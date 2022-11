De excuusparadox: moet je je voor je eigen bestaan verontschuldigen?

Als het aan ons had gelegen was er in het verleden geen slavernij geweest. Dan hadden de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie in de 17de, 18de en 19de eeuw alleen goederen verhandeld en geen mensen. Het spijt ons oprecht dat onze voorouders dingen deden die wij nu nooit zouden doen. We willen daar heus wel excuses voor aanbieden. Maar we zitten met een probleem: als onze voorouders indertijd anders hadden gehandeld, hadden wij nu waarschijnlijk niet bestaan. Sterker, een groot deel van de mensen die nu op aarde rondlopen, had niet bestaan.

Dat komt doordat de daden van voorouders niet alleen gevolgen hebben voor de omstandigheden waaronder hun nazaten leven. Maar ook voor wie die nazaten zijn. Wie er wordt geboren, hangt af van wat ouders en voorouders doen. Zo heb ik het geluk gehad dat mijn vader in 1950 als enige van zijn broers en zussen besloot om niet met zijn ouders te emigreren naar Canada. Had hij dat wel gedaan, dan had hij andere kinderen gekregen en ook andere klein- en achterkleinkinderen. Het effect van zo’n enkel besluit wordt per generatie groter.

Hypocriet

Het besef dat je er niet zou zijn geweest als je voorouders anders hadden gehandeld, prikkelde de onlangs overleden politiek filosoof Janna Thompson tot de formulering van ‘de excuusparadox’. Nederlanders willen heus wel excuses maken voor het slavernijverleden. Maar het besef dat wij er zonder dat verleden niet zouden zijn geweest, maakt die excuses hypocriet.

Hoe geloofwaardig zijn excuses als we daarmee au fond ons eigen bestaan betreuren? De paradox is dat met het oprecht sorry zeggen voor wat onze voorouders hebben gedaan, we ook zeggen ‘sorry dat wij bestaan – en niet al die anderen’. Volgens Thompson zou zelfs het overgrote deel van de huidige wereldbevolking uit andere mensen bestaan, als er in het verleden geen slavernij, slavenhandel, kolonisering, oorlogen en Holocaust waren geweest.

Het is al zo lang geleden

Kunnen we niet beter afzien van excuses? Het is al zo lang geleden, zoals premier Rutte vorig jaar nog zei. Burgers van nu zijn toch niet verantwoordelijk voor de daden van voorouders, die ook nog eens onder een heel ander bewind leefden?

Moreel gezien getuigt dat echter van weinig sensibiliteit. Vooral omdat de nakomelingen van tot slaaf gemaakten nog steeds de gevolgen van het slavernijverleden ervaren en dat verleden wel betreuren.

Bewustzijn vergroten

De oplossing die Thompson aandraagt, is dat nakomelingen van daders erkennen dat zij hun bestaan en de dingen die ze bezitten, mede te danken hebben aan het onrecht dat hun voorouders hebben gepleegd. Excuses daarvoor zijn op zijn plaats. Niet als verontschuldiging voor wat de voorouders hebben gedaan, maar als erkenning dat het bestaan van mensen van nu en wat ze al dan niet bezitten, mede aan dat onrecht te danken of te wijten is.

Ook het kabinet lijkt nu die kant op te gaan. Dat stemt optimistisch, want door excuses op deze manier te interpreteren wordt het vanzelfsprekender om het bewustzijn van het slavernijverleden en het onrecht dat onze voorouders hebben gepleegd of dat hun is aangedaan, te vergroten. Liever erin duiken, ons bewust worden van wat we aan de slavernij te danken of te wijten hebben, daarvoor excuses aanbieden of ontvangen, en de pijn herstellen, dan doen alsof het verleden, dat ons heeft voortgebracht, niets met ons te maken heeft.