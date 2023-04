De Engelse kerk wil af van God als Hij, en dat is een goed idee vinden ook sommige Nederlandse theologen

Waarom is God vrijwel automatisch een hij, en geen zij, of hen? De Oecumenische Vrouwensynode wil af van dit dominante mannelijk taalgebruik, maar op genderneutrale woorden zit niet iedereen te wachten.

Hoeveel moeite dominee Rebecca Onderstal ook doet om van God op de preekstoel geen man te maken, het ontglipt haar nog steeds weleens. Dan noemt ze God toch weer een ‘hij’. Terwijl ze niet zonder nadenken die mannelijke vorm voor God wil gebruiken. Inclusief, niet alleen als man maar herkenbaar voor iedereen, zo wil ze over God spreken.

Dat doet Onderstal, predikant in de Protestantse Gemeente te Houten, door in de kerkdienst beelden over God te gebruiken die zo divers mogelijk zijn. Ze haalt niet alleen bijbelverhalen aan waarin God een rots is, een strijder, maar ze heeft het evengoed over een god met meer vrouwelijke kanten: moeder gebruikt ze graag, of het beeld van leven gevende schepper.

Ook in de zegen, die de voorganger uitspreekt aan het slot van een kerkdienst, probeert ze inclusief te zijn. Ze heeft het dan niet over de klassieke God van Abraham, Izaäk en Jacob, maar over ‘de God van Sara en Abraham, de zoon uit Maria geboren en de Geest die over ons waakt als een moeder over haar kinderen’.

‘Overweldigende God zet mensen op afstand’

Onderstal is voorzitter van de Oecumenische Vrouwensynode, een netwerk van zo’n 250 mensen en organisaties die met een feministische visie kijken naar kerk en samenleving. Vanuit die functie volgt ze met interesse de recente ontwikkelingen in de anglicaanse kerk. De kerk in Engeland heeft een commissie ingesteld die gaat onderzoeken of in vieringen meer ‘genderneutraal’ over God kan worden gesproken. Dus zonder verwijzingen naar God als Hij en Hem, maar neutraler en inclusiever. Is dat ook voor Nederland een idee?

De voorzitter van de Vrouwensynode zou het toejuichen als de PKN, en breder Nederlandse kerken, zich over deze kwestie gaan buigen. “Ook hier gaat het om bewustwording van taal die God tekortdoet en mensen hindert in hun relatie met God. Als zij slechte ervaringen hebben met hun vader, is het niet helpend als God exclusief als Vader wordt beschreven. Misbruik maakt mensen gevoelig voor het spreken over een overweldigende God. Zulke beelden van God kunnen mensen op afstand zetten in plaats van dat het verbindt”, zegt Onderstal. “We willen de druk erop houden dat zo’n commissie er komt, en dat vragen rond gender aandacht krijgen en niet in een bureaulade verdwijnen.”

God zonder sekse of geslacht

Bijval krijgt ze van Mariecke van den Berg, bijzonder hoogleraar feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij verwijst naar een inzicht van Howard Eilberg-Schwartz, al ontwikkeld in 1995: “Hij zei: God heeft geen lichaam, maar er is wel de verbeelding van een lichaam. God laat zich in de Bijbel zien aan Mozes, maar de profeet mag alleen naar de achterkant kijken. We zien niet de voorkant. De genitaliën van God zijn zodoende altijd een beetje obscuur geweest. God heeft geen sekse, geen geslacht.”

Een woordvoerder van de anglicaanse kerk zei bij het nieuws over het genderneutraal spreken over God dat christenen allang weten dat God noch man, noch vrouw is. De gemiddelde theoloog zal dat beamen, tot in orthodoxe kringen wordt erkend dat God het persoonlijke te boven gaat en niet samenvalt met welk gender dan ook.

‘Het staat zo niet in de Bijbel’

Jan Verhoeven, dominee in Krimpen aan den IJssel en voorzitter van de Gereformeerde Bond, de behoudende vleugel in de Protestantse Kerk in Nederland, zegt dat zo: “Man of vrouw, dat is een indeling van ons schepselen, maar het is geen categorie voor God. God is geen man of vrouw.”

Maar toch, het beeld van God als witte man, al dan niet met baard, is hardnekkig, onder gelovigen en zeker ook buiten de kerk. Hoezeer voorgangers (m/v) dat traditionele godsbeeld ook nuanceren, in hun taalgebruik is God bij hen door de bank genomen een man. Feministische theologen proberen daar al sinds de jaren zeventig verandering in aan te brengen – vrouwelijker, kleurrijker, neutraler. In vrijzinniger kerken gebeurt dat wel, maar dat is lang nog niet overal gangbaar. Hoe kan dat?

“God is een Hij omdat dat in de Bijbel zo staat”, zegt predikant Verhoeven. “Natuurlijk is de Bijbel niet zomaar uit de hemel komen vallen, maar die is ook niet zomaar door mensen in elkaar geknutseld. Wij geloven dat in de Bijbel de stem van God klinkt.”

Hoewel Verhoeven ervan uitgaat dat God zowel mannelijk als vrouwelijk is, vindt hij het ‘een complexe vraag’ of God dan in de kerkdienst ook met zij of haar kan worden aangeduid. “Ik zie het mezelf niet doen, simpelweg omdat dat in de Bijbel niet voorkomt.”

Zijn gemeente hoort hij er nooit over dat hij zijn woorden voor God zou moeten aanpassen. En de PKN hoeft wat hem betreft geen commissie in te stellen die zich buigt over genderneutraal taalgebruik. “Ik sta er ontspannen in, maar ik loop er niet warm voor.”

