De een vertrok vanwege hem bij de kerk, de ander roemt zijn oude leermeester

“Hij was een vernieuwende stertheoloog, aanwezig bij het al even vernieuwende Tweede Vaticaans Concilie, een vergadering in de jaren zestig waarin de katholieke kerk zichzelf moderniseerde”, zegt de Nijmeegse kerkhistoricus en emeritus hoogleraar Peter Nissen.

“Die ontwikkeling stokte bij Joseph Ratzinger (de geboortenaam van paus Benedictus XVI, red.) toen in 1968, bij de studenterevolte die door Europa waarde, een student hem een microfoon uit zijn handen trok. De professor was in zijn eer aangetast. Vanaf die tijd was Joseph Ratzinger wars van vernieuwingen.

Hij was vanaf 1981 hoofd van de congregatie van de geloofsleer, wat vroeger de inquisitie was. Hij snoerde veel katholieke theologen de mond. Draaide vernieuwingen terug en herstelde in 2001 de regel in ere dat misbruik van priesters gemeld moesten worden bij zijn congregatie, onder pauselijke geheimhouding. Sacred silence. Hij wilde de kerk voor krassen behoeden en heeft de kerk daardoor nog veel meer schade berokkend.”

“In 2005 dacht ik: als paus Johannes Paulus II maar niet Ratzinger als opvolger krijgt.” Dat werd hij toch. “Hij was het theologisch geweten van Johannes Paulus geweest. Als Benedictus XVI draaide hij de veranderingen van het Tweede Vaticaans Concilie terug.” Nissen noemt hem ‘reactionair’.

“Hij blunderde door een aantal ultra-orthodoxe bisschoppen rond kardinaal Lefèbvre binnenboord te halen, en niet te zien dat er een holocaustontkenner tussen zat. Voor mij was dat een van de redenen om de katholieke kerk te verlaten.”

Nissen werd in 2010 remonstrants. “Wat Benedictus aan de rechterkant binnenhaalde, verspeelde hij aan de linkerkant.” In 2022 keerde Nissen terug, want Benedictus’ opvolger volgde een andere koers. Franciscus “Benedictus heeft me de kerk uitgejaagd, Franciscus heeft me teruggehaald.”

Volgens Nissen was Ratzinger liever ‘de professor’ gebleven. “De stertheoloog van weleer heeft veel van zijn glans verloren. Als paus is hij - onder druk van buitenaf - beter beleid gaan voeren tegen de misbruikschandalen. Maar hij bleef meer deel van het probleem dan van de oplossing. Dat wierp een schaduw over zijn pausschap.

“De reden van zijn opstappen is nog nooit opgehelderd, maar zou daarmee te maken hebben: hij vreesde dat naar buiten kwam hoe zij zelf als aartsbisschop van München de doofpot had gehanteerd.”

De invloed van Ratzinger was enorm. “Hij was sinds 1981 pre-paus, vanaf 2005 paus en na 2013 post-paus. Hij drukte dus veertig jaar zijn stempel op het Vaticaan.” Dat Benedictus met pensioen ging - de eerste paus in zes eeuwen die daarvoor koos - waardeert Nissen. “Maar hij had zich geen ‘emeritus paus’ moeten noemen, zo liep hij zijn opvolger voor de voeten. Ook door een paar publicaties van zijn hand.”

“Hij was bij leven al een kerkleraar”, zegt Hub Schnackers, oud-vicaris-generaal van het bisdom Roermond. “Dat is een eretitel die alleen de echt groten in de katholieke kerk toekomt, en die hun wordt verleend als ze al enige tijd dood zijn. Ik vind dat die titel hem toekomt. Zijn bijdrage aan de theologie is fenomenaal geweest. Hij was een oorspronkelijke denker, die altijd teruggreep op de oudste christelijke bronnen, de kerkvaders maar ook in gesprek ging met moderne denkers.”

Schnackers is ‘weemoedig en bedroefd’, want hij kende Joseph Ratzinger goed. Schnackers promoveerde in 1977 bij de Duitse hoogleraar ‘met een grote naam en faam’.

Tijdens de studie te Regensburg kwam Schnackers tweewekelijks met een clubje promovendi bij elkaar, om met hoogleraar Ratzinger de vorderingen van hun onderzoek te bespreken. “Dat Doktorantencolloquium was een intervisiegroep. Daaruit is op initiatief van Ratzinger de Schülerkreis ontstaan. We hebben elkaar nooit getutoyeerd, dat was in Duitsland ongebruikelijk.”

