus af. De wil overkomt je, het is een ‘passie’.”

In Spinoza’s werk keren die thema’s terug: de wereld is gedetermineerd, de mens volledig door passies gedreven. Democratie, of wat daarvoor door moest gaan, is de enig juiste staatsvorm, God als persoon bestaat niet en de vrijheid van meningsuiting is een grondrecht.

Dat Spinoza schatplichtig is aan Van den Enden, betwist Eskens niet, maar in hoeverre? “Jonathan Israel, de grote kenner van de Radicale Verlichting, wijst erop dat Spinoza zijn filosofische systeem al heel jong uitwerkte. Dan zou de beïnvloeding dus wel eens wederzijds kunnen zijn. Wie nou eigenlijk wie het meest heeft beïnvloed, valt niet meer vast te stellen. Feit is wel dat Van den Enden toegankelijker schrijft en op sommige punten radicaler was dan Spinoza zelf.

