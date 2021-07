De boer is bezorgd, dus staat de boerenpastor hem bij

Jack Steeghs (56) wacht niet tot de boeren naar hem toe komen, hij zoekt ze vooral zelf op. “Mijn eerste vraag als ik binnenkom is altijd: hoe is het nu?” Steeghs is ‘boerenpastor’, hij biedt als katholiek pastoraal werker in het Gelderse Wijchen geestelijke hulp aan agrariërs. Als ex-boer wil hij graag iets voor zijn oud-collega’s betekenen, vooral voor hen die het moeilijk hebben.

Die geestelijke bijstand zal voorlopig nodig blijven, verwacht Steeghs. Denk aan de stikstofmaatregelen en het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving dat deze week verscheen . Daarin wordt gerept over het verdwijnen van de landbouw uit grote delen van Nederland. De maatregelen en het rapport zullen psychische problemen bij boeren waarschijnlijk vergroten. “Dat soort berichten zorgen voor gevoelens van boosheid en machteloosheid. Ik snap die boerenprotesten ontzettend goed.”

Bijna de helft ligt wakker over de toekomst van het bedrijf

Nederland telt een handvol ‘boerenpastors’ of ‘landbouwpastors’ zoals Steeghs, die vanuit een christelijke overtuiging bijstand bieden aan agrariërs. Dat boeren vaak psychische problemen hebben, staat buiten kijf: uit de peiling ‘De Staat van de Boer’, die deze krant in 2018 hield onder bijna 2300 agrarische ondernemers, bleek dat de helft van de ondervraagden wel eens een tijd neerslachtig is geweest vanwege zijn of haar bedrijf. Bijna de helft ligt regelmatig wakker over de toekomst van het bedrijf.

Voor hen is er hulp, maar het aanbod is versnipperd: zo zijn er hulpverleners uit kerkelijke hoek zoals de pastors, vrijwilligersorganisaties zoals Zorg om Boer en Tuinder, en coachings- en adviesbureaus.

Jack Steeghs is boerenpastor. Beeld Hans van Vrouwerf

'Je moet belangeloos kunnen luisteren’

Terecht protesteren de boeren, vindt Steeghs, maar volgens hem kan een ouderwets gesprek ook uitkomst bieden. “Ik probeer kwetsbaar te zijn met de boer, als een goede vriend. Ik zal niet zo gauw praktische oplossingen bieden, ik wil gewoon hun verhaal horen.” Soms bidt Steeghs met de boeren, of vraagt hij om een zegen, maar alleen wanneer daar behoefte aan is. “Vaak dragen mensen uit zichzelf al een oplossing aan, zolang ze hun verhaal maar kunnen vertellen.” Dat lukt het best wanneer de hulpverlener iemand is die niets terugverwacht, zoals een pastor, zegt Steeghs. “Je moet volkomen belangeloos kunnen luisteren”.

Dat beaamt Pieter Knijff (58). Knijff, net als Steeghs ex-agrariër, is landbouwpastor in de lokale gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland in het Friese Kollumerzwaag. Tijdens zijn opleiding tot pastoraal werker – een paar jaar geleden – koos Knijff voor de specialisatie landbouwpastoraat. “Zo kon ik twee levens bij elkaar brengen.” Nu leidt hij een kerkelijke werkgroep over de relatie tussen boer en kerk, en voert hij gesprekken met agrariërs.

‘De boer heeft waardering uit de samenleving nodig’

Dat boeren relatief vaak in psychische nood verkeren, komt volgens Knijff onder meer doordat zij een sterke emotionele band voelen met de grond, de gewassen en de dieren, en het bedrijf in zijn geheel, dat niet zelden een familieonderneming is. “Wanneer dat in gevaar komt, levert dat veel zorgen op. Die emotionele draden knip je niet zomaar even door.”

Ook morele waardering speelt een grote rol, zegt Knijff. “De boer heeft waardering uit de samenleving nodig. Wanneer de samenleving vraagtekens plaatst bij zijn bestaan, zoals nu, is dat geestelijk moeilijk vol te houden. Daarom zijn de boeren zo kwaad.”

Zorg om Boer en Tuinder (ZOB), een vrijwilligersorganisatie van (ex-)boeren die een luisterend oor bieden aan hun collega’s, hoopt dat in de toekomst meer boeren de weg naar hulpverlening weten te vinden. “Vaak heerst er nog een zekere schroom”, merkt Victor Munster, die namens ZOB met boeren in het oosten des lands praat. Bij jongere boeren is die schroom minder aanwezig, ziet hij. “Ze zijn communicatief vaardiger dan de oudere generatie. Ze hebben ook eerder het lef om de stekker uit het bedrijf te trekken wanneer dat nodig is.”

“Ik zou boeren willen aanraden: meld je wanneer je je zorgen maakt”, zegt Munster. “Dat is het allerbeste. Er staan mensen klaar om je te helpen.”