“Ratzinger nodigde ons - we waren met zo’n 30, 35 mannen en vrouwen - jaarlijks uit voor een theologisch congres. Hij verwachtte wel dat iedereen op kwam dagen. Dat deden we, uit de hele wereld kwamen we naar hem toe. Dat ging door toen hij paus was geworden. Drie dagen lang confereerden we in Castel Gondolfo, zijn toenmalige buitenverblijf. Hij was dan de hele tijd bij ons. Na zijn terugtreden in 2013 deed hij niet meer mee, maar we gingen nog wel naar hem toe en vierden dan met hem de eucharistie. Ik heb ik hem voor het laatst ontmoet in 2017.”

Ratzinger voelde een ‘innerlijke worsteling’ toen hij gevraagd werd om aartsbisschop te worden, zegt Schnackers, en weer bij zijn uitverkiezing als paus. “En gelukkig maar. Hij was niet zoals een politicus die op de hoogste stoel terecht wilde komen.”

Dat hij als paus op zeker moment van die stoel afzag, kwam volgens Schnackers “doordat hij de nadagen van Johannes Paulus II had meegemaakt - die te oud en ziek was om nog leiding te geven. Toen speelden tien mensen paus. Dat was niet goed voor de kerk en Ratzinger wilde dat voorkomen. Hij kon ook niet meer reizen, wat in een wereldkerk wel nodig is.”

Dat Ratzinger een traditionalist was, bestrijdt Schnackers. “Hij was tegen het secularistische denken, dat wel. Maar hij was geïnspireerd door de nouvelle théologie (Franse nieuwe theologie) en ging met iedereen het gesprek aan.”

“Als u een indruk wilt hebben van waar Ratzinger voor stond, heb ik een leestip: Zout der aarde, een vraaggesprek met een journalist. Daarin ziet u dat hij op alle vragen inging. Zo kende ik hem. Ik heb hem één keer kwaad meegemaakt tijdens onze Schülerkreis: dat iemand hem verweet dat hij moderne vragen uit de weg ging.”

“Het was 2005. Na 27 jaar Johannes Paulus II hoopte ik dat er een nieuwe tijd aan zou breken”, zegt de Deventer theologe Laetitia van der Lans. “Dat was de paus van mijn jeugd, waarin gaandeweg steeds minder ruimte kwam voor vrouwen, voor vernieuwing.”

“In onze parochie kon ik tijdens de jongerenliturgie het evangelie lezen - ik wist niet beter dan dat dat mocht. Ik voelde me weggezet toen dat werd verboden. Je moest je plek weten, ook als vrouw: of je roeping hebt doet er niet toe, priester kun je niet worden.

“Ik was theologie gaan studeren omdat ik wilde snappen waarom alles werd teruggedraaid. Ik had al snel door dat ik tegen muren aan liep. Bij het overlijden van Johannes Paulus II hoopte ik op een andere koers. Dus toen in 2005 de witte rook kwam in Rome en de naam ‘Ratzinger’ klonk, was dat een domper. Hij zette de traditie van Johannes Paulus II voort, wiens theologische denker hij was.

“Tijdens Benedictus’ pontificaat kwam het misbruik naar buiten in volle omvang, ook in Nederland. Ik denk dat hij heel goed heeft ingezien dat dit een wereldwijd probleem was. Hij realiseerde zich dat hij niet de juiste persoon was om aan die crisis in de kerk het hoofd te bieden.

“Dat moet ingewikkeld zijn geweest voor hem: hij was zó geworteld in de traditie en maakte toch een keus die die traditie hem niet aanreikte: een stap opzij zetten. Daar heb ik diep respect voor.”

Van der Lans heeft grote sympathie voor Benedictus’ opvolger. ‘Gek op paus Franciscus’, zoals ze het zelf zegt. “Ik hou vooral van de kerk. En van Jezus. Ik had jarenlang het gevoel dat de koers van de kerk niets met Jezus’ barmhartigheid te maken had, met de blijde boodschap van zorg voor de armen. Dat was de kerk die ik uit mijn jeugd kende.

Die was verworden tot een priesterkerk, alles ging onder Johannes Paulus II en Benedictus XVI om hen draaien, om priesters. Dat werkte verstikkend. Daarom ging ik vaker naar protestantse kerken, dan naar de katholieke. Protestanten hebben een liturgie die me dieper in mijn hart raakt dan de clericale liturgie, en ze hebben geweldige vrouwelijke voorgangers.”

“Toen Franciscus aantrad, voelde ik: er komt lucht. Hij staat voor een luisterende kerk. Dat geeft nieuw elan. Dat is meer in de lijn van het evangelie.”

“Volgens mij heeft Benedictus zijn pausschap opgegeven in een besef dat hij het voor een hoger doel deed. Hij was een Johannesfiguur: in de bijbel zegt Johannes de Doper dat hij aan het dopen was, maar dat er iemand zou komen die met meer vuur en geest aan de slag zou gaan, iemand die groter was dan hij: Jezus. Zo bezien wees Benedictus vooruit naar zijn opvolger. Dat maakt hem een historisch persoon die ik zeer waardeer.”

