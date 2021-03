De boodschap van paus Franciscus in Irak: ‘Stop het geweld’

Paus Franciscus had vrijdag op de eerste dag van zijn bezoek aan Irak een ontmoeting met de Iraakse president Barham Salih. Franciscus riep tijdens een toespraak in het presidentieel paleis in Bagdad op om het geweld in het land te stoppen. Ook vroeg hij aandacht voor het lot van de vervolgde jezidi’s.

Het is de eerste keer dat een paus een bezoek brengt aan Irak en de eerste buitenlandse reis van Franciscus sinds de coronapandemie uitbrak. “Ik ben blij dat ik weer mag reizen”, zei Franciscus tegen journalisten in het vliegtuig op weg naar de Iraakse hoofdstad. “Dit is een symbolische reis”, voegde hij eraan toe. “Ik voel die als een plicht tegen over een land dat zoveel martelingen heeft moeten ondergaan.”

Franciscus gaat drukke dagen tegemoet. Zo bezoekt hij christelijke gemeenschappen om hun een hart onder de riem te steken. Ook heeft hij in Najaf een ontmoeting met grootayatollah Ali al-Sistani , de voornaamste geestelijke van de sjiitische meerderheid in Irak.

Vooraf waren er veel vragen bij de reis van de paus. Ook Irak wordt geteisterd door het coronavirus en daarnaast zijn er zorgen over de veiligheid van Franciscus. Tienduizend Iraakse veiligheidstroepen moeten ervoor zorgen dat hem niets gebeurt.