Vrouwelijke God stuit op weerstand

Hoogleraar Van den Berg vindt het juist problematisch dat in de Bijbel God met mannelijke voornaamwoorden wordt aangeduid. Ze gaat te rade bij de Amerikaanse theoloog en filosoof Mary Daly voor een verklaring voor het ‘mannelijk denken over God’. “Hoe je je God voorstelt zegt volgens Daly het meest over wie de macht heeft om God te definiëren. Als de Bijbel door mannen is geschreven, en als traditioneel alleen mannen dominee waren, is het niet zo gek dat God mannelijk is geworden.”

Van den Berg is zelf lid van de Nederlands-gereformeerde kerk, een behoudend kerkgenootschap waar ze weleens voorgaat. Ze merkt dat het in de praktijk nog niet zo makkelijk is om van dat mannelijke beeld af te stappen, in haar eigen kerk durft zij dat in elk geval niet aan.

“In theorie vinden theologen en gewone kerkmensen wel dat God geen geslacht of gender heeft, maar ze hebben er in de praktijk toch moeite mee als je daarin meer vrijheid zoekt. Als je met vrouwelijke termen naar God verwijst, stuit dat op forse weerstand.”

Behalve als je dat niet al te opzichtig doet, zo merkte de hoogleraar toen een student vertelde hoe hij in een preek had geëxperimenteerd met genderneutraal taalgebruik. Hij gebruikte andere woorden voor God – die Ene, de Eeuwige – of paste andere kleine ingrepen toe. In plaats van ‘hij’ te zeggen, herhaalde hij God als naam. “Niemand had het gemerkt. Maar toen een andere student in de zegen God aansprak met vrouwelijke termen, kreeg ze veel over zich heen.”

‘Als je het eenmaal ziet, dan kun je het niet meer níet zien’

Zolang er nog zoveel aversie is tegen andere taal voor God, wil de hoogleraar wel ruimte maken voor de vrouwelijke variant. Maar liever vermijdt ze dat God wéér in een hokje wordt geduwd, een aanduiding als ‘zij’ werkt in die zin net zo uitsluitend als een aanduiding als ‘hij’, vindt ze.

“Met genderneutraal taalgebruik vermijd je dat.” Ze neemt daarvoor een voorbeeld aan verwijswoorden voor transpersonen: niet hem of haar, maar hen en die. Is dat een reëel voorstel voor kerken?

“Dat vergt wel veel van mensen”, beaamt ze. “Vanzelfsprekendheden worden op zijn kop gezet. Mensen, ook vrouwen, ervaren dit soms als heel polariserend. Voor je het weet krijg je het verwijt dat je woke bent, en word je die draaikolk ingezogen. Ze hebben het gevoel dat hun iets wordt afgenomen, en dat er niks meer mag.”

In Houten probeert dominee Onderstal zulk soort afwijzende reacties op haar genderinclusieve neutrale taal te voorkomen, door er met gemeenteleden over te praten. “Ze kunnen dan hun aarzelingen naar voren brengen. Soms zeggen ze: het maakt mij niet uit hoe je God noemt. Ik zeg dan dat het mij wél uitmaakt. Ik denk dat het goed is je bewust te zijn van het effect van taal. En als je het eenmaal ziet, dan kun je het niet meer níet zien.”

Op de preekstoel past ze haar taalgebruik zo aan dat het breder, gevarieerder wordt. “Daardoor voorkom je dat mensen denken dat je wat van ze afpakt. Mensen voelen zich meegenomen.”

Een kwestie van moed

En het Onze Vader, heeft ze daar al een alternatief voor? Rebecca Onderstal laat dat voorlopig in tact. Ze weet dat er dominees zijn die het aanpassen, en zeggen: “U die als moeder voor ons zorgt, Onze Vader … enzovoort”.

“Ik heb dat nog niet gebruikt, maar dat is wel een wens van mij”, zegt ze. “Misschien is dat een kwestie van moed. Maar ik weet ook niet of ik dat als vrouwelijke voorganger moet doen, of dat ik dat beter aan een mannelijke collega kan laten. Ik wil niet alleen geïdentificeerd worden als dominee die zo graag vrouwelijk over God spreekt. Ik wil zelf genderinclusief functioneren.”

De PKN heeft onlangs een werkgroep ingesteld die zich buigt over vragen rond seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties. Volgens PKN-predikant en voorzitter van de Oecumenische Vrouwensynode Rebecca Onderstal zou die commissie het ook moeten hebben over genderbewust en inclusief taalgebruik in de kerk. Een woordvoerder van de PKN laat weten dat het kerkbestuur daar nog niet over heeft gesproken, maar hij noemt die commissie wel ‘een logische plek.’ Voorzitter van de Gereformeerde Bond Jan Verhoeven vindt het niet nodig dat de PKN zich uitspreekt over gender-neutraal taalgebruik. Maar als daar wel behoefte aan is, dan lijkt het hem beter dat daar een aparte commissie voor komt. De werkgroep over seksualiteit en aanverwante thema’s heeft naar zijn idee nu al genoeg op haar bordje.

Lees ook:

Anglicaanse kerk overweegt genderneutrale woorden voor God

e anglicaanse kerk overweegt genderneutrale woorden te gaan gebruiken om te verwijzen naar God.Een nieuwe commissie zal vanaf het voorjaar hiernaar kijken.

In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn de eerbiedskapitalen terug: ‘Die hoofdletter is juist eigentijds’

De Nieuwe Bijbelvertaling ligt vanaf vandaag in de winkel. De hoofdletter in de verwijzingen naar God, Jezus en de Heilige Geest keert terug. ‘We hadden het niet verwacht, maar die hoofdletter is dus juist eigentijds’, zegt Karin van den Broeke.