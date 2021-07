De financiële schoonmaak van het Vaticaan gaat door: kardinaal vervolgd voor corruptie

Oplichterij, verduistering van publieke middelen, fraude en witwassen. De beschuldigingen aan kardinaal Angelo Becciu en zijn medeverdachten liegen er niet om. Onder die medeverdachten bevinden zich onder meer de privésecretaris van de kardinaal - een priester - en de Zwitser René Brülhart, oud-president van de Vaticaanse Autoriteit voor Financiële Informatie (AIF), die toezicht houdt op de financiën van de Heilige Stoel.

Alle tien verdachten moeten zich eind juli voor de Vaticaanse rechtbank verantwoorden voor hun rol in een omstreden vastgoeddeal in Londen waarbij de Heilige Stoel betrokken was. Die zou gepaard zijn gegaan met allerlei financiële malversaties. Ook een aantal bedrijven is aangeklaagd, waaronder drie financiële ondernemingen. Zaterdag publiceerde het Vaticaan het decreet van de rechtbank met de aanklachten.

Financiële schoonmaak

Het is de eerste keer dat een kardinaal op deze manier voor corruptie wordt vervolgd. Het is een een volgende, spectaculaire stap in de financiële schoonmaak van het Vaticaan, waar paus Franciscus al sinds zijn aantreden in 2013 mee bezig is.

Het onderzoek naar corruptie in de ministaat heeft twee jaar geduurd. In 2019 lekte uit dat het Staatssecretariaat van het Vaticaan – een soort superministerie - via een Italiaanse investeerder 200 miljoen dollar had geïnvesteerd in een onroerendgoedproject in Londen. Het geld voor de deal zou voor een groot deel afkomstig zijn uit de opbrengsten van de Pieterspenning, een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van alle gelovigen aan de Heilige Stoel die hier ‘goede werken’ van mag doen. De man die hier uiteindelijk toestemming voor gaf was Angelo Becciu. Toen de investering tegenviel, werd besloten 130 miljoen van de Vaticaanse Bank te lenen, om dan maar het hele pand te kopen. In oktober 2019 deed de Vaticaanse politie een inval bij het Staatssecretariaat en nam allerlei documenten in beslag die met de Londense investering te maken zouden hebben. Vijf functionarissen werden toen aangehouden.

Nog geen jaar later werd Becciu door de paus gedwongen zijn ontslag in te dienen als prefect voor de Congregatie voor de Heiligverklaringen, een prestigieuze functie binnen het Vaticaan. Ook moest hij zijn rechten als kardinaal inleveren. “Ik vertrouw u niet meer” liet de paus Becciu in een persoonlijk gesprek weten. Het Vaticaan heeft nooit bekend gemaakt wat de officiële reden was voor het vertrek van Becciu, de kardinaal heeft zelf altijd volgehouden dat hij niets verkeerds heeft gedaan. “Ik ben onschuldig en dat zal ik bewijzen”, zei hij de dag na zijn ontslag strijdbaar. De verdenkingen van corruptie bleven. Opmerkelijk genoeg vierde paus Franciscus op Witte Donderdag van dit jaar samen met kardinaal Becciu de mis in de kapel van diens appartement. Maar dat was meer een gebaar van barmhartigheid dan dat de paus tot andere gedachten was gekomen, klonk het in het Vaticaan.

Nu moet de Italiaanse kardinaal zich dan toch verantwoorden voor de rechter, paus Franciscus moest speciaal toestemming geven om dit mogelijk te maken. Het proces begint op 27 juli in Vaticaanstad.

