De druk om te presteren begint al in de luiers

Hoe weten we wat we willen? En hoe worden we daar zo goed in dat we van ‘succes’ kunnen spreken? Die vragen bespreekt filosofieredacteur Peter Henk Steenhuis in zijn column. In deze aflevering: de druk om te presteren begint veel eerder dan op de universiteit

Studeer jij volgend jaar af aan de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam? Doe het dan rustig aan, want cum laude slagen, dat gaat niet meer. Na uitgebreide raadpleging van studenten en docenten heeft de universiteit ervoor gekozen deze vorm van ‘meetlatsucces’ af te schaffen. “De cum laude legt te veel nadruk op presteren in plaats van leren”, zeggen Hester Daelmans (hoofd master geneeskunde) en Christa Boer (vice-decaan onderwijs).

Psychische klachten

De beslissing komt niet uit de lucht vallen. Uit een groot gezamenlijk onderzoek van het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD en GHOR Nederland dat eind ’21 uitkwam, bleek dat ruim de helft van de studenten kampt met psychische klachten. Vooral veroorzaakt door prestatiedruk.

We kunnen het onderwijs onmogelijk de schuld te geven van deze prestatiedruk. Wij, opvoeders, zijn er zelf bij. Vanaf de morgenstond wensen wij onze kinderen succes, en om dat te kunnen behalen, moet het natuurlijk presteren. De zon gaat voor niets op, voor de rest moet je het zelf doen. Omdat presteren vaak niet vanzelf gaat, moeten we goed blijven meten wat we dan wel doen, zodat er op tijd ingegrepen kan worden en de prestatiecurve de gewenste stijgende lijn behoudt. Anders bestaat er een kans dat we het potentieel van het kind niet volledig benutten.

Prestatiecurve

Die prestatiecurve doet vrij vroeg in ons leven zijn intrede, lang voordat het onderwijs ons in een keurslijf perst. Dat merkte journaliste Lorianne van Gelder ook, toen ze haar eerste tienminutengesprek had op de crèche van haar zoontje, dat destijds nog geen negen maanden oud was. De leidster van haar zoontje was lief, weinig op aan te merken, maar wat Van Gelder niet verwacht had, was dat ze haar een afvinklijst met staatjes voor zou leggen. ‘Aanvankelijk reageerde ik enthousiast. Hij heeft een bovenmatig ontwikkeld zelfbeeld, is motorisch zijn leeftijd vooruit, is socialer dan zijn leeftijdsgenootjes. Maar iets verderop stond bij ‘cognitieve ontwikkeling’ dat hij gemiddeld is. Gemiddeld? Mijn zoon is gemiddeld?’

Toen mijn kinderen naar de crèche gingen, bestonden deze testen bij mijn weten nog niet. Gelukkig niet, want ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik geweigerd zou hebben. En als ik me over de ongetwijfeld glorieuze grafiekjes van mijn kroost gebogen zou hebben, zou ik me dan zorgen hebben gemaakt over het woord ‘prestatiedruk’?

Met lof

De beslissing van de VU is een druppel op de gloeiende plaat, een symbolische handeling waarmee de universiteit probeert te laten zien dat presteren iets anders is dan een goede dokter worden. Maar wie van de wieg tot de collegebank heeft moeten presteren, zet inmiddels automatisch zijn beste beentje voor. Het is bijna sneu hier niet meer met lof voor te kunnen slagen.

Peter Henk Steenhuis is filosofieredacteur bij Trouw. Hij schrijft wekelijks een column over succes.