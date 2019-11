De gezamenlijke strijd van hindoevrouwen en moslimvrouwen

Gaan progressieve hindoevrouwen ervoor zorgen dat moslimvrouwen in India naar de moskee mogen? Het leek erop, het kan nog steeds, maar er zit wel een kink in de kabel. Want het Indiase hooggerechtshof heeft het even helemaal gehad met godsdienst. Het heeft zijn oordeel in twee gevoelige en verwante hoofdpijndossiers opgeschort. Het ene raakt de islam en het andere het hindoeïsme. In beide gevallen is de vraag: mogen godshuizen vrouwen weren of is dat tegen de grondwet?

Veel Indiase moskeeën zijn voor vrouwen taboe. Enkele van die mannenbolwerken komen ze wel in, maar onder strikte voorwaarden. Parfum is verboden en de kledingvoorschriften zijn streng. Soms is toestemming van de echtgenoot vereist.

Een moslim-echtpaar uit de stad Pune vond dat alles discriminatie en riep de hulp in van het hooggerechtshof. Dat gebeurde vorig jaar, nadat in de andere nu uitgestelde parallelle zaak, aangespannen door hindoevrouwen, jurisprudentie was ontstaan waarop het moslim-echtpaar zich kon beroepen.

De hindoe-vrouwen eisten toegang tot de tempel van de god Ayyappan in de deelstaat Kerala. Jaarlijks bezoeken miljoenen pelgrims dat godshuis. September vorig jaar bepaalde het hof dat vrouwen een grondwettelijk recht hebben om het heiligdom te betreden. Mooi zo, dan mogen ook moslimvrouwen de moskee bezoeken, redeneerde het echtpaar uit Pune.

Maar de praktijk is weerbarstig, ook voor de hindoe-vrouwen. Volgens gelovige hindoes verdraagt Ayyappan geen vrouwen in de vruchtbare levensfase in zijn tempel. Hij blijft vrijgezel zolang hij nog gebeden van mensen moet verhoren. Wie heeft het laatste woord, die saaie nerds van een rechters of de avontuurlijke, op een tijger rijdende Ayyappan?

Ayyappan natuurlijk. Hij overwon, zo wil een van de vele legendes, een levensgevaarlijke buffel, een duivel. Kom bij die rechters eens om zo’n heldendaad. Het verslagen rund veranderde in een hunkerende vrouw die vergeefs Ayyappan begeert, want de goddelijke plicht gaat voor het meisje.

Voor zo’n god ga je dwars door het vuur. Het lukt vrouwen uit de verboden leeftijdsgroep daarom nog steeds niet de tempel in te komen. Ze stuiten op vastberaden mannen en even traditionele vrouwen, die auto’s controleren op de aanwezigheid van seksegenoten tussen de tien en vijftig jaar.

Advocaten begonnen een nieuw juridisch gevecht, tegen het liberale vonnis. Vorige week schoof het hooggerechtshof die beroepszaak op de lange baan.

Daarmee is ook het rebelse moslim-echtpaar onderin de la beland. Want het duo verwijst naar dezelfde grondwetsartikelen als de hindoe-vrouwen. Die hindoetempel en de vrije toegang van vrouwen tot moskeeën zijn een juridische siamese tweeling. De uiteindelijke beslissing in de ene zaak zal zeker ook gelden in de andere, maar zal, dankzij die advocaten, nog lang op zich laten wachten.

Met het uitstel heeft het hof zichzelf voorlopig verlost van de taak om opnieuw een oordeel te vellen dat bij veel moslims kwaad bloed zal zetten, zo vlug na een andere fel omstreden uitspraak. Vorige week bepaalde het hof dat de grond in de stad Ayodhya, waar een door hindoes gesloopte moskee stond, toebehoort aan de god Rama. Hindoes mogen daar nu een tempel bouwen. Twee jaar geleden kwetste het hof moslimmannen, door de talaq, de rituele verstoting van vrouwen, ongrondwettig te verklaren. Om nu ook nog eens de deuren van alle moskeeën wijd open te gooien voor vrouwen, dat vinden de togadragers eventjes een brug te ver.

Lees ook:

De eerste vrouw die voet zette in een omstreden hindoe-tempel is nu verstoten

De Indiase Kanakadurga betrad als eerste vrouw de hindoe-tempel Sabarimala. Haar familie neemt haar dat niet in dank af.

Een tempel op de plek van de moskee

Hindoes willen koste wat kost in de Indiase plaats Ayodhya een tempel bouwen ter ere van de godheid Ram. Op de plaats waar in 1992 een moskee werd verwoest.